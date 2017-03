Glenn Close, la dama de las mil caras cumple 70 años

Intérprete debutó en el cine en 1982, con la cinta El mundo según Garp

Corriendo libre y fantaseando con mil cosas en los campos abiertos del estado de Connecticut, se forjó desde niña una de las damas hollywoodenses más respetadas del plató: Glenn Close.

“No tengo duda de que los días que pasé corriendo en el evocador campo, con una imaginación desenfrenada, o jugando a cualquier personaje que nuestras mentes exigieran, es una razón por la que actuar me parece tan natural”, dijo Close en un discurso en la Universidad de Princeton.

Mañana domingo, Close, cuya carrera emergió en el teatro y luego floreció brillantemente en el cine e iluminó de paso la pantalla chica, cumple 70 años de edad. Los celebra trabajando, como siempre lo ha hecho, pues la impresionante suma de seis películas suyas están por estrenarse este año.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017), en el papel secundario de Nova Prime, es uno de los esperados.

Close, sin duda, es un roble vigoroso que no para de sorprender al mundo con su facilidad de interpretación. Cualquiera de los géneros fílmicos que existen le queda bien.

Comedias, dramas, thrillers y hasta filmes de acción, aventura y ciencia ficción se asoman en su vasto currículum. Es una y mil caras de Hollywood, por la variedad de papeles a los que ha hecho frente.

“Siempre ha tenido un arco interpretativo muy grande, en el que puede hacer con excelencia personajes buenos, malos y duales. Hace lo que quiera, despertando muchísimas emociones en el espectador”, expresó el crítico de cine Erik Fallas.

Quién no la recuerda en la piel de la malvada Cruella de Vil, en la comedia 101 Dalmatas , o generando temor y zozobra en Atracción fatal , donde a la par de Michael Douglas castiga a un hombre casado que se acostó con ella y que ahora pretende que nada ha pasado.

En el 2012, además, la vimos hacerse pasar por un hombre en drama Albert Nobbs, y en 1982, haciendo su debut en el cine, convertida en una feminista de poderosas convicciones en El mundo según Garp.

LEA MÁS: Glenn Close llega al cine disfrazada de hombre

Sin duda es una actriz todo terreno, una señora de Hollywood que nunca ha superado el target de figuras como Meryl Streep, pero que le pisa los talones en cuanto a presencia y versatilidad.

Ambas, sin discusión, son dos joyas de una generación de actrices que vale oro. A Close, eso sí, le falta una importante corona que conquistar: el añorado Óscar.

Close ha sido nominada seis veces al premio de la Academia. Tres como actriz principal y tres en reparto. Nunca salió victoriosa, a pesar de que su grandioso debut presagiaba una estatuilla pronto.

Su primer postulación al Óscar vino precisamente con El mundo según Garp (1982), como mejor actriz secundaria. Luego, en la misma categoría, repitió por los filmes Reencuentro(The Big Chill , 1984) y El mejor ( The Natural , 1985).

Como mejor actriz fue postulada por Atracción fatal, en 1987, repitiendo un año después por Las amistades peligrosas (1988). Su más reciente posibilidad de alzar la estatuilla fue por Albert Nobbs (2012), pero Streep se interpuso en su camino con su trabajo en La dama de hierro.

Pero de premios no es precisamente de lo que Close carece. En 1983, el teatro que la vio crecer como actriz, y que nunca dejó abandonado, le había entregado un premio Tony por la obra The Real Thing (1983), montada en Broadway. Lo volvió a ganar en 1992 por Death and the Maiden , y en 1995 por Sunset Boulevard .

La televisión no se olvidó tampoco de reconocer su trabajo. Varios galardones Emmy y Globos de Oro llegaron por su participación en la serie dramática Damages (2008) –como la implacable abogada Patty Hewes–, y su trabajo en las miniseries The Lion Winter (2004) y Serving in Silence (1995).

LEA MÁS: La estadounidense es considerada una de las mejores actrices de su generación Glenn Close retoma su papel más desafiante

“ Damages deja ver lo mejor de la Sra. Close, es decir su talento para sacar a flote lo peor de los personajes. Patty es intensa, exigente y mercurial”, escribió hace unos años Alessandra Stanley, de The New York Times.

Para Fallas, Close es de esas actrices que luego de 35 años de carrera provoca un profundo respeto donde aparece.

“Incluso, en estos últimos años donde sus papeles de peso han bajado considerablemente, cada vez que se menciona el nombre de Close es garantía de que le agregará calidad al filme”, aseguró Fallas.

“A estas edades es complicada que existan papeles protagónicos de peso, sobre todo cuando Meryl Streep está ahí. Sin embargo, Close nunca sale del radar de los cineastas”, añadió.

Además de su intervención secundaria en Guardianes de la Galaxia Vol 2 , este año Close finiquita su trabajo en las cintas Bastards,What Happened to Monday Wedding , Crooked House y The Wife.

De las seis, The Wife pinta bien y existen expertos que se aventuran a decir que podría desembocar uno de los mejores papeles de su vida.

En la cinta, Close hace el papel de una escritora que deja a su marido para irse de viaje y de paso recibir un prestigioso premio. ¿Le alcanzará para el Óscar? Ya veremos. Por lo pronto feliz cumpleaños Glenn y gracias por tan memorables momentos.

El Óscar y Glenn Close: sus seis nominaciones

El mundo según Garp (1982)

Debut fílmico de Glenn Close. En la cinta encarna el papel de una feminista radical que interfiere en la vida de T.S. Garp (Robin Williams), su hijo escritor.

Reencuentro(The Big Chill, 1983)

Comedia en la que Close se roba el show como parte de un grupo de excompañeros de la universidad, que se juntan por motivo de un funeral.

El mejor (The Natural, 1984)

Close da vida a Iris, el amor de la infancia de Roy Hobbs (Robert Redford), un beisbolista que triunfa en las canchas tras un pasado algo difícil.

Atracción fatal (1987)

Encarna a Alex, una mujer que reacciona con gran violencia cuando el hombre con que ha tenido una aventura decide olvidarla y seguir con su esposa.

Las amistades peligrosas (1988)

Es un drama de época en el que Close, se mete en la piel de la perversa Marquesa de Merteuil, quien ha decidió vengarse de su último amante.

Albert Nobbs (2012)

Un pasado complicado obliga a una mujer a disfrazarse de hombre para sobrevivir. Lo hace por más de 30 años y es Close quien interpreta su drama.











Comparta este artículo Entretenimiento Glenn Close, la dama de las mil caras cumple 70 años Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Glenn Close, la dama de las mil caras cumple 70 años Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.