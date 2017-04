Falso Justin Bieber causó locura en centro comercial

A 24 horas de su esperada presentación en el país

El centro comercial Multiplaza Escazú se volvió una locura la noche de este domingo. A eso de las 7 p.m. los visitantes se percataron de que "Justin Bieber" estaba en el mismo lugar que ellos.

Un joven totalmente cubierto con súeter, gorro y lentes de sol acompañado por dos fornidos guardaespaldas encendió la alerta. Lo que parecía un sueño cumplido para los fanáticos ticos, se tornó en una broma.

La conocida Youtuber juvenil, Krizz Solano, –conocida inicialmente por imitar a Justin Bieber– fue quien se hizo pasar por el cantante este domingo.

"Yo siempre he sido fanática, soy superatacada por Justin y como yo soy youtuber veo los videos que aparecen en las sugerencias y ahí vi varias bromas que hace la gente en países como Estados Unidos y Europa cuando él va a ofrecer un concierto. Fue a raíz de eso que se me ocurrió hacerlo"; mencionó Krizz.

Para que la broma resultara creúble, Krizz, su mánager Juan José Fonseca y todo el equipo de producción con el que trabajan estuvo pensando en el plan desde hace cuatro meses.

"Conseguimos guardaespaldas y un carro como los que usa él. Pusimos a unos chiquillos que dijeran que era Justin y en ese momento empezó todo", comentó Juan José.

El resultado fue abrumador. Krizz jamás pensó que cientos de personas se aglomeraran para tener de cerca a su "ídolo".

Entramos a dos tiendas. Mientras estuve en la primera la gente se percató de lo que pasaba y desde afuera gritaban y hasta lloraban. Había gente de todas las edades", relató Krizz.

Cuando llegaron más y más personas, la seguridad del centro comercial hizo un cordón para que "Justin" saliera ileso. En el proceso de salida le arrancaron los lentes oscuros y la gorra que llevaba puesta.

"Sé que a mucha gente no le gustó esto, pero salió superbien, jamás creí que iba a ser así. Temí por mi vida al salir del lugar, no pensamos que iba a ser a ese nivel", dijo Solano.

Krizz y su mánager intentaron conversar con la parte administrativa de Multiplaza Escazú para realizar la broma, mas aseguran que no recibieron respuesta, motivo que los llevó a querer realizar la broma de "bajo perfil".

"Ahorita estamos siendo asesorados por un abogado para conocer su hay algo que pueda repercutir", dijo el mánager.

Krizz como toda una Belieber (fan vehemente del canadiense) le dice a todos los otros fanáticos que creyeron que estaban frente a Justin que no se lo tomen "tan en serio".

"Le digo a la gente que se lo tomen con calma, todo mundo hace bromas, yo como buena fan de él no hubiera pensado que era él por el tipo de cuerpo. No tuve intención de lastimar a nadie, fue una broma, no se lo tomen tan en serio. Todo fue con el afán de ver cómo hubiera reaccionado la gente si Justin se hubiera pasado por un mall", aseveró.

Mañana durante el concierto Krizz asistirá como una fan más, aseguró que va a ir a disfrutar y que no habrán bromas de por medio.

Del otro lado. Keiry Jiménez fue una de las personas que vivió de cerca todo el aspaviento que se vivió en el mall.

"Yo lo vi tomándose fotos con alguien, pero pasaron segundos y ya tenía mucha gente alrededor, y ya no permitió tomarse fotos con nadie más porque era demasiada gente. En ese momento entró a la tienda Alquimia y la cerraron, duró como cinco munutos en la tienda y como se ve en el video llegó la seguridad del mall para que nadie se le tirara encima, bordearon y pudo salir. De ahí corrió a la Librería internacional y por ahí pudo salir", relató Ramírez.











