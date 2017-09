Hernán Jiménez filma su primera producción en inglés con Parker Posey y Ken Jeong

El director de cine costarricense Hernán Jiménez dirigirá Elsewhere, su primera película en inglés. Esta producción, que se filmará en Vancouver, contará con la participación de Beau Bridges (Masters of Sex), Aden Young (Black Robe), Parker Posey (Café Society) y Ken Jeong (The Hangover).

Según informó el portal especializado The Hollywood Reporter, Elsewhere cuenta la historia de Bruno, un hombre arraigado a la casa de playa que él y su esposa construyeron juntos; sin embargo, por problemas legales es obligado a desalojarla.

Posteriormente, Bruno jura que haría hasta lo imposible para recuperar el inmueble. El protagonista se hará pasar por un empleado de la propiedad y entablará una relación con la nueva propietaria.

El cineasta Hernán Jiménez es reconocido por sus películas El regreso, A ojos cerrados y Entonces nosotros. Esta última cinta fue elogiada por la crítica internacional y fue la película más taquillera de la región centroamericana en el 2016. Asimismo, ha sido el comediante de stand-up comedy más exitoso de Costa Rica por muchos años.

Chris Cole, quien también trabajó en Entonces nosotros, producirá Elsewhere junto a J. Todd Harris (productor de The Kids Are All Right).

La nueva cinta de Hernán Jiménez se estrenaría en el 2018. La filmación se realizará del 11 de setiembre al 11 de octubre en Vancoucer, según la oficina de apoyo a la industria de la Columbia Británica, Creative British Columbia.

Noticia en desarrollo...