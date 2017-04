Casa Presidencial no ayudará a Ottón Solís a llegar a la Presidencia del Congreso

San José

El presidente Luis Guillermo Solís no se involucrará para que los diputados elijan a Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), como el próximo presidente del Directorio del Parlamento, pese a que el diputado esperaba el apoyo de Zapote.

No lo hará aunque recuperar ese puesto implique una oportunidad de oro para su Gobierno para volver a tener el control de la agenda legislativa durante su último año de mandato.

Ya el legislador Solís había intentado hacerse con la nominación de su partido para comandar el Parlamento en el 2016, pero no tuvo éxito.

El lunes pasado la fracción del PAC, fuerza que llevó a Luis Guillermo Solís al poder en el 2014, eligió a Ottón Solís como su candidato a la Presidencia del Congreso para la elección del próximo 1.° de mayo.

Empero, el gobernante cree que es labor entera de los diputados intentar que el PAC concrete su regreso a la conducción del Poder Legislativo, después de dos años de haber perdido el principal puesto del Directorio Legislativo.

"Mi tarea no es ni postularlos, ni apoyarlos, ni elegirlos, esa es una responsabilidad enteramente del primer poder de la república. Así lo dije desde el primer año que tuve que opinar al respecto (...). Opinar más allá de eso no me corresponde porque no es labor (acompañar la lucha por la Presidencia del Directorio) que esta administración haya asumido", recalcó el mandatario durante su conferencia de prensa semanal, este martes.

Solís incluso dijo que su administración rompió con la costumbre de otros gobiernos de que fuera en Casa Presidencial donde se cerraran las negociaciones con la oposición, para que el oficialismo presidiera el Parlamento.

"Quizá antes las administraciones compraron el pleito y entraron a hacer negociaciones y torcer brazos y generar condiciones de elección. En esta administración no hacemos eso. No lo hacemos en el caso de los señores diputados y sus jerarcas, ni lo hacemos en el caso de los señores magistrados que aspiran a formar parte de las diferentes salas", recalcó.

En armonía

Al plantearle la prensa a Solís el escenario de que Ottón Solís logre obtener los votos necesarios para quedarse con la silla presidencial legislativa, el mandatario adelantó que coordinará con ese legislador de forma "eficaz" como, según él, lo ha hecho con los anteriores presidentes del Parlamento.

"Digo lo mismo que he dicho de todas las candidaturas de todos quienes aspiraron a la Presidencia de la Asamblea Legislativa antes que don Ottón y de quienes aspirarán al igual que él: con todo gusto trabajaré con cualquiera de ellos, porque es lo que me corresponde (...). Si don Ottón fuera electo tendré con él, espero, la misma relación de trabajo respetuosa y eficaz que he tenido con sus predecesores", dijo.

La posibilidad de que Ottón Solís llegue a presidir el Directorio despierta el morbo porque ese diputado ha sido uno de los principales críticos del Gobierno de Luis Guillermo Solís, el primero del PAC, el partido que Ottón fundó en diciembre del 2000.

El legislador incluso ha acusado a la Administración Solís Rivera de haber repetido prácticas en el manejo de recursos y puestos públicos que Acción Ciudadana, a lo largo de su historia, criticó de otros partidos políticos.

Él ha reconocido en el pasado su tensa relación con Casa Presidencial, que ha llegado al punto de cortar por completo y por un largo periodo su comunicación con el presidente Solís.

Respecto de lo dicho por el presidente de la República, el diputado dejó ver que esperaba el respaldo de Zapote a sus aspiraciones de presidir el Directorio.

"Yo, cuando él (Luis Guillermo Solís) aspiró a la Presidencia de la República recorrí este país de pe a pa en todas las provincias, no solo en San José, porque se podría decir que yo era candidato a diputado. Recorrí todas las esquinas de este país, Talamanca, Ciudad Neily, todas las esquinas de Guanacaste, la zona Atlántica, Bribrí, ferias del agricultor.

"Su comando de campaña me hacía programas y yo me iba a recorrer todo eso. Me comprometí de lleno para que él fuera presidente de la República. Cuando me tocó a mí, yo lo hice de lleno", respondió al pedírsele una reacción este miércoles.

"Don Luis Guillermo ha confiado en personas que lo viven carboneando en contra mía desde finales de la campaña y sobre todo en el gobierno, han tenido el oído de él y él me mandó una carta a mí en la que me exigía disculpas públicas sobre una cosa falsa que le dijeron, de mucha consecuencia, que fue la que cortó la comunicación entre los dos. Pero, en materia sustantiva, yo he estado apoyando al gobierno. Ha habido denuncias mías en temas éticos, pero en temas de desarrollo del país yo he estado con el gobierno", agregó.

Ottón agregó que a esta administración le conviene que él presida el Parlamento, pues está comprometido totalmente con los proyectos que impulsa.

"El Gobierno sabe que solo en dos proyectos he diferido, en todo lo demás lo he apoyado. Solo he diferido en el primer presupuesto del 2015 y el proyecto que significó incrementar el déficit fiscal para darles plata a las municipalidades. Solo en esos dos proyectos he diferido, en todo lo demás lo he apoyado. Y en temas como el déficit fiscal y el empleo público yo me identifiqué mucho más con la posición del Gobierno que cualquier otro diputado del PAC", recordó.

De ser elegido para comandar el Poder Legislativo, Solís dijo que esa misma tarde se comunicará con el presidente de la República para solicitarle una reunión.

Aunque reconoció que la relación personal entre ambos "está en cero", recalcó que en caso de llegar a presidir el Directorio ambos están obligados a relacionarse desde la institucionalidad de los poderes que representan.

Una eventual presidencia de Ottón Solís abriría de nuevo la posibilidad de que el Gobierno de Luis Guillermo Solís posicione en la agenda legislativa sus proyectos de reforma tributaria, para reducir el déficit fiscal.

El diputado ha dicho que aunque tiene diferencias con Zapote sobre el fondo de la reforma, respalda un cien por ciento la posición del Gobierno de buscar ingresos frescos para el Gobierno Central.

Las ofertas de Ottón Solís

El diputado se presenta a la elección del 1.° de mayo con una oferta de negociación transparente.

"Ofrezco un compromiso con la negociación transparente, pues es importante en la coordinación de negociaciones, que la gente confíe en la palabra, en mantenerla, yo puedo ofrecer eso, lo que digo es lo que quiero que ocurra", dijo Ottón Solís a finales de febrero de este año.

Otros años, el diputado ha prometido mano dura contra el despilfarro de recursos en notas que ha dirigido a las bancadas opositoras. Esta vez, se lanza bajo el argumento de que la gente lo conoce y sabe que siempre trata de ser consecuente entre lo que dice y lo que impulsa.

Si alcanzara la mayoría requerida para llegar a la Presidencia Legislativa, Solís acabaría con una racha de dos años consecutivos en que la oposición ha controlado los hilos del Congreso.

En el 2015, 32 diputados de seis partidos de oposición llegaron a un acuerdo en la víspera del 1.° de mayo de ese año para arrebatarle el Directorio Legislativo al PAC, que solo ha presidido ese órgano en la legislatura 2014-2015, con el diputado Henry Mora.

En esa ocasión, la alianza acordó impulsar una agenda basada en el control y recorte del gasto público, en la reactivación económica y en impulsar al diputado social cristiano Rafael Ortiz para que ocupara la Presidencia legislativa.

Un año después, en el 2016, la alianza repitió y eligió al liberacionista Antonio Álvarez Desanti como el jerarca legislativo, cargo que dejará el primer día de mayo.

De lograr asumir la Presidencia del Directorio, Ottón Solís tendrá la potestad de dirigir, coordinar y supervisar el debate durante las sesiones del plenario y podrá abrir, suspender y cerrar estas.

El Artículo 56 del Reglamento Interno del Congreso también le otorga al presidente del Directorio las potestades de indicar al resto de los diputados el asunto sobre el cual deba recaer una votación y de conceder el uso de la palabra a los legisladores, en el orden en que lo soliciten.

El mismo numeral también establece que son potestades del presidente dar los permisos de ausencia de las sesiones legislativas a los diputados, para que estos no pierdan la dieta por no asistir, y ha sido la costumbre parlamentaria que el presidente también se encargue de interpretar el Reglamento Interno en resoluciones que afectan el trámite de proyectos de ley.

En el ámbito administrativo, los tres miembros propietarios del Directorio (el presidente y el primer y segundo secretario) pueden tomar decisiones sobre el destino del presupuesto del Poder Legislativo, así como sobre la contratación y el despido de funcionarios.











