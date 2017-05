'Piratas del Caribe' encabeza taquilla de Estados Unidos; 'Baywatch' se hunde

Los Angeles, EE.UU.

La película Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales navegó sin contratiempos hacia el primer lugar en las taquillas de Estados Unidos y Canadá, aunque las aguas estuvieron agitadas para la comedia Baywatch con Dwayne Johnson.

La quinta entrega de la serie Pirates of the Caribbean (Piratas del Caribe) recaudó $62,2 millones en sus tres días en cartelera, según proyecciones de los estudios difundidas el domingo.

De acuerdo con las previsiones, la nueva cinta también estelarizada por Johnny Depp captará en cuatro días $76,6 millones de que incluirá el fin de semana largo por un festivo en Estados Unidos.

La taquilla del nuevo capítulo fue la segunda más baja de la serie que ha captado a nivel global $4.000 millones. La producción de la nueva cinta costó $230 millones pero la serie tiene gran público internacional. Según previsiones, la película recaudará en cuatro días en el mundo $300 millones.

Walt Disney Studios no tiene preocupaciones porque la mayoría de las ganancias de la serie han provenido del mercado internacional.

"Hemos visto esta tendencia en el curso de estas películas" , declaró Dave Hollis, vicepresidente ejecutivo de distribución de Disney.

"Es un gran espectáculo cinematográfico que continúa atrayendo público a nivel internacional... aunque la respuesta interna también es muestra clara de que la cinta tiene acá a su público" , agregó.

Baywatch, que tiene clasificación R, se hunde como una roca. La nueva versión cinematográfica de la serie televisiva de la década de 1990 fue ridiculizada por la crítica y el fin de semana captó apenas $18,1 millones frente a un costo de producción de casi $70 millones.

La cinta recaudará $26,6 millones del jueves al Día de los Caídos en Guerras el lunes, según las proyecciones.Incluso Guardians of the Galaxy Vol. 2 tuvo un mejor desempeño en su cuarto fin de semana. La cinta de superhéroes espaciales recaudó $19,9 millones y se ubicó en segundo lugar en las taquillas por delante de Baywatch .

El fiasco en taquillas de Baywatch podría ser atribuible a dos factores. Incluso con el renombre de Johnson, las nuevas versiones para el cine de cintas clasificación R derivadas de programas televisivos aptos para toda la familia han dejado que desear, dijo el analista senior de medios de la firma comScore, Paul Dergarabedian.