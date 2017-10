Mariano Figueres confirma que llamó a Barrenechea pero niega haberse contradicho

San José

El jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres, reconoció haber llamado a Mario Barrenechea para preguntarle si le interesaba el cargo de gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), en el 2014, pero rechazó haber recomendado al banquero para el puesto.

Dicha versión la relató primero el directivo del BCR, Rónald Solís, en una entrevista publicada el domingo en este medio.

"No fui yo quien recomendó a don Mario. Don Rónald Solís me pidió llamarlo y preguntarle si le interesaba. Mario Barrenechea respondió que en principio no estaba interesado en regresar al banco, pero que aceptaría conversar con don Rónald. Luego de eso, ellos quedaron en comunicación directa", afirmó Figueres este domingo en un mensaje de WhatsApp que envió a través de su periodista.

Rónald Solís, por su parte, afirmó que pidió apoyo a Casa Presidencial para cambiar al gerente general del BCR, a finales del 2014, porque los otros seis querían mantener a Mario Rivera Turcios en el cargo, con lo que él no estaba de acuerdo. Añadió que él quería hacer un cambio en pos de la eficiencia y, dentro del banco, alguien le mencionó el nombre de Barrenechea.

Por eso, dijo Solís, pidió una cita al entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, para hablar del tema y se mencionó sobre el nombre de Barrenechea.

"Yo llamé a don Melvin Jiménez y le pedí reunirme con él, como le decía, yo me sentía solo, yo necesitaba apoyo, consejo. Ahí también a esa reunión llegó don Mariano Figueres. Desde mucho tiempo atrás yo siempre vi como algo natural en buena medida que la Presidencia pudiera recomendar a alguien".

(...) Yo hablé del tema Barrenechea y Mariano también habló del tema Barrenechea, que él lo conocía, pero que no sabía si aceptaría o no porque él es una persona de cierta edad, y además que tenía sus actividades propias y más bien le encargamos... le pedí que, por favor, lo llamara a ver si aceptaba o no", dijo Solís, quien agregó que, ya con el aval de Zapote, les dijo a sus compañeros de Junta que Barrenechea era una recomendación de Zapote, lo que facilitó el proceso de nombramiento en la Gerencia.

Hoy, Mario Barrenechea está suspendido con goce de salario (¢15,2 millones mensuales) mientras la Junta Directiva del BCR investiva las circunstancias en que la administración del BCR le otorgó dos líneas de crédito con un límite de endeudamiento de $30 millones a la empresa Sinocem Costa Rica, presidida por el empresario Juan Carlos Bolaños, para financiar la importación de cemento desde China, operaciones que entraron en problemas.

El viernes, durante una comparecencia ante los diputados, Barrenechea reconoció que tiene una extensa amistad con Mariano Figueres, pero rechazó haberse reunido con él antes de resultar elegido para la Gerencia del BCR.

¿Sin contradicciones?

El 30 de agosto, en una comparecencia de la Junta Directiva del BCR en el Congreso, Rónald Solís dijo que el nombre de Barrenechea surgió de una reunión en Casa Presidencial en la que estuvo Mariano Figueres.

Un día después, Figueres negó haber recomendado a Barrenechea. No obstante, en esa ocasión se reservó que había sido él quien lo llamó para ofrecerle el puesto.

"No hay ninguna contradicción. Yo he insistido en que yo no recomendé a don Mario Barrenechea para el puesto de Gerente y lo mantengo. Las declaraciones de don Ronald Solís a La Nación lo confirman", contestó el jefe de la DIS a través de un mensaje de WhatsApp enviado por su periodista.

"En ocasiones he emitido criterios sobre personas que conozco, tanto a favor como en contra. En el caso de don Mario Barrenechea, en algunas oportunidades he hablado de sus capacidades profesionales, dada su amplia trayectoria en la materia (bancaria). Prueba de ello es que actualmente los resultados del banco lo respaldan", se limitó a contestar a este diario a finales de agosto.

El 30 de agosto, también, el presidente Luis Guillermo Solís desmitió durante una conferencia de prensa que Casa Presidencial hubiera influido en la designación de Mario Barrenechea.

Según Rónald Solís, Figueres negó en agosto participación alguna porque el asunto se "satanizó", aunque para él era natural que la Presidencia decidiera quién debía ocupar la Gerencia del BCR, siempre y cuando gozara de atestados para el puesto.