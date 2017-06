Sony mostró juegos ya anunciados y no reveló fechas de lanzamiento en la E3

Sony, creadora de la marca PlayStation, culminó su presentación en el E3. La compañía japonesa presentómuchos videojuegos que se conocían y evitó revelar fechas de estreno de estos títulos.

La exhibición arrancó bajo la tutela de Shawn Layden quien mostró Uncharted The Lost Legacy, que se enfocará en las aventuras de, la compañera de Nathan Drake. Posteriormente, se mostró la expansión de Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds, la cual se estrenará en el segundo semestre del 2017.

Se mostró el primer adelanto jugable de Days Gone, título que se desarrolla en un mundo apocalíptico plagado de zombis, similar a The Walking Dead. El protagonista es una especie de motociclista quien deberá defender a su grupo de los peligros que habitan en este mundo. La conferencia continuó con la presentación de Monster Hunter (que también estará disponible para Xbox One y PC). Una de las pocas sorpresas de la noche fue la remasterización del videojuego Shadow of The Colossus, que se estrenó en el 2005 y volverá para el próximo año con gráficos optimizados.

LEA: Ubisoft en la E3: 'Assassin's Creed', 'Far Cry 5', 'South Park' y 'Beyond Good and Evil 2'

Luego le llegó al turno al popular juego de disparos Call of Duty World War II, que se desarrollará en la Alemania ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El estudio Sledgehammer será el encargado de desarrollar realizar el juego, que pondrá a los jugadores de vuelta a las costas de Normandía durante el desembarco de las fuerzas aliadas en la Francia invadida por Alemania.

Las revoluciones siguieron al máximo, cuando se mostró el próximo God of War IV, que continuará en su lucha contra los dioses, en esta entrega todo apunta a que este guerrero se enfrentará a los dioses nórdicos. Este título saldrá a inicios del 2018.

LEA: Xbox One X, la nueva consola de Microsoft, saldrá al mercado el 7 de noviembre y costará $500

El próximo Spiderman fue el broche de oro la competencia. El tráiler mostró al álter ego de Peter Parker colaborar con el villano Wilson Fisk (Kingpin) para derrotar a una banda de villanos en una zona de construcción en la ciudad de Nueva York.

Mañana, Nintendo cerrará las conferencias de la E3 a las 8 a. m.