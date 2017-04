Presidente del TEI del PLN niega fraude; alega fracaso en sistema de transmisión de datos

El presidente del Tribunal Electoral Interno (TEI) del PLN, Alvis González, negó que se haya cometido fraude en la convención interna de Liberación Nacional. Según su explicación, el cómputo de los votos se demoró porque fracasó el sistema de transmisión de datos que utilizó el TEI para recibir los resultados de las mesas de votación.

Así reaccionó González, luego de que el precandidato Antonio Álvarez Desanti declaró que no permitiría que se diera un fraude, cuando el TEI informó de que suspendería la digitación de los resultados a las 11:08 p. m. del domingo aunque, en ese momento, solo tenía el 17% de las juntas escrutadas.

Álvarez, quien aventajaba en cinco puntos porcentajes a José María Figueres (45,2% frente a 40,2%), denunció la actitud como sospechosa y se quejó de que el Tribunal trabajara a puerta cerrada. Dijo no entender cómo solo tenían el 17% de las mesas en seis horas, si los fiscales de su movimiento, por ejemplo, habían reportado más del 70% en dos horas por WhatsApp.

En la convención del PLN del 2009, ganada por Laura Chinchilla, en la misma noche del domingo ya estaba computado el 75% de las juntas de votación.

–¿Por qué hace ocho años el proceso sí fue más expedito? ¿Cómo explicar la lentitud del proceso?", le preguntó este medio a Alvis González.

– Hace ocho años la fila aquí para la entrega de tulas era de 100 metros, respondió.

– Pero funcionó. A las 9 de la noche había un resultado contundente, ¿qué pasó ahora?

– Hace ocho años a las 9 de la noche estaban las tulas aquí, nosotros no tuvimos la tulas aquí. Las personas no trajeron las tulas y no hicieron la transmitieron los datos, eso es lo qué pasó, yo no puedo ir casa por casa de cada uno de los miembros de mesa a recolectarlas, ellos las enviaron a los respectivos centros de acopio, después llegaron los camiones y a la 1 a. m. sí estaban aquí.

Miembros de mesa no tenían sistema de transmisión

Según el presidente del TEI, ellos no habilitaron ningún sistema de transmisión de datos para los miembros de mesa, porque temían que, al pertenecer a tendencias, ellos enviaran datos erróneos o se infiltrara un trol que alterara los datos.

Entonces, diseñaron un sistema de datos que solo cubría 170 centros de votación con cuatro o cinco juntas receptoras cada uno, lo que sumaba unas 400 mesas; es decir, el 20% del total.

En esos casos, los delegados del TEI debían llamar o buscar a los miembros de mesa para que, con una contraseña previamente acordada, estos últimos suministraran los datos para que el delegado los transmitiera al Tribunal. Sin embargo, dijo, no lo lograron. Solo recibieron información de 75 de las 2.130 mesas de votación. Es decir, el 3,5%.

"Era el 20% con que esperábamos salir a las 9 p. m., pero eso no lo pudimos obtener y los resultados que dimos a conocer fue con las tulas que llegaron de las zonas cercanas", declaró González.

En el resto de los casos, se instruyó a los delegados para que enviaran las tulas con las papeletas y las actas del resultados a la mayor brevedad en unos casos al Balcón Verde y, en otros, al centro de acopio.

LEA: Convención interna del PLN empezó con el 30% de centros de votación cerrado

González alegó que las tulas llegaron al Balcón Verdas cerradas, lo que impedía ver el resultado antes de revisar la hoja oficial de resultados.

Negó, además, que el TEI fallara en la capacitación de los miembros de mesa. Dijo que esa era responsabilidad de las tendencias y que, incluso, muchos miembros de mesa no llegaron.

En el caso de las tulas que llegaron a los centros de acopio, alegó que no podían abrirse para evitar una manipulación indebida. Según dijo, solo se podían escrudriñar en el Balcón Verde, sede del partido, bajo una fiscalización en tiempo real.

Agregó que las tulas llegaron a cuentagotas y ya entrada la noche, en momentos en que los digitalizadores ya estaban cansados.

Dos personas se quedaron digitalizando información hasta las 3 a. m. Esa labor se reanudó cinco horas después con el objetivo de dar un nuevo corte con al menos el 50% de las 2.130 juntas de votación.

Este nuevo resultado se haría público entre las 11:30 a. m. y las 11:45 a. m., informó Alvis González. Y se prevé que esclarezca quién va a ser el candidato liberacionista para las elecciones presidenciales del 2018.

Esta mañana, el presidente del Tribunal del PLN insistió en que no hay razón para cuestionar la labor de su equipo y pidió a sus detractores que presenten pruebas de las supuestas anomalías. Incluso los instó a presentar las denuncias formales ante la cúpula del PLN.

"Si alguien me habla de fraude y tuvo su gente de fiscalización en las juntas, habría que ir a preguntarle a esos fiscales qué fue lo que pasó; si alguien me habla de manipulación de datos, creo que nosotros simplemente estamos digitalizando la información que nos mandan los fiscales del proceso; si alguien me habla a mí de ocultar datos, no los puedo sacar de donde no los tengo; hoy sí los tengo y vamos a procesarlos", dijo el presidente del tribunal electoral verdiblanco.

Y agregó: "Estamos dispuestos a cualquier crítica, el ser humano que no acepta una crítica estaría mal en su labor, nosotros lo único que sí pedimos es que cuando la crítica se haga, se haga fundamentada. Ayer se mencionaron palabras con sospecha y fraude. Hay los mecanismos para denunciar si eso ocurrió, yo no lo veo por ningún lado, la verdad".

LEA: Álvarez Desanti retira la palabra 'fraude' pero critica el trabajo del Tribunal Electoral del PLN

Tras el reclamo de Álvarez Desanti y el envío de cuatro delegados al Balcón Verde, sede del PLN, el TEI reanudó el cómputo de los votos y, a las 3:36 a. m., emitió un nuevo corte con casi el 25% de las juntas. Para esa hora, la diferencia entre ambos precandidatos seguía siendo del mismo tamaño.

El PLN estima que unas 375.000 acudieron a las urnas, 25.000 más que lo esperado, pero mucho menos de las 506.000 personas que participaron en la última convención del PLN, la del 2009, en la que Laura Chinchilla salió con la victoria.











