Así se gestó la broma en la que Krizz Solano se convirtió en Justin Bieber

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Tener un equipo de guardaespaldas, una camioneta similar a la que Justin Bieber usa para transportarse y un grupo de fans que dieran la alerta de que el cantante estaba en el centro comercial la noche del domingo 23 de abril, fueron parte de los elementos que hicieron que la broma de Krizz Solano resultara creíble.

Según comentó Solano a Viva la noche del domingo, su plan resultó "mejor de lo esperado". Centenares de personas creyeron que Justin Bieber estaba en Multiplaza Escazú y poco a poco siguieron a Krizz para tomarle fotos y grabar el "histórico momento".

En el video se observa el momento en el que empiezan a sumarse las personas tras la joven bromista. Entre los niños, muchachos y sus padres se notan rostros llenos de sorpresa. También se ve el instante en el que en dos de las plantas del mall se agrupan muchas personas observando al Justin falso.

En un video publicado anteriormente por Viva se apreció el momento en el que la seguridad de Multiplaza acude al sitio del aspaviento formando un cordón humano para que la joven pudiera salir ilesa del asedio. En el video detrás de cámaras compartido por Krizz se observa con detalle el momento.

LEA Falso Justin Bieber causó locura en Multiplaza

"Entramos a dos tiendas. Mientras estuve en la primera la gente se percató de lo que pasaba y desde afuera gritaban y hasta lloraban. Había gente de todas las edades", dijo Krizz a Viva./p>

"Le digo a la gente que se lo tomen con calma, todo mundo hace bromas, yo como buena fan de él no hubiera pensado que era él por el tipo de cuerpo. No tuve intención de lastimar a nadie, fue una broma, no se lo tomen tan en serio. Todo fue con el afán de ver cómo hubiera reaccionado la gente si Justin se hubiera pasado por un mall", reiteró a Viva.