'Hacer y Deshacer': Las creadoras de Bake it Fit

El día que conocimos a Jimena y a Mapa nos quedamos con una frase grabada. Dijeron muchas cosas que llaman la atención, pero una, especialmente, permaneció subrayada en la libreta: "como que uno siempre admira las cosas y nunca se atreve a hacerlas".

La cita no es sobre emprender necesariamente: es sobre tomar una decisión, o varias, y empezar a hacer. En el caso de las creadoras del concepto de nutrición y ejercicio Bake it Fit fue un hobbie, porque así empezó este proyecto para Jimena Smith y María Paulina Bruna, a quien todos, incluida ella misma, llaman Mapa.

Semanas atrás nos encontramos para hacer esta entrevista y conocer quiénes son Jimena y Mapa, y cómo y por qué hacen lo que hacen en Bake it Fit.

Empezamos por lo más básico.

¿Qué es Bake it Fit?

(Jimena) Bake it Fit es un espacio en el que nosotras compartimos el estilo de vida de dos chicas para motivar e informar a la gente el camino a saciar la versión más fuerte y saludable de uno.

¿Cómo empezó?

(Jimena) Un día decídí meterme a hacer un curso de personal trainer, y cuando ya estaba terminando llamé a Mapa y le dije "hey, Maps, estaba pensando por qué no hacemos algo así, así y así… empezamos a compartir nuestra experiencia en esto (nutrición y fitness), ya que estamos como empezando y toda la cosa". Y ella fue como "hey sí, chivísima".

___

Bake it Fit empezó como un blog en el que Jimena Smith, de 34 años, y María Paulina Bruna, de 26, compartían recetas y consejos sobre nutrición y vida saludable. Cuando se dio esa llamada de la que habla Jimena para crear Bake it Fit (el 31 de julio del 2014), cada una se dedicaba a lo suyo.

Jimena estudió periodismo y marketing y tenía uno de esos trabajos "letales, en los que te dan 20 minutos de almuerzo y que uno pasa todo el día como un degenerado", entonces ni le pasaba por la mente tener un negocio propio. Mapa estudió fisioterapia, tenía sus pacientes y en ese momento su profesión le gustaba pero no le apasionaba.

Su amistad se inició hace unos 10 años y en los últimos cuatro, o por ahí, empezaron a dedicarle más tiempo al deporte. Jimena cuenta que era la típica usuaria de gimnasio convencional (y mueve las manos como si estuviera en una elíptica cuando lo dice) y fue Mapa quien la "metió" a hacer ejercicio funcional. Así, poco a poco, se fueron enamorando del fitness.

Luego vinieron los cambios en su alimentación. Ellas mismas empezaron a inventar recetas para comer rico pero saludable y evitar algunos ingredientes en alimentos tradicionales que tienen mucha grasa o azúcar.

Hoy, 961 días después de aquella llamada, en la que antes de colgar ya habían decidido que se iba a llamar Bake it Fit, Jimena y María Paulina están dedicadas a su proyecto. 961 días después, Bake it Fit ya no es un blog y se convirtió en un estilo de vida y en un negocio para las dos jóvenes.

"Bake it Fit es todo nuestra experiencia, nuestra prueba, nuestro todo. Nosotras no buscamos las recetas ya existentes. Si queremos, por ejemplo, hacer un queque de chocolate, decimos '¿qué le cambiamos para que se convierta en algo muy parecido, pero fit?' Obviamente hay un montón de cosas que no han funcionado", Jimena Smith

A través de Facebook e Instagram, Jime y Mapa comparten sus rutinas de ejercicios, recetas, consejos y ejemplos de meriendas saludables. Ambas están certificadas en fitness nutrition, pues realizaron un curso de ocho meses en un instituto estadounidense. Además, están constantemente capacitándose en temas deportivos.

"El concepto es de fitness figure. En otros países la gente lo entiende bien y todo, aquí no. De hecho al principio nos costó porque las nutricionistas nos veían como que queríamos quitarles el negocio. Y cero, nada que ver", dice Smith para explicar un poco de qué se trata todo esto.

De hecho, durante la entrevista y en cada post que comparten en redes sociales las dos recalcan mucho que cada persona debería acudir a un nutricionista y seguir su propio plan de alimentación, no el de ellas. Por eso cuando les preguntan que cuántos carbohidratos se puede comer al desayuno o por la cantidad de almendras a consumir en una merienda, ellas responden, casi que en mayúsculas, que las porciones de las fotos que publican en redes sociales son de cada una de ellas, con fines ilustrativos, y que nadie debería alimentarse solo a partir de lo que publica Bake it Fit.

Aún así pretenden ayudar a otros y a motivar a su comunidad en redes sociales a llevar un estilo de vida más saludable.

¿Cuál es el negocio para ustedes?

(Jimena) Es un negocio muy distinto, se basa en nuestro día a día y cómo lo compartamos, es un negocio 100% transparente. Nosotras nunca en la vida, y eso es lo que nos diferencia del mundo entero, le hemos invertido plata. No hemos invertido un cinco en que le vaya bien a una foto, nunca le hemos invertido un cinco a tener seguidores (pauta en redes sociales). Esto es porque la gente nos vio, le gustó, nos siguió.

De hecho cuando hablamos con los patrocinadores, esto es un issue importante, porque a veces nos dicen "y si pagan por lo mío, ¿cuánto nos cobran?" y nosotras no vamos a hacerlo. No pagamos por nadie, no pagamos por nosotras. La idea es que todo sea transparente. Y no es que uno diga, que somos como Floyd Mayweather, con los billetes, pero nosotras no aceptamos patrocinios solo por eso (dinero).

___

Unos energy bites de pistacho, unas galletas de avena y manzana y un tip sobre hidratación fue lo primero que publicaron en el blog. A los dos meses de esa publicación, en el segundo semestre del 2014, les llegó el primer patrocinador. Un poco pronto. No lo esperaban, y menos por ser una marca grande y bien reconocida dentro y fuera del país.

Jimena recuerda que en ese momento fue cuando decidieron aferrarse a Bake it Fit y hacerlo crecer. "Cuando nos pasa esta cosa del primer patrocinio nosotras dijimos, 'puchica, esto tiene demasiado potencial y esto es un negocio, ¿qué hacemos?' Ese fue el momento de apostarle el todo por el todo, o nos quedábamos con las cosas estables que ya teníamos o le dábamos todo a nuestro negocio, aunque no sabíamos cómo nos iba a ir".

Bake it Fit dejó de ser un hobbie. Jimena renunció a su trabajo de 20 minutos de almuerzo y Mapa también hizo un cambio radical en su rutina laboral.

Acción y efecto de inspirar o inspirarse

Así define la RAE la palabra inspiración: "acción y efecto de inspirar o inspirarse". Tal cual le sucede a este dúo de chicas, porque Bake it Fit no es solamente un espacio para que terceros se animen a amarrarse las tenis y salir a hacer deporte o a cambiar los helados de chocolate con mil toppings por alimentos más verdes y saludables. Bake it Fit es la manera misma en la que tanto Jimena como María Paulina se inspiran a diario para continuar con su estilo de vida y su negocio, lo cual viene siendo lo mismo.

"Saber lo que uno le aporta a la gente, y cómo se lo devuelven a uno es lo más chiva. Hemos lidiado con chicas anoréxicas y bulímicas, un montón. Por eso es una responsabilidad muy grande. Hemos lidiado con gente con depresión fea. Es un tema delicado, porque al final la salud y el aspecto físico afecta a mucha gente", explica Mapa.

Jimena también recuerda cuando alguien les contó que quitó los espejos de su casa porque no soportaba verse. Y todo lo que le costó aprender a querer su cuerpo.

A ese nivel ha llegado el trabajo que hace Bake it Fit a diario en redes sociales. Sus publicaciones impactan a tantos que reciben cientos de correos y mensajes de personas diciéndoles lo mucho que les ha ayudado leerlas y seguirlas a través de Facebook e Instagram. Y en la vida real, es decir, no detrás de una pantalla, también les pasa. En el supermercado las detienen, les dan las gracias.

Y aunque su negocio nació gracias a Internet, llevaron una parte de él a un producto impreso: su primer libro.

En diciembre del año pasado publicaron un compilado de 22 recetas propias. Al día de hoy han vendido 600 copias.

"Decidimos sacar un libro porque mucha gente nos decía 'qué ganas de tener a Bake it Fit en la casa', como para más fácil, para no tener que buscarlas en redes sociales. Entonces Jime y yo buscamos las recetas que más le gustan a la gente, que eran prácticas, rápidas de hacer y que tengan ingredientes que uno normalmente tendría en la casa. Nos enfocamos en que sean económicas también", dice María Paulina.

El libro tiene 22 recetas, cuesta ¢15.000 y está dividido por tiempos de comida. Además, incluye algunos tips que ellas mismas practican.

Todo esto, además de la autenticidad en cada respuesta o video en redes sociales, ha hecho que la relación que mantienen con su comunidad sea muy sincera y real.

"Nuestra relación con la comunidad en redes sociales es demasiado activa, de hecho casi que tuvimos que cerrar Snapchat porque la gente nos escribe todo el día, por inbox y por Instagram y nosotras en el segundo que tenemos tiempo les contestamos, si no es Mapa, soy yo", dice Jimena. Y agrega un dato importante: "nosotras usamos el hashtag #JimeyMapa porque literalmente Bake it Fit es Jime y Mapa. Nosotras no tenemos a nadie que nos ayude en nada. A nosotras nos gusta esa transparencia".

Así también son ellas mismas las que van a Correos de Costa Rica a dejar los libros para quienes los encargan. Ellas mismas cocinan y publican sus recetas. "A veces la gente pierde la paciencia y nosotras tratamos de hacerles entender que es que nosotras hacemos todo", admite Mapa.

¿Y cuál es la pregunta más habitual que les hace la gente?

(Jimena) La pregunta más habitual es sobre los mitos. La número uno es: "¿y a ustedes no les da ansiedad?", o "¿cómo hicieron para que ya no se les antoje un chocolate?" Y también nos preguntan mucho que cómo fue que decidimos hacer el cambio de estilo de vida. Como que la gente cree que ya le agarró tarde y en realidad no. Nosotras tenemos dos años y medio de tener Bake it Fit y yo empecé mi cambio de estilo de vida con Bake it Fit y tengo 34 años. Querer es poder y la decisión de empezar está en uno.

¿Cuál es el mensaje que quieren compartir?

(Jimena) Nos gusta reiterar que nosotras no somos prodietas, pro-restringanse-demasiado para tener buen cuerpo para Navidad. Esas cosas que la gente hace como "ay, para la boda", "para el vestido de Navidad". Nosotras lo que queremos es que la gente dé un cambio a la vez, tranquila y que empiece a incorporar nuevos hábitos para tener un estilo de vida saludable.

(Mapa) Que no hay fecha de expiración.

___

Tras la entrevista Jimena y Mapa debían ir a entrenar; lo hacen unas cinco o seis veces a la semana y sus sesiones casi nunca sobrepasan la hora. Un día antes habían hecho una rutina de 18 minutos, por ejemplo. A simple vista parecen chicas normales, que cualquier día se antojan de comer Doritos y lo hacen. "Somos un ejemplo, pero somos humanas, y si queremos Doritos, no pasa nada", afirma Mapa.

Contactos

Redes sociales: Facebook, Instagram.

Sitio web: bakeitfit.com

Correo electrónico: bakeitfit@gmail.com











