Presidente Solís descarta corrupción por sobresueldos en esta administración y en las anteriores

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, afirmó este miércoles que ni en su gobierno ni en los anteriores ha existido corrupción en el pago de pluses a ministros y viceministros que incumplían los requisitos académicos y profesionales para cobrar prohibición.

Insiste que todo se trata de un enredo. "No es un corrupción, es un enredo que tiene que ver con leyes e interpretaciones", dijo el mandatario durante una entrevista en directo en Noticias Columbia, la mañana de este miércoles.

"El enredo que esto produce cuando se han venido metiendo estos pluses, en donde puede ser que en otro momento atrás hubiese 'mano peluda', es algo que no debemos seguir cargando y como administración es algo que debemos aclarar, pero yo no admito que haya corrupción, no la habido, no la hay en esta administración en esta materia y no la habido tampoco en las anteriores", señaló Solís.

En este momento, Casa Presidencial elabora un informe para determinar cuántos jerarcas recibieron en los últimos 10 años el pago por prohibición de forma ilegal.

Durante la administración Solís Rivera, se han evidenciado ocho casos en los que viceministros y ministros recibieron un sobresueldo de 65% de compensación por la prohibición del ejercicio liberal de su carrera por ostentar el cargo, sin ostentar el grado académico requerido o sin estar incorporados a su colegio profesional, en los casos en que es obligatorio.

LEA: 8 jerarcas del gobierno cobraron ¢189 millones en sobresueldos ilegales

Según defiende Casa Presidencial, en estos casos los jerarcas no solicitaron el pago, sino que les fue otorgado, tal como resolvieron el caso de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, en el que se comprobó, según la casa del gobierno, que el departamento de recursos humanos fijó desde el 30 de abril de 2014 que Zúñiga debía recibir la compensación.

LEA: Viceministra de la Presidencia deberá devolver ¢27 millones por cobrar un sobresueldo ilegal

"También hay buena fe. Aquí hay personas que no van a poder devolver la plata que recibieron supuestamente en demasía porque tienen nueve años de trabajar en la administración pública y tendrían que devolver 100 millones de pesos... con interpretaciones legales que lo respaldan", agregó Solís.

"No estoy hablando de corrupción ni en el pasado ni de ahora, gente de buena fe, ¿cómo hace esa gente para devolver esa plata?", continuó durante la entrevista.

Ministro se equivocó en nombrar jerarcas anteriores

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, afirmó el martes que cometió un error al mencionar dos supuestos casos similares a los actuales, en dos administraciones anteriores.

El pasado 9 de marzo en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, bajo juramento, Alfaro mencionó que los viceministros de Hacienda y de Paz, Rowland Espinoza y Max Loría, respectivamente, y Mayi Antillón, exministra de Economía, recibieron el pago del 65%, sin ser licenciados.

Sin embargo, Alfaro debió corregir el caso de Loría en una nota enviada a dicha comisión, pues reconoció que se trató de un error. "Me equivoqué, dije que era bachillerato en Derecho y yo tengo pleno conocimiento que eso no es así, fue una mala pasada de mi parte", señaló el ministro, tras el Consejo de Gobierno. Loría es graduado en Ciencias Políticas.

Loría es bachiller en Ciencias Políticas y no en Derecho. Además, es agremiado del Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

"En el caso de don Rowland Espinoza la contesté por la vía que me pidió que se la contesatara sobre esos casos, y en relación con el resto de la información estamos validando información y haciendo un trabajo minucioso".

Por este último caso, Alfaro no entró en detalles de su respuesta al exviceministro, quien le certificó que sí estaba colegiado al Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pese a que no requiere de esa incorporación para ejercer libremente su carrera.

El ministro señaló que su declaración en la Asamblea Legislativa lo que planteaba es que existe una diferencia de criterios en la asignación del sobresueldo.

"... se ha entendido en el tiempo que a los ministros y viceministros se les reconoce ese 65% en función del cargo y no de su nivel académico, ¿verdad?, porque no son licenciados (los casos mencionados)", explicó Alfaro ante los diputados en marzo.

Entre los casos del pasado que mencionó el ministro de la Presidencia se encuentra el de Antillón, de la cual tampoco se refirió este martes.

Antillón se defendió en un comunicado de prensa del 15 de mayo en el que indica que su profesión, bachiller en Ciencias Políticas, no requiere de la incorporación obligatoria al colegio profesional, para el ejercicio liberal.