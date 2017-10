Viceministro admite error al creer que Morales Zapata hablaba por el presidente pero no renuncia

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, sostiene que empezó a sospechar recientemente que el diputado Víctor Morales Zapata lo engañó, al decir que hablaba en nombre del presidente Luis Guillermo Solís, pese a que las reuniones e intercambios de mensajes en pos de un desalmacenaje de cemento de Juan Carlos Bolaños datan de julio del 2016, es decir, hace 14 meses.

Así lo dijo en una conferencia de prensa en la que admitió haber errado, aunque no anunció su renuncia al cargo. Afirmó que deja su cargo en manos del presidente Luis Guillermo Solís, quien dijo que debe evaluar sus explicaciones. Sostuvo que, en el Ministerio de Hacienda, la carta de renuncia siempre está firmada si es necesaria.

"En los acercamientos que tuvo el diputado Víctor Morales Zapata conmigo, me señaló que su inquietud procedía o tenía como base un seguimiento que estaba dando desde Casa Presidencial al tema y, en algún momento, pudo haber dejado o dejó nombrado al señor presidente en esas instancias, cosa que reconozco fue mi error en ese momento, yo no corroboré que eso fuera así, confié en lo que me estaba planteando en ese momento", declaró.

El viceministro debió dar cuentas luego de que el exdirector de Aduanas, Benito Coghi, reveló en la Asamblea Legislativa que el viceministro lo convocó a una reunión el 27 de julio del 2016 con el diputado Víctor Morales Zapata, en aquella época de la fracción del PAC, para hablar sobre el caso del cemento.

En la cita, a la que también asistió el hoy candidato a diputado por el PAC Welmer Ramos, ministro de Economía en ese momento, Morales le preguntó qué pasaba con un embarque de 20.000 toneladas de cemento provenientes de China que no podía ingresar al país.

El tema se resolvió mediante una resolución que permitió una "habilitación temporal" del producto en bodegas en Escazú, Guanacaste y Puntarenas. Según documentos que Coghi entregó a los documentos, Morales Zapata le dio seguimiento a las gestiones y, en una ocasión, incluso el viceministro le pidió que le reenviara mensajes al diputado que este año renunciar al Partido Acción Ciudadana (PAC) cuestionado por su cercanía con el importador de cemento.

Rodríguez le envió un correo electrónico a Coghi en el que le dijo que el "big chief (gran jefe)" esperaba que se aclarara pronto el asunto, lo que él interpretó como una referencia al presidente Solís, así como un mensaje por Whatsapp a Coghi en el que le mencionó, tras el desalmacenaje, que había ganado puntos en Zapote.

Días antes de la reunión en la oficina de Morales Zapata, el 23 de julio del 2016, bajo el título "Caso cemento chino", el viceministro le envió un correo al entonces director de Aduanas en el cual le pedía: "Hagamos un esfuerzo para que esto salga el martes, el Big Chief (el gran jefe) está a la espera de que se aclare el tema".

Esta mañana, al consultársele si se refería al presidente Solís, el alto funcionario respondió: "Sí en función de la forma en la que yo lo estaba interprentando, no porque él me haya pedido nada, porque no lo hizo, sino con base en lo que en su momento don Víctor me señaló yo interpreté que había un interés del presidente para que el tema se aclarara".

Fernando Rodríguez dijo que fue hasta la noche del martes, antes de la comparecencia, que le comentó al presidente Solís lo de los puntos, e insistió en que Morales Zapata lo contactó a él para hablar del cemento y le dijo que hablaba en nombre del mandatario.

Alegó, además, que había deficiencias logísticas en Aduanas porque el país nunca había importado cemento a los volúmenes de Sinocem, por lo que se buscó un mecanismo para que el comercio fluyera sin perjuicios fiscales.

Argumentó que el desalmacenaje rápido del cemento era una oportunidad para que Coghi demostrara que no era obstruccionista como alegaban cámaras empresariales.

El viceministro Rodríguez afirma que no cree estar envuelto en un caso de tráfico de influencias.

Noticia en desarrollo