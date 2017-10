Mueren artista peruano Fernando de Szyszlo y su esposa en accidente doméstico

Lima

El pintor y escultor peruano Fernando de Szyszlo, considerado uno de los más importantes exponentes del arte abstracto en América Latina, falleció el lunes a los 92 años junto con su esposa, Liliana Yábar.

De acuerdo al parte policial, la pareja murió en su casa ubicada en San Isidro de Lima al caer al suelo, luego de resbalar en las gradas que dan a la sala de la casa, según el testimonio de un empleado de la familia.

"Ambos presentaban heridas en la cabeza y fueron hallados sin signos vitales, tras un incidente calificado como emergencia médica/ traumática/ herida por caída", detalló el documento policial.

"Perú perdió a uno de sus más grandes artistas y pensadores: Fernando de Szyszlo, quien falleció esta noche junto a su esposa, Liliana Yábar. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos", dijo el Ministerio de Cultura, por medio de su cuenta de Twitter.

El pintor, con una brillante carrera dentro y fuera de Perú, fue defensor de causas democráticas y un intelectual muy respetado por las máximas autoridades del país. El presidente Pedro Pablo Kuczynski lo calificó como uno de sus "grandes amigos de toda la vida".

En reconocimiento a su trayectoria, en el 2011 el pintor recibió la orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. También ha sido distinguido en Francia y su obra se expone en diversos museos del mundo. Entre sus obras destacan Inkarri, Mar de Lurín, Mesa ritual, Sol negro, entre varias otras.

En relación a estos y otros homenajes que recibió a lo largo de su carrera, Fernando de Szyszlo se refirió en una extensa entrevista que ofreció al diario peruano El Comercio.

"Pues no para mucho (sirven los homenajes). Estoy muy agradecido que a alguien se le ocurra hacerme un homenaje, pero no tiene otro objeto que reconocer de alguna manera el trabajo que uno ha hecho durante tantos años, sin calificarlo. Mi cuadro más viejo es del año 45, o sea que son 72 años, ¡qué horror! Nunca he dejado de pintar, nunca.

En esa misma conversación, el célebre artista latinoamericano dio su opinión del arte contemporáneo, tildándolo de "estafa".

"Lo que llaman arte contemporáneo para mí es una estafa, porque pegar periódicos en cuadros no requiere ningún compromiso, nadie pone el alma en lo que hace. Antes yo criticaba mucho a estos pintores, pero me doy cuenta de que son fruto de su época y pintan lo que su época merece. La civilización actual es banal, no le gusta profundizar", criticó.

También habló de su gran amor Liliana Yábar, su segunda esposa y con quien llevaba 30 años de casado.

“Los franceses a veces son cínicos y dicen: l’amour c’estun que souffre et un que s’enmerde (el amor es uno que sufre y unoque está avergonzado), uno que sufre y uno que se aburre, pero esono es. Los dos tienen que tener voluntad de que eso dure. Cuando yome casé con Blanca Varela (su primera esposa), intelectualmenteestábamos muy desarrollados, habíamos leído todo lo que se puedeleer, pero humanamente éramos un par de chicos irresponsables que nosabían lo que querían, y no supimos conservar eso [el amor], y sefue perdiendo. Felizmente, encontré a Lila. Ninguno de los doséramos jóvenes ya, pero teníamos la virtud de estar enamorados yquerer que durara para siempre… Eso es todo”, dijo.

De Szyszlo fundó –junto con el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y otros intelectuales peruanos– el movimiento Libertad, que buscó sin éxito llevar a la presidencia al escritor en 1990, elección que ganó Alberto Fujimori.

Dilecto amigo del también Nobel de Literatura, el mexicano Octavio Paz (1914-1998), De Szyszlo contó en una entrevista del 2016 que uno de sus cuadros fue comprado por John Lennon, medio año antes de que fuera asesinado.

El artista participó en 1971 en la I Bienal Centroamericana de Pintura, que se inauguró el 15 de setiembre en la Biblioteca Nacional de Costa Rica, que aún no se estrenaba.