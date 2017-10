Harvey Weistein: 'No estoy bien...necesito ayuda'

Harvey Weinstein habló de nuevo, poco e informalmente, pero habló.

"No estoy bien, pero estoy tratando. Necesito ayuda", dijo el productor en declaraciones recogidas por TMZ en las afueras de la casa de su hija Remy, en Los Ángeles.

Weinstein, envuelto en una gigantezco lío por supuestos abusos sexuales perpetrados en la arena de Hollywood, se refirió así a una grupo de paparazzis, quienes se encontraban haciendo guardia para captar una imagen suya.

Según agregó TMZ, el video de sus declaraciones fue captado la misma mañana en que Remy llamó a la Policía para informar que su padre estaba en estado de depresión y con evidentes intenciones suicidas.

Pero no fue lo único que dijo Harvey. Antes de montarse en una camioneta negra, el empresario fílmico agregó: "Todos cometemos errores. Espero tener una segunda oportunidad".

LEA MÁS: Harvey Weinstein, productor hollywoodense, reconoce que acosó sexualmente a colaboradoras

"Siempre he sido leal con ustedes, no como todos esos malparidos que los tratan como mierda. He sido un buen hombre", finalizó.

TMZ agregó que el productor viajó en avión privado a Arizona, donde se se someterá a un tratamiento clínico para luchar contra su adicción al sexo.