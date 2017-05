Viceministra de la Presidencia deberá devolver ¢27 millones por cobrar un sobresueldo ilegal

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga, deberá devolver ¢27 millones al Estado por cobrar un sobresueldo para el cual no calificaba.

Pese a ello, Casa Presidencial decidió que ella se mantendrá en el cargo, pues argumenta que ella no intervino para que se le pagara esa suma ilegal.

Desde su ingreso al gobierno en mayo del 2014, la viceministra Zúñiga cobró un 65% más de salario por el incentivo de prohibición, aunque no cumplía con uno de los requisitos exigidos para recibir ese plus: estar incorporada al colegio profesional, al de Abogados en su caso.

El director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, aseguró que la funcionaria no tiene la culpa de haber recibido el pago del incentivo. "No hay actuación dolosa, no intervino para que se le pagara", alegó.

La funcionaria devolvió ¢8 millones el viernes anterior y pagará los ¢19 millones restantes en tres pagos: en agosto, diciembre y marzo.

"No estamos frente a casos de corrupción", declaró el ministro de Comunicación Mauricio Herrera.

Por esta devolución, Herrera aseguró que "no ha habido daño a la hacienda pública, por lo tanto no ha habido corrupción", reiteró Herrera.

"Se le absuelve de toda responsabilidad administrativa", concluyó el ministro de Comunicación.

Herrera aseguró que criterios jurídicos de Recursos Humanos emitidos en administraciones anteriores, dieron paso al pago ilegal del incentivo.

Por ello, el Gobierno prepara un informe, que aún no está listo, en el que se van a evidenciar casos similares en otras administraciones.

"Se van a iniciar los procesos de cobro", en los casos que se confirme que esos funcionarios recibieron de forma ilegal, advirtió Herrera.

El gobierno también detectó dos casos nuevos de esta administración en los que se habría pagado prohibición sin el requisito de incorporación al colegio profesional respectivo. Se trata del ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, y de la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez.

En ambos casos se abrieron procedimientos, con la anuencia de los funcionarios.

Otros funcionarios de esta administración recibieron el pago del incentivo, pero ya lo devolvieron o lo harán en el próximo año.

La exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, devolvió ¢11 millones; la viceministra de Gobernación Carmen Muñoz tiene un arreglo de pago; el ministro de Turismo Mauricio Ventura pagó ¢3 millones.

En el caso del viceministro de Paz, Víctor Barrantes, se avanza en un procedimiento, mientras que la ex viceministra de Agricultura, Gina Paniagua, está en un proceso de cobro.