Vocalista de Helloween llegará a Costa Rica con problemas de salud

Michael Kiske, cantante de la banda Helloween, sufre problemas en la garganta y su presentación en Costa Rica está en duda, así lo informó el conjunto alemán por medio de un comunicado emitido en Facebook.

"Con mucha lástima tenemos que anunciar que Michael Kiske tiene problemas con su voz, causados por un desgastante itinerario de viajes. Él dio lo mejor durante sus dos conciertos en México, pero después de consultarlo con un doctor la recomendación es que Kiske necesita descansar su voz. Por un momento pensamos en cancelar el tour en Costa Rica, pero Helloween y, en especial, Michael no quieren decepcionar a los fans. Sabemos que muchos de ustedes han anticipado este show desde hace mucho tiempo y han hecho sacrificios para llegar. Tomando esto en consideración tomamos la decisión de cortar nuestro setlist.

Michael tiene muchas ganas de tocar mañana en Costa Rica, pero su participación dependerá del dictamen médico de mañana. Gracias por su comprensión".

Helloween tiene programado realizar la tercera presentación de su tour mundial este lunes en la BN Arena, ubicada en Hatillo. Las entradas tienen un costo que ondula entre los ¢33.000 y ¢55.000.

Tras conocer la noticia la productora Black Line, responsable de traer a los teutones, afirmó que esperará conocer el estado de salud del cantante para brindar más información.

"La agrupación llegará en horas de la noche al país y será hasta ese momento que podamos darles un verdadero status de la salud de Kiske", publicó Black Line en su página de Facebook.

Esperamos darles la buena noticia hoy mismo de la llegada y la continuidad de Kiske para mañana!

El tour Pumpkins Reunited arrancó el 19 de octubre en México y se extenderá hasta abril del 2018 en Ucrania, este recorrido pasará por cincos continentes.

La principal atracción de esta gira es la reunión de los vocalistas Kai Hansen, Andi Deris y Kiske con el resto de los integrantes de Helloween; todos harán un repaso por los 30 años de carrera del conjunto teutón.

Kiske fue uno de los primeros miembros de la banda y se mantuvo en el lanzamiento de los cinco primeros discos. Además, su voz es catalogada como una de las mejores exponentes del género porque se caracteriza por alcanzar tonos bastante agudos que destacan en piezas como Walls of Jericho (Ride The Sky), Metal Invaders, I Want Out y A Little Time.

Su salida de la banda ocurrió por diferencias creativas después del lanzamiento del disco Chamaleon y, posteriormente, fue relevado por Andi Deris.