Víctor Morales Zapata: 'Una renuncia implicaría una aceptación de una culpabilidad que no existe'

El diputado Víctor Morales Zapata, declarado no grato por el Partido Acción Ciudadana, se aferra a su curul, pese a la solicitud de la Asamblea Nacional de su partido y a la solicitud de separación que hicieron ocho de sus compañeros de bancada este lunes por la tarde.

Entrevistado por La Nación, Morales alegó que renunciar implica reconocer una culpabilidad que no está dispuesto a admitir, pese a que la semana pasada el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, afirmó bajo juramento que el legislador lo llamó en marzo del 2015 para interceder por un pago atrasado en favor del empresario Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino.

Así respondió el diputado sobre este capítulo que se repite para él dentro del partido, un deja vú según dijo, en la que afirma que su compañero Ottón Solís se asoma como su acusador.

- ¿Cuál es su reacción, su opinión sobre la moción aprobada ayer en la Asamblea Nacional, para declararlo no grato y pedirle que renuncie a la curul?

-Mire, yo ya viví esos acontecimientos en 2013-2014, es un deja vu, en aquel momento motivado casi que exactamente por las mismas razones, una persecución en mi contra para que fuese diputado.

"Usted recuerda esos acontecimientos, existe una nota del diputado Ottón Solis, donde dice que si yo no renuncio o no me hacen renunciar, él renunciaría, luego dijo que no había renunciado, pero que el propósito iba a ser que, si Morales Zapata llegaba, había que disminuirle el nivel.

En el transcurso del tiempo, se refiere a mí como 'sicario del presidente'.

Ahora estamos ante una situación, que en el marco de una maravillosa decisión de poner orden en el mercado del cemento, bajar el costo, en medio de una decisión política justa, valiente del gobierno, se levanta una campaña para establecer que este servidor genera tráfico de influencias en favor de un empresario.

El punto de quiebra es cuando el candidato (Carlos Alvarado), sin la suficiente información, pero sobre todo en una precipitación, pide mi renuncia a la curul y a la fracción; además de mostrar una precipitación importante, fue una decisión política que él no valoró.

Al final, violenta el debido proceso, establece un precedente de primero fusilen y después investiguen.

Después ya todo es historia, la Asamblea (del PAC) se aglutina en torno al candidato, es como típicamente se actúa, se anteponen los intereses electorales, una parte de la fracción toma una decisión, el resultado es un disparo al pie, a partir de una decisión política equivocada, primero se juzga y luego se investiga.

Lo lamento mucho porque cientos de militantes se merecen otra forma de abordar este tipo de situaciones, guardan silencio sobre actos públicos como el de Francisco Molina.

-¿Quiere seguir en un partido que no lo quiere, que lo declara indeseable?

-Una renuncia implicaría una aceptación de una culpabilidad que no existe, mi lucha es por el honor, el honor se defiende y ya lo demostré una vez, el PAC ha sido incapaz de llevarme un debido proceso.

-¿Se siente acuerpado por el Presidente (de la República)?

-Me siento acuerpado por mi conciencia, mis actos, al señor presidente le reconozco su probidad, su estatura de estadista al decir que el tratamiento debe ser igual para todos, aunque luego se reconozcan los actos indebidos, le reconozco la estatura de estadista.

-¿Pero se siente acuerpado por el presidente?

-Insisto en que la declaración del presidente me parece congruente, a la altura de un hombre probo.

-¿Ya presentó la demanda contra Ottón Solís?

-Está en camino, la estoy tomando con mucha seriedad.

-Pero, insisto, ¿cree que debe mantenerse en un partido que ya no lo quiere?

-Yo voy a someterme al debido proceso, eso será una gran oportunidad para hacer los debidos descargos, ojalá que exista la institucionalidad suficiente para que yo tenga un proceso justo, apegado a normas reglamentarias y estatutarias, en el primer caso, será una gran oportunidad para mostrar mis argumentos, encararlo como tiene que ser.

-¿Desde qué año es parte del PAC?

-Yo no preciso desde qué momento entré a ser militante, pero he sido protagonista, estuve en una reunión con Franklin Chang y Óscar Arias, invitado por don Ottón.

-Pero eso era desde fuera del partido, como un agente externo

-Es que en realidad no preciso, podría ser como desde hace cinco años, pero no lo tomés como un dato exacto.

-¿Va a seguir yendo a las reuniones de fracción?

-Bueno, yo me reuní con el jefe de fracción, le hice ver que me iba a acoger al debido proceso, administrativamente tengo mis derechos, puedo adoptar una posición política, que puedan sesionar cuando así lo quieran y yo anularme el derecho de asistir o no asistir. Por supuesto, votaré como lo hice hoy, con las posiciones de la fracción oficialista, en el plenario y en las comisiones...

-¿Va a llevar el caso al TSE, como la vez pasada?

-Siempre le daré tiempo al PAC, iré valorando los acontecimientos, como se vayan desarrollando.

-¿Se arrepiente de la gestión del pago atrasado para Juan Carlos Bolaños?

-Nunca gestioné un pago, solo trasladé una queja, como consta, nunca hablé de acelerar. Quien puso esa palabra de forma alevosa fue Ottón Solís, no considero que haya interpuesto una acción para favorecer un proceso de pago, hice la consulta respectiva y el jerarca, como muchos otros, actuaron correctamente, como lo hizo don Iván y como lo dijo hoy la ministra de Economía (MEIC), nunca se generó tráfico de influencias. No hubo aceleración de pago, como don Ottón quiso asegurar.