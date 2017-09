Vocalista de Good Riddance: "el 'punk' como un espacio de discusión"

Good Riddance, una de las bandas clásicas del punk se presenta este viernes en el bar Steinvorth, en San José. Esta agrupación es reconocida por sus canciones llenas de crítica social que viajan a un ritmo frenético.

Esta agrupación se juntó en 1990 en California. Cinco años después lanzaron su primer disco For God and Country, una recopilación de canciones que tenían un estilo similar a bandas como Bad Religion, Dead Kennedys y The Adolescents. Para los entendidos del punk, Good Riddance firmó con la disquera Fat Wreck Chords, este sello es reconocido por impulsar a otras bandas de la época como NOFX, No Use for a Name y Strung Out.

En el 2007, la agrupación conformada por Russ Rankin (vocalista), Sean Sellers (baterista), Luke Pabich (guitarrista) y Chuck Platt (bajo) tomó la decisión dejar los escenarios. Sin embargo, cinco años después se volvieron a juntar para lanzar el disco Peace of Our Time.

Viva conversó con Rankin sobre el concierto del viernes. El cantante de 49 años se refirió a la perseverancia que hay que tener en la escena musical, así como el papel que juega el punk en generar crítica social. Rankin afirmó que desde hace unos cinco años, la banda pasó a un segundo plano y ahora cada miembro tiene familia, así como una carrera que se desenvuelve lejos del frenesí de los escenarios.

Esta será la primera vez que vienen a Costa Rica, ¿cuáles serían las expectativas de este concierto?

Esperamos que sea un gran show, queremos cantar con nuestros fans de Costa Rica. Esperamos que la gente se sepa alguna de nuestras canciones, de eso no estamos seguros (se ríe) porque nunca hemos estado ahí. Para nosotros siempre es muy emocionante tocar en un lugar nuevo.

"Hace rato que queríamos hacer un concierto en Latinoamérica, por una razón u otra no ha funcionado, por lo que es muy bueno tener esta oportunidad. Sin lugar a dudas, lo mejor que nos ha pasado por nuestra banda es la oportunidad de viajar por nuestra música y en el proceso conocer gente nueva".

¿Qué clase de repertorio podemos esperar?

Tenemos un set bastante diverso. Sí le puedo asegurar que vamos a tocar al menos dos canciones de cada álbum, incluso hasta del último Peace of our Time.

¿Qué papel juega un género tan contestatario como el punk en la situación política que vive Estados Unidos?

La política y la conciencia social son los pilares sobre los que se sostiene el punk y fueron las razones por las que me hice cantante de la banda. Uno como ciudadano debe cuestionarse continuamente y no aceptar por hecho lo que se dice en los periódico o en las noticias. El punk tiene la capacidad de alentar a las personas de cuestionarse sobre todo lo que les han contado, así como para hacer su propia investigación para generar su propio criterio.

"Desafortunadamente, vivimos un momento en el que no hay verdadera discusión. No sé si has visto en las noticias, pero hay un par de grupos que solo gritan sus ideas dogmáticas en un circo lleno de violencia, es muy triste. Lo que puede hacer la música punk es crear una atmósfera en el que la gente se pueda cuestionar sobre cómo llegamos hasta acá, en lugar de estarle gritando estúpido o ignorante al prójimo".

¿Cómo fue que se formó Good Riddance?

Nosotros formamos la banda a finales de los 80 y a inicios de los 90. Nos juntamos con un amigo con el que solíamos cantar en fiestas. A los meses nos pusimos serios a la hora de componer canciones y de buscar la manera para tocar fuera del pueblo. Nos esforzamos como banda. La razón por la que terminé como cantante era porque no sabía tocar ningún instrumento. Una tarde mis amigos estaban tocando música y me pidieron que cantara, así fue como inicié. En realidad no tuve ningún entrenamiento o bagaje antes de llegar a los micrófonos.

¿De dónde se inspira la música de Good Riddance?

Había otras bandas como los Dead Kennedys o Bad Religion. Fue cuando los vi en televisión que me di cuenta que ellos eran diferentes. Lo que me gustaba era que este tipo de bandas tenían un estilo rápido y energético. En esos tiempos cuando existía MTV, la música era mucho de entretenimiento no había mucho qué decir. Entonces pensé que ese tipo de bandas no solo entretienen sino que tenían un mensaje que inspiraba a la gente a pensar fuera de la caja. Eso fue lo que me inspiró a usar la música como medio para transmitir mis ideas, pensamientos y mi manera de ver el mundo.

Además de ser un cantante de punk usted también es un scout de talentos en hockey. ¿Cómo combina el tiempo entre sus dos pasiones?

Es una pasión, no paga mucho pero es una pasión. Desafortunadamente, el tiempo que demanda la banda ahora es menor. Cuando éramos jóvenes estamos dedicados a la banda todo el tiempo, ahora operamos de una manera diferente por el hecho de que muchos de los miembros tienen una carrera, familia e hijos. Ya no podemos desaparecer de la nada como cuando éramos jóvenes. Lo que podemos hacer es tocar un par de días en nuestras vacaciones o en un fin de semana.

Usted además es vegano. ¿Por qué tomó esa decisión?

Me gustan los animales, cuando era joven me decían que teníamos que comer carne y por eso teníamos que matar animales. Cuando aprendí que eso no era así y más bien fue desgarrador ver cómo los animales son tratados. Además, uno se vuelve más saludable.

En el 2007 ustedes se disolvieron. ¿Por qué decidieron volver a los escenarios?

Cuando dejamos de tocar todos los miembros teníamos hijos pequeños, entonces teníamos muchas responsabilidades y el guitarrista estaba terminando la universidad. También en ese entonces nuestra música no estaba siendo bien recibida como antes. Nosotros no queríamos ser ese tipo de bandas que nada más se erosiona con el tiempo y que termina tocando shows cada vez más pequeños y patéticos. Pensamos que ya habíamos aprovechado nuestra oportunidad y fuimos muy afortunados. Tuvimos muchos fans y grandes memorias, pero había que seguir con nuestras vidas. Fue algo muy trágico.

"Eso era lo que nosotros pensábamos en el 2007. Cinco años después, todos estábamos en un lugar diferente y extrañábamos tocar nuestras canciones. Por eso, nos pusimos de acuerdo para volver a ensayar para volver a estar sobre el escenario".