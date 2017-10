Luis Guillermo Solís sobre desalmacenaje de cemento en 2016: 'Nunca di instrucciones'

En una conferencia de prensa convocada a última hora, el presidente Luis Guillermo Solís alega que nunca dio instrucciones para que la Dirección General de Aduanas desalmacenara un cargamento de cemento que el polémico importador Juan Carlos Bolaños trajo al país a mediados del 2016.

Así reaccionó luego de que el exdirector de Aduanas, Benito Coghi, declaró ante los diputados que el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, le dijo que había ganado puntos en Zapote con la acción que permitió el dealmacenaje del producto y que el "gran jefe" estaba muy contento, lo que él interpretó como una referencia al presidente Solís.

Esta mañana, en la Cancillería, el mandatario adujo que hay que hacer una diferencia entre un acto de corrupción y el uso inconveniente de un término que él no autorizó.

Sostuvo que él ni giró instrucciones ni estaba a tanto de que alguien utilizara su nombre para sustentar gestiones en torno al cemento.

"Yo tengo una agenda que tiene montones de temas, el tema del cemento es importante para la administración, porque queremos que el mercado se dinamice, para que se abra, hay interés en que ello ocurra, quería que se hiciera todo lo posible, pero no tengo presente ni cuáles eran los puntos de los préstamos, ni los procedimientos de importación, ni las fechas en que venía el barco, ni cuántas toneladas, eso no es un tema para mí", dijo Solís.

"Para mí lo más importante es saber que yo no di ninguna instrucción. Si don Fernando lo hizo, habrá que ver por qué lo hizo".

"No es un tema que me desvele porque yo no he hecho nada. Sabiendo que no ordené, no instruí nada con respecto al desembarco, mi máxime preocupación es atender la agenda de hoy".

Solís añadió que él habló con Fernando Rodríguez la noche del martes antes de la comparecencia del exdirector de Aduanas, pero este no le mencionó la alusión que hizo al "gran jefe", sino que le adelantó el comentario que le hizo a Coghi de que había ganado puntos en Zapote con el desalmacenaje.

Sobre ello, dijo que tendrá que evaluar si se cometió una falta ética o ilegal.

"Esa fue la referencia que me hizo, eso no cambia nada, porque yo no di la instrucción. En lo que toca a mí, reitero lo que ya señalé, no di ninguna instrucción, no señalé ningún procedimiento hacia algo ilegal".

"Si en algun momento se constata que un funcionario utiliza mi nombre para producir un acto ilegal que vaya en detrimento de orden público, de la ética, en eso tomaré las medidas que correspondan".

Al señalársele que existían evidencias de lo que Coghi dijo sobre Rodríguez, como mensajes de Whatsapp, el presidente afirmó que está a la espera de explicaciones. "Por eso le dicho que quiero ver qué es lo que dice don Fernando, voy a valorarlo y tomaré las decisiones del caso según lo que él diga".

Al mencionársele cómo es posible que un viceministro dé por sentado que el diputado Víctor Morales Zapata, quien le dio seguimiento al desalmacenaje, hablara por el presidente, Solís dijo: "Yo no puedo hablar por mi gabinete, tendría usted que pregutarle a mis ministros y ministras, a mí me parece que he sido lo suficientemente claro cuando digo que nadie habla en nombre del presidente, para que cuando alguien invoque mi nombre, lo menos que pueden hacer es confirmarla, yo no puedo impedir que cualquier ministro, jerarca o mando medio diga que el presidente manda a decir que le firmen esto ya".

"Nadie habla en nombre mío, si alguien lo hace y sugiere una acción ilegal, pues más todavía pareciera lógico que tienen que consultarme".

