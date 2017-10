Harvey Weinstein, productor hollywoodense, reconoce que acosó sexualmente a colaboradoras

El magnate y productor de Hollywood Harvey Weinstein pidió disculpas el jueves 5 de octubre y anunció que tomará tiempo libre, luego de que el diario The New York Times publicara un informe en el que se ha acusado de acoso sexual durante varias décadas.

"Considero que la forma en la que me comporté con colegas en el pasado ha causado mucha pena y sinceramente pido mis disculpas por ello", dijo Weinstein en un comunicado al Times, luego de la publicación de la información.

Weistein, quien creó la productora Miramax a fines de los años 70 con su hermano y después se la vendió a Disney, agregó que contrató terapeutas y planea hacer una pausa "para enfrentar este problema".

"Aunque estoy tratando de hacerlo mejor, sé que el camino será largo (...). Mi camino ahora será conocer y dominar mis demonios. (...) Planeo tomar un tiempo libre de mi compañía y cuidar este problema primero", añadió el actual copropietario, junto a su hermano, de The Weinstein Company, que ha producido éxitos como El discurso del rey, The Butler y The Imitation Game.

"Crecí en los años 60 y 70 cuando todas las reglas sobre el comportamiento y los lugares de trabajo eran diferentes", continuó el productor de 65 años. "Era la cultura en ese momento, y he aprendido desde entonces que no es una excusa, en la oficina ni en otra parte", agregó.

Sin embargo, Lisa Bloom, una de las abogadas de Weinstein, especializada en casos de abuso sexual, dijo por su parte en una declaración que su cliente "niega muchas de las acusaciones como claramente falsas".

La denuncia

Según el Times, la supuesta conducta inapropiada de Weinstein se dio casi tres décadas atrás y ha realizado arreglos privados con al menos ocho mujeres.

Entre sus acusadoras, según el Times, se incluyen celebridades como las actrices Rose McGowan y Ashley Judd. Esta última recuerda haber sido invitada a la suite de Weinstein en un elegante hotel de Beverly Hills 20 años atrás, esperando un desayuno de negocios.

Por el contrario, contó la actriz, Weinstein apareció en bata y le pidió que le hiciera un masaje o lo mirara tomar una ducha.

Dos exasistentes y una modelo italiana realizaron acusaciones similares y supuestamente llegaron a acuerdos.

Una de las asistentes fue presuntamente acosada por Weinstein para que le diera un masaje mientras estaba desnudo, dejándola "llorando y muy angustiada" en palabras de una compañera de trabajo, Lauren O'Connor, según el Times.

O'Connor aseguró que Weinstein había creado "un ambiente tóxico para las mujeres" en su empresa.

Muchos en la industria del entretenimiento hablaron el jueves a raíz del informe del Times, expresando su apoyo a las presuntas víctimas.

"Las mujeres que han elegido hablar de su experiencia de acoso por parte de Harvey Weinstein merecen nuestra admiración. No es divertido ni fácil. Es valiente", tuiteó la actriz, autora y directora Lena Dunham.

McGowan también publicó una serie de tuits, bromeando en uno de ellos con que quería "comprar los derechos de la película".

En su declaración, Weinstein dijo que había estado trabajando durante el último año con Bloom y un equipo de terapeutas para "conocer y dominar" sus "demonios".

Agregó que respetaba a todas las mujeres y esperaba una segunda oportunidad, aunque sabía que tenía "trabajo que hacer para ganárselo".

"Tengo metas que ahora son prioridades", aseguró. "Confíen en mí, este no es un proceso que pase de la noche a la mañana. He estado tratando de hacer esto durante 10 años y esta es una llamada de atención", añadió.

También contó que hace un año comenzó a organizar una fundación de $5 millones para proporcionar becas a directoras mujeres en la Universidad del Sur de California.

"Llevará el nombre de mi madre y no la decepcionaré", dijo.

Weinstein es considerado una potencia en Hollywood y muchas de sus películas han ganado Oscars a lo largo de los años, incluyendo Good Will Hunting y The Artist.