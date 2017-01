Estreno: ‘La llegada’ y el arte de hablar con extraterrestres

Filme dirIgido por Denis Villeneuve

Una nave alienígena llega a la Tierra y no se sabe si quieren guerra o paz. Amy Adams, en el papel de una lingüista profesional, deberá resolver el misterio.

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

En La llegada ( Arrival , 2016) –una de las 10 mejores películas del año según la American Film Institute–, la heroína es una seria, reflexiva e introspectiva lingüista de nombre Louise.

No tiene nada de extraordinario, según parece. Carece de superpoderes y de primera entrada parece bastante débil.

Entonces, ¿cómo podrá arreglárselas ante lo que parece ser una inmnente invasión extraterrestestre?

Pues Louise Banks –encarnada por Amy Adams–, demostrará en la nueva cinta que para vencer sus miedos y poner en raya a toda una civilización alienígena puede bastar el don del habla y los códigos lingüísticos que deambulan en su cabeza.

No le será fácil. Habrá dolor en el intento. Pero algo bueno y esperanzador puede que salga de este enredo.

“Las mejores soluciones no se obtienen necesariamente a punta de pistola”, reflexionó al respecto Manohla Dargis, periodista de The New York Times.

El caso es que en La llegada –filme dirigido por Denis Villeneuve ( Sicario , 2015) y que se estrena este jueves en los cines nacionales–, las reflexiones “sobre el universo, el ser, el tiempo y el espacio” toman fascinante y desgarrador protagonismo, vencen a las acciones violentas y doblegan a los iracundos razonamientos ante lo que es desconocido.

Una profundidad nada extraña, por cierto, pues el largometraje es una adaptación del relato corto The Story of Your Life , de Ted Chiang, galardonado en 1999 con dos prestigiosos premios: el Nébula y el Hugo.

“Me enamoré de esa historia. Se trata de un relato sumamente poderoso, que posee las herramientas para explorar nuestra realidad de manera dinámica”, dijo Villeneuve.

“El cuento es demasiado intelectual, de una manera fuerte y hermosa. Cuando empezamos con la película sabíamos que era una historia profunda y poética”, agregó el cineasta en Los Angeles Times .

LEA MÁS : Amy Adams, una princesa que se transformó en emperatriz

Si saben un poco de The Story of Your Life sobra decir que es algo más que cuento tradicional de ciencia ficción. Es hechizante y lleno de giros inesperados.Lo mejor de todo, para el cinéfilo, es que todo el encanto literario de la obra se traslada con la astucia de Villeneuve a la pantalla grande.

“ La llegada es ciencia ficción en su forma más bella y provocativa. Se trata de una obra fascinante y vertiginosa de Villeneuve”, opinó The Telegraph .

El relato. En principio, la historia de La llegada se teje y se presenta de una forma sencilla.

Naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra y los altos mandos militares piden a Louise Banks ayuda lingüística para intentar averiguar qué quieren los inesperados y no muy deseados visitantes.

¿Vienen en paz o quieren la guerra?

“Poco a poco Banks intentará comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje único y propio. La verdadera y misteriosa razón de la visita extraterrestre tiene que develarse pronto”, detalla la sinopsis de un filme que ya obtuvo nueve postulaciones en los premios Bafta y dos en los Globos de Oro.

Sin embargo, el trabajo de Banks no está libre de grandes dificultades. La humanidad se encuentra al borde una guerra mundial y por tal razón emprenden una inquitante carrera contra el tiempo.

“Buscará respuestas, pero para hallarlas, Banks asumirá un riesgo que podría costarle la vida y, quizás, la prevalencia de la humanidad”, agregan las notas de producción del filme.

Atrapada. Amy Adams casi rechaza el rol protagónico de La llegada . Ella había decido dedicarse a ser mamá por algún tiempo pero algo en la historia la cautivó por completo.

“Se lo debo al mismísimo corazón de la historia. Leí el guion, que apuntó y dio en el blanco de lo que más profundamente soy, así que me pareció que debía intentarlo”, explicó Adams.

Aunque no diremos cómo, para no revelar detalles, la maternidad es un tema clave de La llegada y por ende posee un especial impacto sobre Amy.

Si ya leyó The Story of Your Life seguramente sabrá de lo que se trata. En la trama, el personaje de Banks vivirá un lance emocional desgarrador.

LEA MÁS: 'La La Land' arrasa en las candidaturas de los premios Bafta

“Cada vez que empiezo a hablar sobre mi hija en relación con La llegada me hace llorar. Mi esposo vio la película antes que yo y no pudo hablar conmigo por un tiempo”, reveló Adams a AP, en una entrevista realizada en el Festival de Cine de Toronto.

Pero Adams no es la única estrella en el elenco de la cinta: Forest Whitaker y Jeremy Renner se suman a la historia con personajes de peso.

Whitaker es el coronel Weber, encargado de contactar a Banks para que logre comunicarse con los extraterrestres. Él sabe que es un trabajo difícil y no cualquiera podrá hacerlo.

“Al principio, mi personaje se muestra como una persona exigente, pero al final termina siendo una figura paterna para los protagonistas de la historia”, explicó Whitaker.

Sin embargo, después de Adams, Renner tendrá el papel más determinante dentro de la historia. Renner encarnará a Ian Donnelly, un doctor en física que se alía con Banks en la complicada misión de entender a los alienígenas.

“Ambos forman una especie de yin yang científico, en medio de una movilización militar intensa”, dice Los Angeles Times sobre la pareja.

Entre el intento por descifrar a los extraterrestres, los militares bravucones y el decubrimiento emocional de Adams, Renner encuentra en el tema del lenguaje y la comunicación lo más fascinante de historia.

“Temáticamente, La llegada es sobre lo que nos une y lo que nos divide. Al igual que la religión, el lenguaje hace eso más que casi cualquier otra cosa”, dijo al diario angelino.

Será inevitable, sin duda, encontrar en La llegada un espacio cinéfilo para reflexionar sobre la humanidad entera y la existencia individual de cada uno.

La llegada , para alivio de los amantes más jóvenes de la ciencia ficción, es una película para todo público. Se exhibe en formato 2D en todos los cines.











Comparta este artículo Entretenimiento Estreno: ‘La llegada’ y el arte de hablar con extraterrestres Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Estreno: ‘La llegada’ y el arte de hablar con extraterrestres Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.