Amy Adams, una princesa que se transformó en emperatriz

Animales nocturnos y Arrival , las dos últimas joyas de su aventura fílmica

LOS ÁNGELES. AP Por un largo tiempo, Amy Adams era famosa por sus interpretaciones de princesas y chicas campiranas, personajes dulces y alegres que la ayudaron a convertirse en la estrella que fulgura hoy.

Cintas como Encantada (2006) y Los Muppets (2011) se encargaron de pegar esas dulces estampillas en su frente.

“Las llamo ‘las inocentes’, como Picasso, mi periodo inocente”, dice una Adams risueña, quien además ha incursionado sin reparo en el mundo de los superhéroes como la novia de Superman: es Luisa Lane en Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2015) y la venidera cinta La Liga de la Justicia (2017).

“Pero la inocencia o cualquier cosa que le puse a los papeles que hice no se sentían como una jaula. Pensaba que cada una de ellas veía el mundo de manera diferente. Me sorprendía que la gente me viera de esa manera, pero lo entendía. No sabía cuándo o cómo iba a cambiar eso, pero sabía que lo necesitaba para evolucionar como actriz”, agregó la intérprete, quien actualmente tiene 42 años.

Esa evolución, soñada por Adams, sucedió más pronto de lo que esperaba. Sin dejar de lado la inocencia de su rostro y de sus coloridos y graciosos papeles, su paso constante de la comedia al drama asombran al mundo año a año.

Con otros ojos la vieron las audiencias luego de sus convincentes interpretaciones en Junebug (2005), Doubt (2008) y The Master (2012). Y cuando se pensaba qué más podría dar esta rubia de ojos azules –nacida en Vicenza, Italia, en 1974–, llegaron las interpretaciones más desenfrenadas en las cintas de David O. Russell: The Fighter (2010) y American Hustle (2013)

De hecho, gracias a las anteriores largometrajes, a los 42 años Adams ha sido nominada a los premios Óscar en cinco ocasiones. Posee además dos Globos de Oro por sus actuaciones en American Hustle y Big Eyes (2014) y la nada despreciable suma de siete nominaciones en estos prestigiosos premios.

LEA MÁS: Crítica de cine: ‘Animales nocturnos’, del amor y del rencor

Pero al parecer lo mejor aún está por venir. Este año que recién comienza el rango y la complejidad interpretativa de Adams aumenta vertiginosamente con dos profundas e inteligentes interpretaciones.

PUBLICIDAD

En Arrival (2017), de Denis Villeneuve, Amy da vida a una lingüista que tiene que comunicarse con unos extraterrestres cuyas naves están flotando sobre la tierra.

La película, que se estrena el 12 de enero en Costa Rica, tiene una atmósfera muy al estilo de Encuentros cercanos del tercer tipo y resuena con emociones más profundas que una cinta promedio de ciencia ficción.

Por la interpretación en Arrival , Amy ya fue postulada al Globo de Oro a mejor actriz y posiblemente repetirá en el Óscar: ¿será que se lo gana esta vez?

Por si fuera poco, Adams también protagoniza Animales nocturnos (2016), de Tom Ford, filme que actualmente está en la cartelera costarricense. En el drama , Adams encarna a una galerista de Manhattan atrapada en un matrimonio infeliz. En medio de la situación ella se mete en cuerpo y alma en un mundo de ficción y fantasías, gracias a una novela escrita por su primer esposo (Jake Gyllenhaal).

Cambios internos.Animales nocturnos es un sangriento thriller lleno de referencias personales y Arrival de alguna manera también. Todas marcaron a la actriz profundamente.

“Los dos personajes están en una encrucijada y siento que estoy un poco en una encrucijada”, dijo Adams en una entrevista reciente en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

“Se trata de ser mamá y entrar a la cuarta década de vida y ver las cosas de una manera diferente, una manera que ha sido bastante sorprendente”, dijo.

“Me siento muy feliz por los cambios que han ocurrido internamente. Siento que ambas películas ayudaron a que ocurrieran. No voy a decir que es una metamorfosis, porque no es tan dramático, pero es una aceptación sutil de lo que quiero más adelante”, explicó.

Esos cambios tienen que ver menos con películas y más con encontrar el equilibrio entre su carrera y su vida familiar. Adams y su esposo Darren Le Gallo tienen una hija de seis años.

Aunque no diremos cómo, para no revelar demasiados detalles, la maternidad tiene una influencia especialmente poderosa en Arrival , pues Adams aceptó hacer la película a 24 horas de haber recibido el guion.

PUBLICIDAD

LEA MÁS: Amy Adams sabía que le pagaban menos que a sus compañeros en American Hustle

“Cada vez que empiezo a hablar sobre mi hija en relación con Arrival me hace llorar. Mi esposo vio la película antes que yo y no pudo hablar conmigo por un tiempo”, reveló Adams.

Lo cierto es que el rango de Adams como actriz es sorprendente. Adams simplemente se muestra en un papel y otro habitando completamente a sus personajes, al tiempo que sigue siendo ella misma.

Para lograrlo trabaja con su asesor de actuación, Warner Loughlin. Junto a él, antes de una filmación, construye la esencia del personaje y logra encontrar los matices necesarios para cualquier tipo de producción.

Villeneuve, director quebequense de cintas como Sicario (2015) y Prisoners (2013), dijo que necesitaba una actriz fuerte en Arrival, que pudiera emanar mucho actuando ante una simple pelota de tenis.

“Sabía que la película estaría sobre sus hombros. Quería alguien que pudiera leer lo que le estaba ocurriendo a ella sin palabras. La película es Amy Adams para mí”, dijo Villeneuve.

Tom Ford, por su parte, buscó a Adams por esas mismas características.

“Está en sus ojos. Tiene un alma, la puedes ver a los ojos y verlo. No puede no gustarte Adams”, dijo Ford.

“Ninguna toma era mala con esa mujer, su cerebro siempre está moviéndose y todo lo que está pensando está en su rostro. Si te ve a los ojos y lo enciende eres de ella”, agregó el director.

Pero aún con todo ese peso dramático en sus hombros, Adams no ha dejado a ‘las inocentes’ por completo. En el 2018 retomará su papel de Encantada en una nueva entrega de Disney.

Además seguirá siendo uno de los personajes más inteligentes y agradables en las películas de DC Comics, como Luisa Lane.

“Me encantaría convertir a Lois en algo más poderoso, pero no creo que eso sea a donde se dirijan. Puedo decir con seguridad que La Liga de la Justicia no es una película solo para Luisa Lane”, dijo con sarcasmo.

Ante tales antecedentes es imposible no preguntarse: ¿Existe algo que no pueda hacer Amy Adams?

“No sé hablar mandarín. Te lo puedo decir por mi experiencia en Arrival ”, bromeó Amy siempre con su mágica y tierna sonrisa.

Tráilers de las películas que han marcado la carrera de Amy Adams:

Junebug (2005)

Director: Phil Morrison

Condecoraciones: Nominada al Óscar y al premio SAG en la categoría de mejor actriz de reparto

Sinopsis: Madeleine (Embeth Davidtz), una marchante de arte independiente de origen británico, recientemente casada, emprende un viaje de Chicago a Carolina del Norte para contratar a un posible nuevo cliente: un excéntrico pintor local para su galería. George (Alessandro Nivola), su joven marido natural de Carolina del Norte, decide acompañarla para presentarla a su peculiar familia formada por Peg (Celia Weston), su irritable madre; Eugene (Scott Wilson), su taciturno padre; Johnny (Benjamin McKenzie), su hermano pequeño a quien George siempre ha eclipsado, y Ashley (Amy Adams), su cuñada embarazada. Ashley será la única que acepte a Madelaine de inmediato, tratándola como a una hermana. El resto de la familia, menos receptiva, no le pondrá las cosas nada fácil a la recién llegada. Tomado de Filmaffinity

Encantada (2007)

Director: Kevin Lima

Condecoraciones: Nominada al Globo de Oro en la categoría de mejor actriz de comedia o musical

Sinopsis: Narra la odisea que debe vivir la bella princesa Giselle (Amy Adams), que es transportada por un hechizo de la malvada reina Narissa (Susan Sarandon) desde su mágico mundo a la moderna y caótica Manhattan actual. Inmersa en un entorno en el que "fueron felices y comieron perdices" no funciona, Giselle deambula por un mundo caótico que necesita urgentemente unos cuantos hechizos. Pero Giselle se enamora de un abogado divorciado, encantador pero nada perfecto (Patrick Dempsey) que decide ayudarla. A pesar de que en su mundo está prometida al príncipe de cuento de hadas (James Marsden), la joven princesa se hará la siguiente pregunta: ¿Su visión del amor ideal tiene futuro en el mundo real?. Tomado de Filmaffinity

Doubt (2008)

Director: John Patrick Shanley

Condecoraciones: Nominada al Globo de Oro, Óscar, SAG y BAFTA en la categoría de mejor actriz de reparto

Sinopsis: En 1964, en una parroquia del Bronx, un apasionado y carismático sacerdote, el padre Flynn (Seymour Hoffman) intenta cambiar las rígidas normas del colegio, que durante años han sido celosamente salvaguardadas por la hermana Aloysius Beauvier (Meryl Streep), una estricta directora que cree firmemente en el poder de la disciplina. Soplan vientos de cambio político; prueba de ello es que el colegio ha aceptado al primer alumno negro, Donald Miller. Pero cuando la hermana James (Amy Adams) le cuenta inocentemente a la hermana Aloysius que parece que el padre Flynn presta demasiada atención a Donald, la superiora, sin contar con una sola prueba, comienza una cruzada personal para sacar a la luz la verdad y expulsar a Flynn del colegio por abusar del alumno. Esta batalla amenaza con desgarrar la comunidad de manera irreversible. Basada en una obra ganadora del Premio Pulitzter y de un Premio Toni en su adaptación teatral.. Tomado de Filmaffinity

The Fighter (2010)

Director: David O. Russell

Condecoraciones: Nominada al Globo de Oro, Óscar, SAG y BAFTA en la categoría de mejor actriz de reparto

Sinopsis: EMassachusetts, años 80. Dicky Eklund (Christian Bale), un boxeador conflictivo pero con talento, intenta redimirse entrenando a su hermano menor. En sus buenos tiempos había sido el orgullo de su ciudad natal por haber tumbado una vez al campeón del mundo Sugar Ray Leonard; pero después vinieron los tiempos difíciles en los que se hundió en una peligrosa mezcla de drogas y delincuencia. Mientras tanto, su hermano Micky Ward (Mark Wahlberg) se ha convertido en una promesa del boxeo, y las riendas de su carrera las lleva su madre (Melissa Leo). Sin embargo, a pesar de su potente gancho de izquierda, siempre acaba derrotado. Tras un combate que nunca debió celebrarse, Micky decide seguir el consejo de su novia Charlene (Amy Adams) y alejarse de su familia. Tomado de Filmaffinity

The Master (2012)

Director: Paul Thomas Anderson

Condecoraciones: Nominada al Globo de Oro, Óscar y BAFTA en la categoría de mejor actriz de reparto

Sinopsis: Drama sobre la Iglesia de la Cienciología. Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), un intelectual brillante y de fuertes convicciones, crea una organización religiosa que empieza a hacerse popular en Estados Unidos hacia 1952. Freddie Quell (Joaquin Phoenix), un joven vagabundo, se convierte en su mano derecha. Sin embargo, cuando la secta triunfa y consigue atraer a numerosos y fervientes seguidores, a Freddie le surgirán dudas. Tomado de Filmaffinity

American Hustle (2013)

Director: Paul Thomas Anderson

Condecoraciones: Nominada al Óscar y BAFTA como mejor actriz principal. En los Globos de Oro estuvo postulada en la categoría de mejor actriz de comedia o musical y ganó la categoría. En los SAG, ganó el premio pero en la rama conjunta de mejor reparto.

Sinopsis: Estado de Nueva York, años setenta. Irving Rosenfeld (Christian Bale), un brillante estafador, y su inteligente y seductora compañera Sydney Prosser (Amy Adams) se ven obligados a trabajar para un tempestuoso agente del FBI, Richie DiMaso (Bradley Cooper), que sin querer los arrastra al peligroso mundo de la política y la mafia de Nueva Jersey. Tomado de Filmaffinity

Big Eyes (2014)

Director: Tim Burton

Condecoraciones: Ganó la categoría de mejor actriz de comedia o musical en los Globos de Oro. Nominada a mejor actriz en los premios BAFTA.

Sinopsis: Narra la historia de Margaret y Walter Keane. En los años 50 y 60 del siglo pasado, tuvieron un éxito enorme los cuadros que representaban niños de grandes ojos. La autora era Margaret, pero los firmaba Walter, su marido, porque, al parecer, él era muy hábil para el mercadeo. Tomado de Filmaffinity

Animales nocturnos (2016)

Director: Tom Ford

Condecoraciones: Aún no tiene por esta película.

Sinopsis: Narra la historia de Susan Morrow, una mujer que tras abandonar a su primer marido, un escritor inédito, vive ahora con un médico. De repente recibe un paquete en el que descubre la primera novela de su ex, quien en una nota le pide que por favor la lea, pues ella siempre fue su mejor crítica. Susan lo hace y a medida que se sumerge en la narración, la propia novela acaba olvidando la historia principal para acabar hechizada por este relato dentro del relato, síntoma evidente de que a la nueva vida de Susan le falta algo y deberá explorar en su pasado para saber qué es lo que le impide seguir adelante.Tomado de Filmaffinity

Arrival (2017)

Director: Denis Villeneuve

Condecoraciones: Por esta actuación, hasta el momento está nominada como mejor actriz de drama en los Globos de Oro y como mejor actriz en los premios SAG.

Sinopsis: Cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos militares piden ayuda a una experta lingüista (Amy Adams) para intentar averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza. Poco a poco la mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje propio, para dar con la verdadera y misteriosa razón de la visita extraterrestre... Adaptación del relato corto "The Story of Your Life" del escritor Ted Chiang, ganador de los reconocidos premios de ciencia ficción Hugo y Nebula.Tomado de Filmaffinity