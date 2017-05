'Piratas del Caribe V': ¡Cuidado con los fantasmas, Sparrow!

Poco se sabe de Jack Sparrow (Johnny Depp), solo que el famoso y andrajoso capitán no vive sus mejores días. Con una reputación deshecha y sin un pinche barco para navegar, el excéntrico pirata intenta sobrevivir en islas donde su cabeza tiene precio.

Aún así, con los pocos ayudantes que le quedan, Sparrow planea robar un gran botín en el Caribe. La corona británica lo quiere vivo o muerto, pero él ha podido serpentear los ataques entre casacas rojas y malhechores.

¿Podrá alguien derrotar definitivamente a Sparrow? Hasta la fecha todos hemos creído eso, pero una amenaza fantasma surge de los mares para ponerlo en duda. Huele a muerte.

En Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017), filme que se estrena este fin de semana en los cines ticos, el famoso bandolero de los mares pareciera no tener un objetivo fijo en la vida. Su vida se ha venido a menos y el mítico Perla Negra, el barco con el que encabezó tantas aventuras, aún se encuentra miniaturizado y confinado a una botella que carga consigo por un hechizo de Barbanegra.

Tan bajo ha caído Sparrow que podría cambiar su brújula mágica por una botella de licor. Así anda por la vida, ignorando que no solo el ejército británico anda tras sus pasos.

En las profundidades del mar, un viejo enemigo aguarda para salir. Se trata del capitán Armando Salazar (Javier Bardem), un respetado integrante de la Real Armada Española que, sin ningún tipo de piedad, se propuso acabar con todos los bandoleros del mar.

"Sabía que el nivel de esta película iba a ser fantástico. Por eso no dudé en participar. Junto con los directores Joachim Rønning y Espen Sandberg empecé a crear el personaje y ese proceso estuvo muy bien", dijo Bardem al sitio insidethemagic.net.

Pero el plan homicida no le salió nada bien a Salazar. Fue derrotado y, tras la cruenta batalla, cayó en desgracia. Junto a sus tripulantes fue maldecido y enclaustrado durante años en el llamado Triángulo del Diablo.

Ahora han escapado y buscan venganza.

"El único propósito de Salazar será matar a cada pirata que se cruce en su camino y, especialmente, acabar con el resbaladizo Jack Sparrow", detalla la sinopsis del filme.

Pero, ¿por qué tanto odio contra Sparrow? Ya lo veremos en la cinta, sobre todo cuando Salazar tome en el timón de su barco –La Sigilosa María–, y comience a matar con ferocidad demoníaca.

La magia sigue. Han pasado seis años desde Piratas del Caribe: en aguas misteriosas (2011), filme que dirigió Rob Marshall en sustitución de Gore Verbinski, responsable de las tres primeras entregas.

Ahora, en la quinta película de la saga, los noruegos Joachim Rønning y Espen Sandberg son los encargados de una trama en la que reaparecen algunos personajes y se incluyen otros que figurarán en los venideros largometrajes.

Sí, hay mas de Piratas del Caribe, o al menos así lo deja entrever la escena posterior a los créditos.

"Queríamos hacer la mejor película de 'Piratas' que haya existido. Queríamos crear diversión, acción espectacular, una película épica con un núcleo emotivo muy fuerte y personajes grandiosos", expresó Joachim Rønning.

"Hace años que estamos trabajando duro para ser fieles a la primera película y, a la vez, hacer que La venganza de Salazar se sienta fresca y nueva. Ahora depende del público ver si lo logramos", agregó el director de películas como Kon-Tiki, filme que en el 2013 fue nominado al Óscar como mejor película extranjera.

Uno de los nuevos personajes que aparece en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar es Carina Smyth (Kaya Scodelario), quien es considerada bruja por los soldados de la corona británica. Su delito: estudiar el firmamento.

El papel de Carina Smyth brinda a la historia un matiz interesante, pues mezcla la precisión de la ciencia con la mitología del mar. De esta forma, la trama se encamina a la obtención de todas las partes del llamado Tridente de Poseidón, la única escapatoria que tiene Sparrow para salvarse del Capitán Salazar.

Para completar el Tridente de Poseidón se necesita analizar las estrellas y Carina Smyth sabe de eso.

Sparrow, Salazar y el capitán Héctor Barbossa (Geoffrey Rush), quieren el Tridente para controlar el mar y deshacerse de sus enemigos, mientras que Henry Turner (Brenton Thwaites) desea traer de vuelta a su padre Will Turner (Orlando Bloom).

Turner, además de Carina Smyth, serán para Sparrow oro puro. Sin ellos como aliados, será difícil sobrevivir.

Mala crítica. A pesar de las grandes expectativas que se pusieron en la nueva película, los expertos no han calificado nada bien la película.

La cinta tiene una calificación de 45 (de 100 posibles) en el sitio metacritic.com y los comentarios no son nada alentadores.

"La franquicia de Piratas del Caribe pierde el rumbo en esta apagada quinta entrega. Un ejercicio de mercenarios, visualmente poco atractivo, con el fin de mantener una marca", publicó sobre el filme Andrew Barker, de Variety.

The Guardian no es tan pesimista, pero igual no recomienda la cinta: "Hay caras nuevas pero no demasiadas ideas nuevas", detalla.

Al menos USA Today rescata algo y es a Bardem: "Tiene momentos flojos, pero ofrece una historia interesante de legados familiares. Un fantástico nuevo villano cortesía de Javier Bardem".