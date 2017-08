'Recomendación' para nombrar a Mario Barrenechea en BCR surgió en reunión con Mariano Figueres

San José

La presidenta de la Directiva del Banco de Costa Rica, Mónica Segnini, reveló este martes que la idea de nombrar a Mario Barrenechea como gerente general de la entidada bancaria surgió de Casa Presidencial, de una reunión en la que participó el director de la DIS, Mariano Figueres.

Según la directiva, la idea surgió mientras el director Ronald Solís, exdiputado de Acción Ciudadana (PAC), fue presidente de la Junta Directiva del Banco, en el 2014.

"No se hizo ningún concurso para el nombramiento de don Mario Barrenechea (...). Fue un acto colegiado después de varias valoraciones y varias entrevistas, recomendaciones y análisis (...). Lo que nos dijo el presidente de la Junta Directiva de entonces, don Rónald Solís, fue que él (Barrenechea) fue una recomendación de Casa Presidencial)", contestó Segnini, ante los cuestionamientos de la diputada Nidia Jiménez, del PAC.

Cuestionado por los diputados, Rónald Solís se negó a contestar quién en Zapote le sugirió colocar en el cargo a Mario Barrenechea.

"Ese es un tema que no era tema de la discusión de hoy. En realidad, la valoración que yo hice fue con don Alberto Raven, que ya había sido director del banco 8 años atrás y le había tocado ser directivo cuando a don Mario Barrenechea le tocó ser gerente y los resultados habían sido sumamente positivos. En este caso (...) la gestión del actual gerente ha sido excelente y lo demuestran los resultados del Banco", contestó Solís.

La legisladora Jiménez se percató de la contradicción entre las versiones de Segnini y Solís y les pidió aclarar quién realmente había sugerido a Mario Barrenechea.

Ante esa duda, Raven tomó la palabra y contradijo a su compañero: "En el caso mío, dispuse que yo iba a apoyar al gerente que dispusiera el Gobierno y los señores de la Directiva afines al Gobierno. Pero, tal vez, don Rónald no se expresó bien, pero yo no fui el que lo escogí. A mí él me preguntó cuando ya se lo habían sugerido a él y me preguntó que si yo lo conocía, ya cuando se lo habían sugerido".

Después, el diputado del PAC, Ottón Solís, y el legislador liberacionista, Ronny Monge, presionaron por varios medios a Rónald Solís para que revelara quién fue el funcionario de Casa Presidencial que impulsó a Barrenechea. Incluso, Monge lo amenazó con denunciarlo ante el Ministerio Público si mantenía su posición de no decir quién le sugirió el nombre.

Tras varios intentos, Ronald Solís dijo que la idea fue puesta sobre la mesa durante una reunión en la Presidencia de la República en la que estuvo presente Mariano Figueres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

De hecho, fue el único nombre que mencionó Solís cuando el diputado Ronny Monge, de Liberación Nacional (PLN) lo presionó para que contestara quién fue el que propuso que Barrenechea ocupara el puesto gerencial sin necesidad de que mediara un concurso por atestados.

"En este momento no preciso (quién le recomendó a Mario Barrenechea) porque fue una reunión, en realidad hubo varias conversaciones (...). Me acuerdo que una estuvo presente don Mariano (Figueres) y alguien más...", afirmó el directivo ante las consultas de Ronny Monge.

Ottón Solís, entonces, acusó a Rónald Solís de mentir bajo juramento, por haber dicho durante la comparecencia que fue el directivo Alberto Raven quien le sugirió el nombre de Mario Barrenechea.

El director bancario no atinó a decir quiénes otros funcionarios de la Presidencia intervinieron en el nombramiento de Barrenechea como gerente general.

El resto de los directivos afirmaron que es pronto para determinar si la designación del gerente fue un error, pues hay una investigación en curso contra él por el crédito de $20 millones para la firma Sinocem que facilitó el BCR.

La Directiva del Banco suspendió a Barrenechea sin goce de salario por tres meses mientras se desarrollan las pesquisas.

Durante la sesión de la Comisión Investigadora de este martes, el diputado Ronny Monge afirmó que una sociedad de la esposa e hijos del gerente tiene lazos comerciales con Juan Carlos Bolaños, el importador de cemento chino y presidente de Sinocem.