En Vivo: Presidente Luis Guillermo Solís comparece ante los diputados

8:50 p. m.

Luis Guillermo Solís rechaza a diputada del PLN que el cemento chino estuviese prohibido

La diputada Maureen Clarke le dice al presidente que se comercializó cemento chino que estaba ilegal en el país.

El presidente Solís le dice a Clarke que no puede compartir la afirmación de que el cemento chino estaba ilegalmente en el país, pues ya estaba regulada la comercialización.

Maureen Clarke le sugiere al presidente que hable solamente sobre la reunión en la que él estuvo y no en las reuniones en las que Bolaños estuvo con alguno de sus subalternos, pues podrían haberse dado citas en las que se use su nombre sin él saber.

Solís dice que él no puede garantizar cómo se usa el nombre del presidente, por parte de otras personas.

8:35 p. m.

Ottón Solís rebate al mandatario el dicho de que Juan Carlos Bolaños tuvo resultados infructuosos

El diputado Ottón Solís duda de lo dicho por el presidente, de que no hubo respuestas favorables por parte del Gobierno a las solicitudes del importador de cemento, Juan Carlos Bolaños.

El legislador alega que el empresario Bolaños logró que se cambiara un reglamento del BCR para que se usaran seguros de caución como garantía, para obtener préstamos millonarios.

Le añade que el empresario logró que le autorizaran el uso del cemento chino para construir un dique contratado por la CNE en Guanacaste, así como siete visitas a Casa Presidencial, algo que no obtiene cualquiera, para tratar asuntos específicos de sus negocios.

"Aún en el caso de un pequeño frijolero, no procede que el Gobierno se dedique a atenderlo todos los días. Un empresario en particular, con tanta necesidad en cambio de reglamentos, en garantías, en dinero del Estado, tiene que ser investigado", dice Ottón Solís, quien sugiere que Víctor Morales Zapata no solo ha gestionado unas cuantas sino todas las reuniones que tuvo Bolaños en la Casa Presidencial.

El mandatario insiste en que Bolaños no obtuvo lo que llegó a pedir a Casa Presidencial, haciendo la diferencia con otras instancias del Estado.

Ottón le responde que los funcionarios de otras instancias son subalternos del mandatario.

El presidente dice que le aclara a Ottón Solís que, en las reuniones en la Casa Presidencial, el empresario Juan Carlos Bolaños nunca mencionó nada sobre créditos de ningún tipo.

El gobernante insiste: "Si no hay investigación, los supuestos pueden resultar falsos".

8:15 p. m.

Ottón Solís felicita al presidente por abrir duopolio del cemento y por pedirle la renuncia a Morales

Ottón Solís felicita al presidente por los esfuerzos para tratar de reducir el duopolio del cemento. Dice que las dos empresas locales de cemento se ponen de acuerdo para controlar los precios y que una ley de hace 20 años le da poder al MEIC para intervenir.

"Lo felicito por la decisión de pedirle al diputado Morales Zapata que renuncie a la curul", le añade.

8:15 p. m.

Hay 'afirmaciones falsas y de muy mala fe'

El presidente, al cierre de su introducción, insiste en que existe una campaña de desprestigio.

"Hace un mes ya había advertido que vendría una campaña de desprestigio y que ya circulaban en redes sociales mensajes y videos anónimos con información falsa y tergiversada de este tema".

"En consecuencia, no es cierto, como lo han afirmado diputados de esta comisión, que Juan Carlos Bolaños tuviera que acudir hasta el Presidente de la República para que los reglamentos cambiaran y así poder desarrollar los negocios que él quería. Tampoco es cierto que hubiese una secretaria con la indicación de que “cada vez que Juan Carlos Bolaños llame, se le dé una cita”. Desmiento tales afirmaciones por ser falsas y de muy mala fe.

8 p. m.

Solís alega que las gestiones de Bolaños en Presidencia fueron infructuosas

El presidente defiende las medidas tomadas por su administración para romper el duopolio del cemento, que estaba en manos de las empresas Cemex y Holcim. Dice que el objetivo es disminuir el precio del producto, y que se ha logrado reducir en un 8%, según un corte hecho en abril del 2017.

Menciona que, años atrás, exdiputados como José Miguel Corrales hicieron solicitudes para que se rompieran las barreras a la competencia en la comercialización del cemento.

"En marzo del 2015, emitimos un decreto que eliminaba varias trabas a la importación del cemento, entre ellas la de que tenían que ser sacos de 50 kilogramos", dice.

Agrega que se derogó el requisito de que el producto no podía tener más de 45 días de almacenamiento.

Agrea que, a la vez, con la reforma de su gobierno al Reglamento de marzo del 2015, se obligó a las comercializadoras de cemento a presentar un certificado de cumplimiento emitido por laboratorios acreditados.

Según el mandatario, el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, figura clave en la investigación, es proveedor del Estado desde hace más de 10 años y que, en el control político y periodístico sobre el asunto, se han tergiversado voluntaria e involuntariamente las visitas que Bolaños hizo a Casa Presidencial.

Sobras las siete citas que se le dieron a Bolaños en Casa Presidencial, Solís confirma la cifra y dice que no se otorgaron de forma expedita, como lo dijeron los diputado, y que el objetivo de las reuniones no era facilitar las modificaciones al Reglamento sobre el cemento para que él pudiera traer el producto desde China.

Dice que, en las dos primeras citas citas, Bolaños primero manifestó disconformidades con la reglamentación y que se le informó que el proceso era netamente técnico y que el espacio para debatirlo era el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Apuntó que la tercera reunión, 13 de abril 2015, se debió a la paralización de las obras del dique de Nosara, obra que la CNE le adjudicó al grupo JCB, de Bolaños, por cuestionamientos de la prensa a la calidad del cemento.

"El dique tenía tanta importancia para el país que lo visitó Laura Chinchilla junto con Sigifredo Aiza y expresó orgullo por lo hecho por ella en su administración en favor de esa obra de Nosara", dice Solís.

Dice que, el 15 de abril, Sinocem pidió una medida cautelar contra el MEIC y no hubo respuesta favorable para Bolaños.

Siete meses después, continuó Solís, en noviembre 2015, se produjeron la cuarta y la quinta reunión con Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia, solicitadas por Víctor Morales Zapata, por el proyecto de ley que crearía un impuesto del 5% para la venta e importación del cemento. El mandatario asegura que el resultado de la reunión fue infructuosa. Se refiere al expediente 19.732, del diputado Marco Vinicio Redondo del PAC, para el cual el legislador del PUSC, Luis Vásquez, presentó mociones con el objetivo de librar la importación de ese tributo.

"La sexta reunión fue conmigo, primera y última vez que tuve contacto con él (...). El 16 de febrero (del 2015) pidió una reunión conmigo, dijo Solís, y se otorgó en diciembre (del 2015)".

"Ya las restricciones a la importación tenían nueve meses de haberse eliminado".

"Me habló de su trayectoria e insistió de manera reiterada en tener una cita con el presidente, ante el asesor legal, por sus gestiones infructuosas. Como Welmer Ramos no pudo asistir, solicité a Mariano Figueres acompañarme".

La última reunión fue con Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial, por restricciones en aduanas. Julio 2016, se le dijo que Presidencia no tendría injerencia. Tampoco tuvo resultados favorables, añade.

"Como consta, ninguna reunión generó ventajas indebidas ni suponen existencia de una puerta abierta para el señor Bolaños".

"No es cierto, como lo han dicho diputados de esta comisión, que Juan Carlos Bolaños haya tenido que acceder a la Presidencia para que las normas del Reglamento de Comercialización del cemento cambiaran".

Sobre el crédito de $20 millones que el Banco de Costa Rica (BCR) le otorgó a Bolaños, para importar cemento chino, dijo que será fundamental el criterio de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para que determine la salud del crédito y si se siguieron las normas correctamente a la hora de su otorgamiento.

El presidente alega que hay independencia de los bancos, por lo que le corresponde a las juntas directivas hacer las investigaciones respectivas.

"Esto no lo hago por vanidad, porque no seré presidente de la República nunca más, sino por los principios y valores que me enseñaron mis padres desde pequeño".

El presidente Solís enfatizó que no hay una sola prebenda ni beneficio recibido por las actividades comerciales de Juan Carlos Bolaños.

7:46 p. m.

Solís le pide la renuncia al diputado del PAC, Víctor Morales Zapata

Empieza el discurso del presidente Luis Guillermo Solís y habla primero sobre los "esfuerzos" para la reducción del precio del cemento. "No divagaré en especulaciones u opiniones", dice.

"Cada una de las personas aludidas debe responder por sus actos, todo el peso de la ley debe caer sobre quienes se hayan querido aprovechar de las instituciones o sacar provecho de sus posiciones políticas", dice.

Afirmó que, si los hechos ligados a Morales Zapata se comprueban, debe ser sancionado. Conviene que le pida renunciar a su inmunidad y devolver la representación parlamentaria, afirmó, para que así pueda responder a los cuestionamientos que se han lanzado sobre sus actuaciones.

El presidente de la República no tiene amigos, afirmó, porque se debe a la institucionalidad democrática.

Afirma: "Ni Víctor Morales Zapata ni otro legislador habla en nombre del presidente de la República y si así lo hace, es totalmente reprochable".

Morales Zapata fue cuestionado esta semana luego de que el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, reveló que el legislador lo llamó en marzo del 2015 para preguntarle por un pago atrasado de esa institución a una de las empresas del grupo JCB, de Juan Carlos Bolaños, importador de cemento.

Además, se conoció que, en diciembre del 2015, una persona que figura en cuatro sociedades de Bolaños le gestionó unas vacaciones a Morales en Guanacaste.

Pese a que el candidato presidencial del PAC, los diputados de este partido le pidieron renunciar, el legislador se rehúsa a hacerlo, pues alega que no hizo nada anormal, sino que simplemente trasladó una inquietud de Bolaños a la CNE.

LEA: Morales Zapata: 'Una renuncia implicaría la aceptación de una culpa'

7:35 p. m.

Los diputados le conceden 20 minutos al presidente Solís, con base en un oficio del director de despacho de Solís en el que había solicitado ese espacio, y los legisladores del PAC le concenden 10 más.

7:30 p. m.

El presidente de la República pide 30 minutos para hablar al principio, los diputados solo le ofrecían diez minutos. Se decreta un receso para debatir la solicitud presidencial. Luego de que el diputado liberacionista Ronny Monge le mencionó los temas de investigación, en torno al cemento chino, Solís le dijo: "Usted los da como hechos probados y yo no lo creo tanto".

7:23 p. m.

El presidente Luis Guillermo Solís jura decir la verdad.

7:10 p. m.

Empieza la sesión. El presidente Luis Guillermo Solís dice estar dispuesto a juramentarse. Junto a él, comparecen los ministros de la Presidencia y de Economía, Sergio Alfaro y Geannina Dinarte.

El departamento de Servicios Técnicos del Congreso afirma que es posible la juramentación del presidente y recuerda que, en el 2002, la que investigó el financiamiento de partidos políticos le tomó juramento al entonces mandatario Abel Pacheco.

----

El presidente Luis Guillermo Solís comparece este lunes a partir de las 7 p. m. ante los diputados que investigan los créditos que el Banco de Costa Rica (BCR) otorgó para la importación de cemento chino y para la compra de una planta hidroeléctrica.

Aquí, La Nación le dará detalles y contextos de lo que acontezca durante la comparecencia, que tendrá lugar en Casa Presidencial.

La comisión legislativa que investiga el asunto se trasladó a Zapote. El presidente rendirá testimonio en el salón multiuso de Casa Presidencial, en donde se instalaron los respectivos sistemas de registro de audio, para efectos de levantar el acta de la sesión.

El presidente de la comisión, el diputado liberacionista Ronny Monge, afirma que la audiencia con Solís no se trata de una comparecencia, sino de un interrogatorio.

El presidente Solís le dice a Clarke que no puede compartir la afirmación de que el cemento chino estaba ilegalmente en el país, pues dice que lo que estaba regulado era la comercialización.