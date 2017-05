Luis Guillermo Solís solicita que lo dejen acelerar el paso hasta el último día de su mandato

Rendición de cuentas de su tercer año de mandato

El presidente Luis Guillermo Solís solicitó que lo dejen acelerar el paso con sus proyectos hasta su último día de funciones. Así lo pidió al comienzo de su discurso anual de rendición de cuentas, en la Asamblea Legislativa.

No solo le habló a los diputados, sino a los sectores público y privado, a los colectivos cívicos y a los partidos políticos.

Insistió en que no hay razón para que la campaña electoral que se avecina enturbie el quehacer diario de su gobierno, ni los proyectos que van en marcha.

Según explicó, él no claudicará en cumplir con sus promesas de campaña a pesar de los "mandos medios" y de quienes hacen "uso del derecho" para obstaculizar la gestión público.

"El cuarto año de nuestro mandato se inicia, pues, con una perspectiva positiva en cuanto a logros, aunque incierta en lo referente a medios para alcanzarlos. Semejante paradoja solo se podrá solucionar adecuadamente con el apoyo de un colectivo de fuerzas y sectores amplio y patriótico, público y privado, cívico y partidista, que esté dispuesto a quebrar el ciclo electoral entendiendo que este no pierde ninguna legitimidad ni fuerza, en el marco de una acción continuada del gobierno hasta el fin de su período constitucional", expresó el gobernante.

Solís atribuyó a los mandos medios del Estado haber retrasado el trabajo de su administración durante los tres años anteriores y los instó a redoblar la marcha en los próximos doce meses.

"Romper con estas lógicas 'culturales' –pues no por burocráticas dejan de serlo– requiere de un esfuerzo que no es pequeño y que, además, genera costos políticos muy elevados. En ese marco la puesta en marcha de cada proyecto y aún más su finalización, se convierte en una batalla cotidiana que se pelea en cámara lenta. Por un lado, la Administración que intenta mantener su promesa de trabajar con denuedo hasta la última hora del último día de su gestión y, por el otro, las fuerzas más conservadoras de la administración por sí o en colusión con otros poderes fácticos, que no miran con agrado que el Gobierno acelere el paso durante el ciclo electoral, en el cual más bien desean tranquilidad para acomodarse con ventaja frente a los siguientes inquilinos del poder", dijo Solís.

"Creo que hemos logrado, con paciencia y argumentos, convencer a varios de esos sectores para que se sumen a la gestión de la administración y aprieten el paso en el cierre de muchos proyectos que hubieron de esperar dos años y aún más para madurar. Me parece que hemos podido persuadirles que el interés general está por encima de cualquier otro particular y que el país en su conjunto, no solo algunas de sus partes, merece una actividad más comprometida y activa de quienes somos servidores públicos".

Al mismo tiempo, mencionó "otro gran enemigo", al que describió como "el uso del derecho como instrumento que nada permite y todo obstaliza".

"Esa condición tan prevaleciente en nuestro país constituye, junto con la desigualdad en las oportunidades, la principal amenaza a nuestro desarrollo. Representa el último bastión del viejo orden estatal pre-moderno, construido y reconstruido en torno a los valores clientelares que tanto repudiamos en nuestro tiempo".

"Y también es la forma en que se pueden disimular de mejor manera los malos manejos del erario o las malas prácticas del sistema político nacional", manifestó el presidente ante los diputados y su gabinete.











