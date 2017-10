Helloween y la ley del 'heavy metal' invaden Costa Rica

Vivimos en tiempos extraños e intensos, de eclipses, tormentas eléctricas y quimeras que se materializan en contra todos los pronósticos. Hace un año ni el más necio de los metaleros se atrevía a vaticinar una reunión entre Kai Hansen, Michael Kiske y los miembros de la banda Helloween. Eso era un tema reservado para la barra del desaparecido Bar Sand.

Sin embargo, en contra de todas las expectativas, los abanderados del power metal dejaron atrás sus diferencias para tocar sobre el escenario como un colectivo.

Costa Rica será una de la sedes de esta ambiciosa gira bautizada Pumpkins United (Calabazas unidas), la cual arrancó en octubre– no podía ser de otra manera– y recorrerá hasta cinco continentes.

La influencia que ha tenido Helloween en la evolución del heavy metal y sus aristas es incalculable. Basta con hacer un rápido repaso a la carrera de los teutones para ver cómo han iniciado o influenciado a bandas como Gamma Ray, Blind Guardian, Avantasia y Unisonic.

A lo largo de su carrera, los alemanes se han caracterizado por un sonido melódico, veloz y recurrente a temas fantasiosos. Pero también han explorado otros géneros como el hard rock y el rock progresivo.

Los alemanes tocarán en el BN Arena, ubicada en Hatillo, para remorar sus temas más legendarios. Las entradas, aún hay disponibles, tienen un precio que oscila entre los ¢33.000 y ¢55.000.

La alineación clásica del grupo se compuso por los guitarristas Michael Weikath y Kai Hansen; el vocalista Michael Kiske, el bajista Markus Grosskopf y el baterista Ingo Schwichtenberg (quien falleció en 1995).

Entre los miembros originales, solo Weikath y Grosskopf se han mantenido en la banda durante todos estos años.

Hansen y Kiske se han dedicado a trabajar en otras bandas de, también de power metal .

La alineación actual –con la voz de Andi Deris, la guitarra de Sascha Gerstner y la batería de Daniel Löble–, y los miembros actuales sumarán siete en el escenario.

Viva conversó con Deris, quien se refirió a los inicios de esta reunión y cómo se preparan los metaleros del Viejo Continente para volver a conquistar Costa Rica.

¿Cómo fue que se concretó esta reunión?

Hace un par de años Helloween y Gamma Ray (banda de Kai Hansen) realizaron una serie de conciertos juntos. Al público le encantó porque eran más de tres horas seguidas de puro metal . Nuestra relación con Kai siempre ha sido buena, Fue idea de él que contactáramos a Michael Kiske.

”De hecho, ellos iniciaron una banda conocida como Unisonic. Cuando me reuní con Kiske hablamos un poco de música, de nuestras carreras y pasamos un rato excelente. Nos reímos mucho. Hay una combinación de respeto y admiración entre todos los músicos de la banda.

”Así fue que nació esta gira, la cual estoy seguro que será un regalo bastante grande para los fans más veteranos de Helloween. La idea detrás del tourPumpkins United es hacer un repaso de los 30 años que tiene la banda de tocar sobre los escenarios”.

Después de más de 20 años al frente de la agrupación de power metal más emblemática, ¿qué le falta por hacer en su carrera?

Ya alcancé lo que quería alcanzar, lo cual es ganarme la vida como músico. En un principio todo arrancó como un pasatiempo; sin embargo, me he podido mantener y tengo varios proyectos de los que me siento orgulloso. Pero el solo hecho de poder dedicarme a hacer música todo el tiempo es el éxito más grande de mi carrera.

¿Cómo se preparan físicamente para este tour que recorrerá gran parte del mundo?

(Se ríe a carcajadas) Ya no somos los jóvenes que nos montamos en en el carril del heavy metal. En mi caso trato de caminar tres kilómetros al día en la playa, también me interesa el alzamiento de pesas, voy al gimnasio al menos un par de veces a la semana.

”Pero lo que más me ha costado es dejar de beber whiskey , mi trago favorito pero ya no lo proceso como cuando era joven. (Se ríe) Sí, estamos conscientes que será una gira muy demandante y para poder darlo todo en el escenario yo y el resto de los músicos nos hemos preparado”.

Usted tiene un estudio de música en España. ¿Qué balance hace del heavy en español? ¿Cuáles grupos le gustan?

Llevo más de 10 años de vivir en España, en las Islas Canarias. Es un lugar muy hermoso poblado por gente que tiene una manera muy peculiar de percibir la vida.

”Si tuviera que recomendar a una banda de heavy metal en español mencionaría a mis amigos de Esclavitud. Esta banda, fundada en San Cristóbal, toca un estilo de rock progresivo con power metal.

”Creo que uno de los problemas que tienen varias bandas de heavy en España es que los vocalistas que tratan de cantar en inglés pronuncian muy mal las palabras, pero la energía ahí está”.

¿Cree que Helloween cambió con su llegada para realizar el disco Master of The Rings ?

Sí, definitivamente. Mi llegada a Helloween se dio en 1994 ya cuando la banda estaba consolidada; sin embargo, sus últimos dos discos no dieron la talla ( Chamaleon y Pink Bubbles Go Ape ).

”El problema de estos discos era que la banda se había volcado más a otros géneros ajenos al metal , era una mierda. Mi misión fue llevar de regreso a Helloween al hard rock y lo conseguí”.

¿Cuál es su canción favorita del álbum Master of The Rings ?

(Se ríe) Esas preguntas siempre son difíciles... ¡me gustan todas!, pero te recomendaría Where The Rain Grows (la tercera pieza del disco). Aunque no lo sé, no es algo definitivo, puede ser que mañana cambie de opinión.

¿Cómo es su relación con Kai Hansen y con Michael Kiske? ¿Trabajarían en un estudio después de la gira?

Puedo percibir que vendrán más trabajos en conjunto, hace poco lanzamos el sencillo Pumpkins Reunited . Le aseguro que hay una excelente atmósfera cuando la banda está reunida. ¡Se trabaja muy bien con estos muchachos! Aún no te puedo asegurar nada, pero de mi parte me encantaría trabajar en el estudio con Kai y con Kiske; estoy seguro que saldría algo muy interesante.

¿Cómo se van a manejar las voces en los conciertos ?

Estamos preparando varias sorpresas para los aficionados. Habrá momentos en los que los tres estemos cantando sobre el escenario así como también habrá momentos donde solo haya uno. Lo cual, ahora que lo pienso, es agradable tomarse un descanso para fumarse un cigarrillo mientras los muchachos tocan en vivo; eso da una perspectiva diferente (se ríe).

”Me alegra que alguien como Kiske nos acompañe en la gira porque él puede alcanzar notas altas que serían muy complicadas para mí.

”Lástima por Dani (batería) y Markus (bajo) porque tienen que tocar durante dos horas y media, incluso tres horas sin descanso. Pero ellos son profesionales estoy seguro que aguantarán (se ríe)”.

¿Cuál es la mayor diferencia entre el aficionado europeo y de América Latina?

El fan de Latinoamérica es mucho más emotivo que el europeo. Mi experiencia me dice que el fan latino o el español vive un concierto de heavy metal como si el mundo se fuera a terminar.

”De hecho, me encanta la gente de Costa Rica, es un pueblo muy cálido en el que las personas siempre están abiertas para una agradable conversación. Me recuerda mucho a la gente de las Islas Canarias, también las calles y la ciudad de San José .

”No quiero que se oiga como un cliché pero cuando voy a Costa Rica siento que vuelvo a casa.

”Mirá te explico. Yo tomé la decisión de marcharme de Alemania hace años, porque la gente ahí es muy estricta mientras que en España hay más libertad para trabajar. Creo que eso es importante porque cuando hacés un trabajo sin tanta presión puede que salga algo muy bueno.

”Hay un dicho muy común que dice que el alemán vive para trabajar, mientras que el español trabajar para vivir. Creo que yo tengo lo mejor de las dos culturas porque a veces me doy la libertad para hacer ciertos trabajos pero eso no me hacer ser un irresponsable. Hay que mantener un balance”.

Si usted tuviera que recomendarnos un disco que no sea de Helloween, ¿cuál sería?

Definitivamente, sería el Double Platinum de Kiss.