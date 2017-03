Laura Chinchilla: 'Mi gobierno dejó mucho sembrado, gracias a lo cual, hoy se recogen frutos'

A casi tres años de haber dejado el poder, Laura Chinchilla Miranda hace un repaso de su elección y de su gobierno, un hito en la participación política de las mujeres en Costa Rica. Por primera vez, una mujer llevó las riendas de la Presidencia de la República.

La entrevista se hizo en el marco de la edición especial de la Revista Dominical de coberturas políticas hechas por el diario La Nación desde su fundación hace 70 años y, en el cual, se rememora su histórica elección.

Chinchilla habló sobre su paso por Zapote y cómo se gestó su candidatura, sin ahondar en "temas de coyuntura política doméstica".

Ella asegura que en lo fundamental, le cumplió al país y que muchos de los frutos que está recogiendo el gobierno de Luis Guillermo Solís, son cosecha de su administración.

A continuación, la entrevista de 56 minutos, que la exmandataria le concedió a un equipo de La Nación, el pasado 14 de marzo, en su casa, en San Ana, al oeste de San José.

-¿En qué momento usted comienza a darle forma a su precandidatura?, ¿era algo que llevaba tiempo analizando?

Aunque sé que a veces es difícil que la gente crea algunas versiones que damos quienes hemos estado en la vida pública, en mi caso sí quiero decir que yo, en realidad, no venía persiguiendo la meta de convertirme en presidenta, lo mío siempre había sido un fuertísima vocación al servicio público, que había sido sembrada por mi padre en mí.

"De manera que había tenido la oportunidad de ocupar, por primera vez, una mujer el cargo de viceministra en las labores de Seguridad, luego el cargo de ministra, fui también la primera ministra de Seguridad, de ahí tuve la oportunidad de servir como diputada en el Congreso, de ahí como vicepresidenta (de la República) y ministra de Justicia. Casi para entonces, 15 o más años, en donde yo creí que ahí terminaba mi carrera política, sirviendo como vicepresidenta de ese gobierno y, fue precisamente durante ese gobierno, que crecieron las voces en torno a que el país parecía estar preparado para tener una candidata a la Presidencia, con posibilidades reales de ganar y, varias voces, de alguna manera, llevaron a mí en ese sentido. Fue, de verdad, la primera vez que yo comencé a considerar de manera clara y con seriedad".

-¿Cuáles voces?, ¿quiénes eran esas voces?

Diversas voces porque ya desde que yo estaba en el Congreso alguna gente me lo había comentado, compañeros de bancadas, tanto de Liberación como de otras fracciones, alguno que otro amigo más ligado a temas periodísticos o conocidos, y durante el gobierno, dado que obviamente se espera que hubiera una sucesión de Liberación, eso siempre es razonable, que haya una sucesión de quien está gobernando, pues también comenzaron a surgir algunos comentarios en torno a mí persona.

-¿En algún momento dijo que no?

Sí, claro, vamos a ver, yo tenía un mandato constitucional y tenía una misión que cumplir a la par de un presidente que me había solicitado que le acompañara en la fórmula y, yo nunca fui de estar jugando por detrás aspiraciones que pudiesen chocar con la misión que estaba cumpliendo, a mí me gustaba cumplir con mis cargos. No fui de estar brincando de un lado para otro y, bueno, habíamos perdido un vicepresidente y yo quedaba como única vicepresidenta y, entonces, cuando efectivamente iniciaron algunas voces a planteármelo, no de una manera formal, pero si de ¿por qué no lo pensás?, yo siempre dije mi obligación es terminar con este gobierno, así que al principio no estaba dentro de mis consideraciones.

-¿Usted lo consultó con Óscar Arias?

Voy a ser muy franca, es que yo nunca hubiese podido tomarlo como una iniciativa mía, siempre fui sumamente apegada a cumplir las misiones que se me asignaban, entonces, ni siquiera yo iba a hacer el planteamiento. Me imagino que alguna gente que se me acercó, comenzó a conversar entre ellos con don Óscar, hasta que finalmente él directamente me llamó un día, fue una conversación telefónica, y me pregunta abiertamente que si yo estaba considerando esa posibilidad y mi respuesta fue: 'no, no señor, yo no estoy considerando esa posibilidad porque usted sabe que obligación es terminar con usted este gobierno'. A partir de ahí, se inicia un proceso de conversaciones entre él y yo que básicamente nos lleva a que sea una decisión que se toma de manera conjunta. Si no hubiese sido así, yo nunca habría dejado el gobierno, porque de nuevo, mi obligación primaria era cumplir con esa obligación constitucional.

-Usted renuncia a la vicepresidencia en octubre del 2009, ¿cuánto antes ya había tomado la decisión de buscar la Presidencia?

Esa decisión se tomó a lo largo del primer semestre de ese año, durante ese semestre hubo conversaciones, fundamentalmente con el entonces presidente y yo, y, por supuesto también, entre mi familia y yo. Esos fueron fundamentalmente los dos focos de conversación y de consulta, eran frente a quienes yo me sentí principalmente obligada.

-¿Fue inevitable su candidatura, como dijo una vez en La Nación?

No, obviamente fue producto de una gran reflexión, no es simplemente que el destino me lo puso ahí, yo nunca he creído esas cosas de que era inevitable que yo me convirtiera en presidenta, no, pudo haber sido otra mujer.

-Pero la coyuntura de ese momento, ¿su candidatura no se volvía inevitable?

Posiblemente sí, ya llegado el mes de octubre sí, porque ya se había llevado un proceso de negociación y de reflexión, en ese sentido, de manera que cuando yo salgó, sí, obviamente era producto de un proceso inevitable que habíamos iniciado con su reflexión a inicios de ese año, el 2009.

-¿Por qué cree que la gente votó por usted?, ¿por continuidad del gobierno de turno?, ¿por su logros en la función pública?, ¿o por el hecho de ser mujer?

Está todo muy documentado, las encuestas y los testimonios de la gente. Nunca hay un único factor que lleve a la gente a votar por un candidato y eso mismo pasó en mi caso. Yo diría que se podrían resumir en tres elementos fundamentales.

"El primero de todos es que la gente me conocía, ya iba a llegar a 20 años de servicio público, con un expediente absolutamente impecable, de manera que la gente me conocía, era confiable, sabía de dónde venía Laura Chinchilla.

"El segundo elemento es que hicimos una muy buena campaña, logramos ubicarnos en un centro ideológico, con el candidato del PAC hacia la izquierda y con el candidato del Movimiento Libertario hacia la derecha y eso fue una clave importante de nuestra estrategia. Así como tratar, desde el principio, de vacunarnos contra los prejuicios de una mujer presidenta, utilizando mucho el tema de la firmeza, que se derivaba de las funciones que yo había cumplido, fundamentalmente combatiendo el crimen en el país.

"Y el tercer elemento es que sí, había un sector de la población que si bien no era mayoritario, pero era importante, que también quería apostar a otro gobierno que siguiera librando algunas de las luchas que había librado el gobierno anterior".

-Usted en medio de la campaña cambió el eslogan, no inició con el "Laura firme y honesta", era algo así como Laura somos todos, no recuerdo bien...

Así es, nosotros empezamos la campaña con un llamado a la unión, eso fue una cabezonada mía y vimos que era débil. Vimos también, que muy rápido, pero muy rápido, que como forma para descalificarme, empezamos a surgir los estereotipos alrededor de la mujer, a pesar de que yo era la candidata más preparada, con más trayectoria de servicio y que había enfrentado más experiencias y situaciones en el sector público, muy rápidamente me calificaron como la marioneta.

"De manera que entonces, nos tuvimos que mover, a partir de algunos ejercicios con focus groups y consulta a la gente, hacia un eslogan que sacara la parte más fuerte de mi carácter para compensar un poco ese estereotipo de que las mujeres no están hechas para el poder, porque las mujeres son débiles, son dispersas, son influenciables, hay hombres atrás que la manejan.

"La imagen esa, recuérdenla ustedes, era una imagen de una marioneta y yo volvía a ver para arriba y solo hombres estaban manejando los hilos de mi voluntad, entonces, fue cuando surge el lema de firmeza asociado a los temas de seguridad, que por demás, le recuerdo, era la principal demanda de la población. La gente quería una persona que viniese a solucionar los problemas de criminalidad, era lo único que le preocupaba al tico casi en ese momento.

"Por eso digo, que por sobre todo, lo que más pesó en mi elección fue mi trayectoria, la experiencia que yo he acumulado en los temas de seguridad y la garantía que le daba a la gente de firmeza frente a la criminalidad".

-¿Cómo recuerda que fue esa campaña?, ¿siente que la atacaron mucho por el hecho de ser mujer?

A penas saliendo yo de la vicepresidencia, surgieron los estereotipos a través de la figura de las marionetas y, a través de algo, que todavía en el año 2013, ya yo saliendo, en entrevistas que me hacían de finales de gobierno los periodistas, me seguían repitiendo y era 'mi sujeción a la voluntad del presidente del gobierno anterior'. Pese a que había sido claro y notorio, que parte de las divergencias que habían surgido entre nosotros eran porque yo había decidido tomar algunas decisiones con base en mis propios criterios y, todavía, saliendo yo del gobierno, se repetía eso de que 'doña Laura ¿es cierto que usted se sometió a los designios de fulano de tal?'.

"Eso surgió desde el principio, de que yo iba a ser la marioneta de estas personas, mire que hoy hay un candidato que recibe el apoyo de un expresidente, pero no se enfatiza en ese elemento de pérdida de voluntad de ese candidato. En mi caso, sí fue así.

"De manera que la campaña fue una campaña muy exitosa, donde logramos neutralizar ese tipo de aspectos, fue una campaña que ganamos muy pareja tanto frente a hombres como mujeres y, yo la recuerdo, la verdad, como una campaña muy bien planteada y, por lo demás, que disfruté muchísimo".

-Ni tan pareja, usted sumó más votos que Ottón Solís y Otto Guevara juntos, sus dos principales contrincantes, fue un triunfo contundente...

Nunca hubo razón para cuestionar el que fui capaz de ganar muchas luchas antes de llegar a la Presidencia, no solamente durante el ejercicio de mi carrera en el sector público, fue mi aleccionador para mí ser la primera mujer ministra de Seguridad de este país, cuando salió también mucha gente a descalificarme.

"En esa campaña llegue a ganar una convención donde llegó a votar casi medio millón de personas y una campaña electoral también, con la mayor participación de la historia, todavía al día de hoy, en primera vuelta. Gané casi con un millón de votos, luego se vuelve a repetir hace casi tres años, pero en segunda vuelta y con un candidato único prácticamente.

"Hubo un trabajo muy grande, un esfuerzo enorme, pese a ello, de nuevo, no más pasando la campaña, empezando nosotros el gobierno, otra vez empezaron a salir las voces de que yo estaba ahí, no por mis propios méritos, sino porque simple y sencillamente venía cumpliendo los designios de un barón de la política y me iba a convertir simplemente en el sello de hule de la voluntad de ese barón de la política".

-¿Qué pensó cuando ya supo que había sido electa presidenta?, ¿en qué pensó?

Yo estaba muy preparada y lo digo sin falsa modestia. Yo estaba preparada, primero, para ese resultado porque las encuestas nos venían diciendo que veníamos avanzando con paso muy firme, como para esperar un resultado positivo, más bien me alegró muchísimo el constatar la diferencia, porque yo si no esperaba una diferencia de esa magnitud. Me alegró muchísimo ese resultado.

"Y segundo, yo había hecho un gran ejercicio previo de lo que quería durante mi gobierno, de cuáles eran mis prioridades. Yo me sentía muy segura y eso es algo que me sigue acompañando hasta el día de hoy, yo no puedo dar una conferencia, así sea experta en el tema, si no he revisado mis apuntes y si no tengo un esquema básico hecho, eso lo teníamos para nuestro gobierno. De manera que era una gran alegría, yo ese día me alegré mucho, jamás me asuste, jamás me inhibí, iba con mucha seguridad de lo que quería".

-¿Ya se lo esperaba, entonces?

Me lo esperaba y no me inhibía la función pública, si ya la conocía, lo que nunca me esperé es que con tantos años de servicio, conociéndome la gente, de pronto una vez que gané, una vez que me comencé a acercar al gobierno, una vez que entré, parecía que de golpe y porrazo, esa trayectoria se hubiese borrado, que el único mérito que yo tenía para estar ahí era que un barón que hubiese llegado y que yo tuviese que empezar a batallar.

"Ahí empezó la batalla más dura, la batalla más dura no fue llegar, fue hacer gobierno. Y eso es lo que yo le digo a muchas mujeres que están en política, no crean que lo más duro es llegar, lo más duro es permanecer. No porque no tengamos la capacidad, sino porque de pronto, pareciera que toda esa trayectoria, toda esa lucha que dimos por méritos propios, se eliminó y nos convertimos, simplemente, en una mujer manipulable, a la que todos los días se le cuestiona si va ser capaz de enfrentar la crisis, de tomar las decisiones fuertes y de terminar el gobierno. Me enteré de que había gente que hacía encuestas de 'esa señora no va a llegar al final'. Todos los días a la mujer se le prueba en sus capacidades en algunos de los puestos que ocupa, sobre todo si es por primera vez".

-Desde el día cero de la campaña, usted habló de liderazgo propio y diálogo, ¿al final de su mandato cree que lo consiguió?

Yo no tengo la menor duda de la independencia de criterio con la que goberné, siempre procurando escuchar muchas voces, independientemente de si eran hombres o mujeres, obviamente eso era totalmente secundario para mí, pero sí goberné con una gran independencia.

"Sin embargo, los estereotipos de mujer débil, con agenda light, distraída por las obligaciones domésticas, frágil frente a los eventos, la pregunta que más se me repitió, desde el punto de vista de estereotipos, una y otra vez, es 'si yo había llorado.

"Y no solamente eso, la gente empezó a hacer algo que ocurre mucho con nosotras la mujeres y que las mujeres podemos cometer errores porque somos seres humanos, cuando un hombre comete ese error, ese error tiende a quedarse con el hombre, pero cuando la mujer comete el error, le pasan la factura a todo el género y, entonces, recuerdo cuando además, una gran encuestadora nacional, CID Gallup, le pregunta a los costarricenses, me parece que fue ya por el año 2012, que ¿si volvería a votar por una mujer?. Eso fue de lo más ofensivo para mí, porque no era justo que a partir de mis decisiones, que eran mis decisiones, las de Laura Chinchilla, que expusieran a todas las mujeres por igual.

"Cuándo me preguntó yo, en este país habiendo tenido gobiernos jefeados por hombres a lo largo de 180 años de historia republicana, hombres que fracasaron, que llevaron al país a grandes crisis económicas, traicionaron los principios democráticos, incurrieron en grandes actos en contra de la ética, cuándo me preguntó yo, le preguntaron a la gente que si volverían a votar por un hombre.

"Claro que yo fui yo en mis decisiones, para bien y para mal. Soy fundamentalmente la responsable de mi gobierno, pero hasta el final y, desde, el inicio me acompañó esa constante estereotipación del liderazgo de la mujer, como un liderazgo débil, frágil, disperso, volátil y está documentado en muchas de las preguntas, de las entrevistas y de la forma en que se narró la forma de mi gobierno".

-Y con empresarios, políticos, ¿también sintió esa diferencia?

Yo no tenía mucho tiempo para estarme desdoblando y en medio de intensas negociaciones y de lo que supone el manejo de una agenda presidencial, de tratar de hacer también el psicoanálisis de quién estaba de interlocutor mío. Mucho de esto que le estoy contando es un análisis que yo estoy segura que así como yo lo está haciendo mucha gente, un análisis muy a posteriori, haciendo una lectura de mi gobierno ya con mucha mayor tranquilidad, revisando noticias periodísticas. Hay investigadoras que ya están escribiendo sobre ese tema y ya están documentando eso.

"De manera que no es que yo estuviese obsesionada por cómo me estaban tratando, no quiero porque estoy segura que se va a interpretar de que 'ah, esa señora estaba más preocupada de cómo la trataban, que de cómo gobernar.

"Pero sí, por lo menos hay algunas anécdotas que cuento mucho cuando me invitan a hablar de los temas sobre los desafíos del liderazgo de la mujer y recuerdo una vez que me tuve que encerrar unos días, cancelé la agenda pública porque estábamos, nada más y nada menos, afinando los últimos detalles del plan fiscal que yo quería presentar a inicios del año 2011, pocos meses después de que asumimos el gobierno y, entonces, vaya, cuando un hombre se desaparece y la gente sabe que está encerrado ahí, en su despacho, pues la gente supone que ese hombre está trabajando. Yo presumía lo mismo, yo no tenía por qué presumir que las cosas eran diferentes con respecto a mí.

"Me comencé a dar cuenta por dos situaciones. Primero, porque es cuando la prensa empieza a acentuar un término, que también se prolongó por mucho tiempo, que es la agenda light de la presidenta, claro, yo me encerraba a trabajar, y cuando salía era a atender alguna cosa, de alguna invitación que me hacían y a eso les parecía que eran cuestiones light.

"Y lo segundo, es porque recibo la llamada de un empresario en la que me pregunta: '¿presidenta qué se ha hecho, hace días que no la vemos?'. Bueno, estamos aquí trabajando le digo, sacando la propuesta de reforma tributaria que vamos a presentar y entonces me dice, sin sonrojo me imagino, no le pude ver la cara, pero con mucha naturalidad: 'Ah, pues creíamos que estabas en el salón de belleza haciéndote las uñas'. Yo nunca me hago las uñas, hasta ahora es que me las estoy haciendo.

"Así que, ese tipo de elementos, claro que daban la pista de que me estaban empezando a leer con estándares diferentes con los que habían leído al hombre en el ejercicio de la Presidencia. Desafortunadamente, no lo vimos, yo no tuve un equipo de comunicación que llegara conmigo al gobierno, no el que tenía en la campaña, tuvimos muchas dificultades para armarlo y no fuimos capaces de enfrentar algo que se le recomienda a todas las mujeres que llegan a la presidencia, especialmente cuando llegan por primera vez, que es estar alertar sobre la forma de manejar la comunicación, porque es un proceso finalmente de aprendizaje de la opinión pública hacia el gobierno y por qué no también, del gobierno a la opinión pública".

-Hablaba de esos temas con sus homólogas, con Michelle Bachelet, de Chile; Dilma Rousseff, de Brasil; o Cristina Fernández, de Argentina.

En realidad, sí nos contábamos muchas anécdotas, pero no necesariamente teníamos tiempo suficiente como para ahondar. Sí recuerdo una cena que sostuve en Nueva York —después de que participo, por primera vez, en la Asamblea General de las Naciones Unidas—, con Michelle Bachelet, ya fuera de la Presidencia de Chile y Hellen Clarke, que había sido primera ministra de Nueva Zelanda, en la que ellas me advierten que hay enormes desafíos desde el punto de vista de la comprensión que la opinión pública y los medios de comunicación puedan tener sobre la forma en la que una mujer gobierna y el estilo y la forma de cubrirlo.

"Se ha escrito mucho sobre el particular, en muchos otros países, en Costa Rica no hemos tenido mucho de eso, pero vaya, entré al gobierno sin el escudo de una fuerte estrategia de comunicación, sin tener al equipo que me ha acompañado en la campaña, muy deseosa simplemente de sacar adelante una tarea que nos habíamos propuesto y fuimos víctimas de alguna manera, de ese gran descuido que tuvimos en un momento en que se marcaba historia con la primera mujer en la Presidencia y, en consecuencia, eso iba a generar todas las reacciones que se conocen que genera la primera vez que una mujer llega a un cargo".

-¿Como incidió la prensa?

La prensa, sin lugar a dudas, contribuyó en ese proceso de asentar los estereotipos de la mujer y el poder, no hay la menor duda, puedo citarle muchas entrevistas que se me hicieron, comentarios que se emitían, era muy típico que la prensa a la hora de informar, en la misma noticia casi que editorializará, cosa que no lo he visto tanto con respecto a otros gobiernos, era muy típico que se fijara en elementos bastante accesorios.

"Recuerdo como introducción a una entrevista que se me hizo, por ahí de los 100 días, se narra algo que parecía absolutamente irrelevante, a menos de que se analice desde el punto de vista de los estereotipos, y es que se narra que en una de las pantallas que hay en mi despacho, se está proyectando la telenovela de las 2 de la tarde. Me pregunté a mí misma ¿cuál es la intencionalidad de esto? La gente que lo leyó, sin lugar a dudas, sacó la conclusión de que la presidenta, en lugar de tomar decisiones, seguro que está viendo la telenovela.

"Cuando decían que iba a pasar algunas festividades en mi casa, pero que no iba a cocinar. Cuando llegaban y me decían '¿por qué no podemos pasar a su casa, nos va a recibir afuera?' Yo les respondía que sí y, entonces, decían '¿será que no le dio tiempo el fin de semana de arreglar la casa?'

"Quizás uno de los momentos más difíciles fue cuando un periodista insistentemente le preguntó a un ministro de mi gabinete ¿el por qué yo lo protegía tanto?. A la cuarta vez que le pregunta uno tenía derecho a creer que se estaba insinuando algo que tampoco se le ha insinuado a los hombres. Le cuento algo que nadie se ha enterado, mi marido, que siempre jugó un papel muy discreto durante mi Presidencia y fue sumamente solidario, por primera vez sí se molestó y eso hizo que le mandara una nota a la directora de ese medio de comunicación, quien reconoció el exceso en ese trato sexista en contra mío. ¿Qué pensaría la gente entonces, de por qué yo tomaba las decisiones y dejaba o no dejaba a un hombre en mi gabinete?

"Y algo que me llama muchísimo la atención, me recetaron todas las encuestas, yo creo que le habían recetado, antes y por supuesto ahora, en todos los gobiernos en solo esos cuatro años. Yo recibía prácticamente unas ocho encuestas al año, lo cual nos dificultaba mucho también enfrentar la estrategia de comunicación porque claro, una encuesta prácticamente cada mes y medio enfatizando que lo que había era una caída, por más que estuviéramos subiendo, la gente volvía a ver que había una caída y, eso a su vez, incidía en las opiniones de las personas.

"Por primera vez se preguntaron en las encuestas cosas que no se habían preguntado, no solamente que ¿si volvería a votar por una mujer?, sino que se insistía muchísimo si yo tenía control, si tenía control del gobierno, del equipo, lo cual no permitía que nos comparáramos con otros gobiernos.

"Así que sí, no tengo la menor duda, porque ahí está confirmado, porque ahí están las noticias, porque ahí está el testimonio de que hubo un trato diferente".

-Ya pasaron dos años y diez meses desde que terminó su gobierno, ¿cómo lo evalúa ahora?

En realidad, mi visión de mi gobierno no ha cambiado mucho de lo que siempre fui viendo, si más bien me parece que con el paso del tiempo y la perspectiva más balanceada, más objetiva, menos apasionada, eso está haciendo que yo me encuentre con más y más gente que comparte mi visión de lo que tratamos de hacer.

"Fue un gobierno valiente, que se compró pleitos a los cuales muchos han demostrado que le rehuyen. El pleito más complejo de todos los que se pueda comprar cualquier presidente, es el de la reforma tributaria, no en vano fue que de febrero del 2011 a noviembre de 2011 que mi gobierno cae prácticamente en 45 puntos y, después, fue muy difícil recuperarse.

"Fue un gobierno que no le sacó el hombro a las decisiones controversiales, fue un gobierno que dejó mucho sembrado gracias a lo cual hoy, se recogen los frutos. Yo estimo que de lo que dejamos sembrado con inversiones y con el avance en sede administrativa —que es lo más complicado— de contratos que se van a ejecutar, prácticamente vendrán dos gobiernos más que van a poder disfrutar de recoger la cosecha de esos frutos.

"Fue también el gobierno de la primera presidenta de esta país y, en consecuencia, hubo que abrir surco, de lo cual me siento sumamente orgullosa por más difícil que haya sido porque existen sus retribuciones y, lo más importante, es abrir brecha para las generaciones que vienen detrás de nosotros y ahí fue mi mayor bendición. De alguna manera, las congojas y angustias que se vivieron se vieron sumamente compensadas.

"Le cuento la siguiente anécdota y creo que ahí está mi mayor contribución a la política nacional, porque logramos romper esos techos de cristal y porque de eso fueron testigos toda una joven generación de niñas y de adolescentes que por primera vez se dieron cuenta que la mujer podía ser capaz de llegar ahí a donde nunca antes había llegado, a donde solamente los hombres habían llegado.

"Poquito después de que yo termino la campaña, dos semanas después de que ganamos entran las escuelas y yo fui a las escuelas y colegios porque además gané muy bien las elecciones estudiantiles. Los niños siempre estuvieron muy cerca de mi gobierno con el programa de la red de cuido infantil, con el incremento al 8% al financiamiento a la educación, etcétera, etcétera.

"Inmediatamente, yo me fui a hacer un recorrido a las escuelas y colegios y cuando yo llegué las profesoras, los maestros, lo que me decían era: 'doña Laura algo cambió y lo hemos sentido en nuestro centros educativos, después de las vacaciones y después de su elección han venido las niñas, en gran cantidad, a querer convertirse en las presidentas de su colegio, de su escuela, en las presidentas de su aula'. Y a lo largo de mi gobierno las seguí visitando y siempre que yo llegaba eran sobre todo las niñas las que levantaban la mano y me decían: 'yo quiero ser presidenta', de algo, no importa qué, pero querían ser presidentas.

"Me parece que esa fue una linda contribución y valió la pena ese esfuerzo y, por eso también, para quienes dijeron que Costa Rica iba tener que esperar hasta el siglo XXV o XXVI, un gran intelectual de Costa Rica, para poder tener una mujer presidenta, rotundamente se han equivocado y estoy convencida que no serán muchos los años que tendremos que esperar para que vuelva a haber una mujer presidenta en el país".

-¿Usted cree que cumplió con las expectativas que el votante tenía sobre usted?

Las expectativas de la gente estuvieron sumamente afectadas por la forma en la que la prensa me cubrió. De manera que, el ruido, la bulla que se generó, la distorsión de muchos de los elementos informativos afectaron sin lugar a dudas las expectativas de la gente.

"Por eso creo que es importante conocer mucho de los trabajos que se empiezan a hacer, yo espero que vayan saliendo a la luz pública, que se han hecho en otros países, de cómo se han cubierto campañas presidenciales de mujeres y cómo se han jefeado gobiernos por mujeres".

-¿No dejó la finca encharralada?

Mire, yo a lo que primero recurro es al cumplimiento de mis principales compromisos con el país. Dije que iba a mejorar la seguridad y lo hice.

"Dije que mi principal programa social iba a ser la Red Nacional de Cuido y logramos lanzar un programa hermoso para el país, con un gran incremento en la cobertura para el cuido de la primera infancia.

"Dijimos que íbamos a dar una lucha grande por resolver el tema fiscal y la lucha la dimos, sin ningún tipo de temor por las encuestas.

"Dijimos que íbamos a seguir con una inserción inteligente de Costa Rica en el mundo y dimos este hermoso paso de ingresar a la OCDE y dejar muy cerquita a Costa Rica de otros foros como la Alianza del Pacífico.

"Dijimos que íbamos a movernos a la proyección de los mares, porque la agenda azul era la que estaba descuidada y nos ganamos reconocimientos internacionales, los premios más importantes por protección de los mares".

"En fin, puedo seguir citando, esto por no hablar obviamente, la agenda en favor de las mujeres, logramos disminuir en un 70% los femicidios en Costa Rica. Para mí eso ha sido de lo más importante que hicimos, hoy las mujeres están volviendo a morir en cifras como las que morían antes de que nosotros llegáramos.

"Entonces, veamos los datos duros, no veamos las percepciones porque las percepciones estuvieron sumamente alteradas por la forma en que se cubrió la noticia de mi gobierno, veamos los datos duros, que ahí están, veamos los frutos que se siguen recogiendo en esta administración y que se sembraron durante nuestra gestión y veamos algo que por ahí dijo algún medio, que se publicó muy poco, y es que de los últimos gobiernos, el mío es el que más porcentaje cumplió con los compromisos que asumió de acuerdo a lo que escribimos en el Plan Nacional de Desarrollo".

-Pero también hubo cosas que propuso y no cumplió, como el tren eléctrico, por ejemplo.

Sí, pero los temas fundamentales míos los cumplimos. Un presidente en Costa Rica tiene que concentrarse relativamente en pocas cosas, a efectos de poder culminarlas. Ahí, obviamente, muchas otras cosas en las que estamos trabajando y que dejamos caminando.

"El tema, por ejemplo de la infraestructura, ahí quedó la agenda lista de financiamiento y de obras avanzadas. La Terminal de Contenedores de Moín fue la principal obra de infraestructura con la que nos comprometimos con el país, la dejamos solamente para que el gobierno que venía, que no creía en ese proyecto, simplemente fuese a poner la primer piedra. ¿Por qué lo hicimos? por convicción, porque creíamos en esa obra y, por además, le teníamos miedo a que este gobierno echara para atrás esa decisión.

"La terminal de contenedores, la carretera Cañas-Liberia, la carretera Sarapiquí-Limón, todo el corredor Caribe Norte, todos los puntos para agilizar tránsito, todo eso es nuestro y claro que se cumplieron, algunos con seis meses de rezago, algunos con un año o dos años de rezago, algunos con tres años de rezago y son los que se están inaugurando hoy".

-Pero algunos de esos proyectos tampoco nacieron en su gobierno, si no desde antes.

Sin lugar a dudas, claro, por supuesto, fue una continuidad, la TCM fue un proyecto de ocho años, de la cual yo me siento muy orgullosa y algunos sí fueron propios de mi gobierno. Eso es así, yo lo dije en algún momento, y como sucede en algunas ocasiones se interpretó mal, yo dije 'nuestro gobierno es mucho lo que va a sembrar y un poco lo que va a recoger', porque uno sabe el ritmo de la administración, lo que uno le pide a un gobierno, y en realidad más se debería medir por eso, es cuánto deja sembrado para que los próximos gobierno puedan recoger. No se vale solamente recoger y no sembrar para que los próximos gobierno recojan.

-¿Cuál diría que fue su mayor legado?

Insisto en que no hay la menor duda de que el lema de mi gobierno, que fue 'hacer de Costa Rica un hogar más seguro' lo conseguimos, por eso me angustia tanto el ver que nos hemos devuelvo en el crecimiento de las tasas de homicidios y femicidios en nuestro país, porque dejamos a Costa Rica con menos crimen violento, afectando la calidad de vida de los ciudadanos.

"Pero el otro gran legado, es el que yo he mencionado, rompimos esos techos de cristal y dejamos con un sentimiento de gran empoderamiento a las jóvenes generaciones de mujeres. Son las que uno se toma en muchos sitios y por supuesto en la política, luchando y aspirando por llegar a las cimas más altas, ya son mujeres que no se conforman con hacer el trabajo de base en los partidos políticos".

-Durante su gobierno desde un principio usted se pronunció en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y el Estado laico, ¿fue su gobierno, un gobierno conservador?

Número uno, nunca me expresé en contra del Estado laico, eso es mentira, y esa fue una de las partes peores de cómo cubrieron a mi gobierno. Número dos, en relación con el tema de aborto y en relación con los derechos de la población LGTBI, no he dicho nada diferente a lo que están diciendo hoy los principales precandidatos de varios partidos políticos y a lo que este gobierno está diciendo, es decir, que el aborto efectivamente hay que aceptarlo en casos calificados, con la criminalización y ,que, más que matrimonio, lo que se iba a impulsar en el Congreso era el reconocimiento de los derechos mediante las figuras que el Código Civil y las distintas leyes pudieran aceptar. Exactamente lo mismo, ¿el por qué se cubrió distinto?, es algo que todavía me cuesta entender.

-¿Siente que la trataron más fuerte?

Sin lugar a dudas, hubo mayor rigor, más escrutinio, ¿pregúntese cuántas encuestas le han hecho a este gobierno? Tan solo de La Nación, de Unimer, yo tenía cerca cuatro encuestas al año, repitiendo una y otra vez, las mismas preguntas para mi gobierno que no le habían preguntado a los gobiernos anteriores. CID Gallup compitiendo con ellos y muchas otras más, ¿cuántas se encuestas se han hecho durante este gobierno? No tengo la menor duda que hubo más escrutinio, más rigor y obviamente, eso en el fondo lo que está expresando son las dudas que tienen de si uno será capaz o no. Solamente por el hecho de ser una mujer.

-Poco antes de que usted dejara la Presidencia, yo le pregunté que si analiza una reelección en el futuro, y usted me respondió con un no rotundo, ¿sigue manteniendo ese no categórico?

No, no, no, dentro de mis planes tengo muchas otras cosas y la política se limita a hacer todo lo posible por brindar apoyo a mujeres y jóvenes para que puedan avanzar con el mayor éxito posible. Así lo he estado haciendo cada vez que pasó por el país, me reúno con jóvenes, con mujeres, cada vez que ha habido alguna campaña las he acompañado a llevar su mensaje adelante y ese es mi plan. Una vez que pase la campaña electoral de este año ,pretendo fundar en el partido, ya con más formalidad, programas de acompañamiento que le ayuden a la mujer a construir un liderazgo todavía más competitivo, todavía más efectivo, aprendiendo precisamente de mis lección.

-¿Pero volver a la casa de los sustos, como le decía Abel Pacheco a la Presidencia, jamás?

La política para quienes tenemos vocación, pero más que la política, el servicio público es hermoso, si yo guardo en mi corazón y en mis recuerdos, experiencias hermosísimas y además, que de verdad, nunca me eché para atrás en nada, recuerdo que hasta el último día de mi gobierno, sacaron de contexto y quisieron malinterpretar cuando me preguntaron que si me sentía aliviada, pues claro, pero era esa sensación de estar aliviada porque yo salía, independientemente de lo que dijeran las encuestas, yo salía convencida de que si algo no podían decir de mí, es que no había sido una mujer luchadora, que nunca me había echado para atrás y que nunca le había echado la culpa a nadie de mis pifias, no le eché la culpa a nadie de mis pifias, porque lo hice con valentía, asumiendo a profundidad la responsabilidad que tenía, entonces, me sentía segura de que había sido una mujer, desde ese punto de vista, ejemplar, porque había dado las luchas sin lloriquear, o echándole la culpa a los demás como algunos varones sí lo han hecho.

"Y segundo, porque salía con la conciencia tan tranquila de que lo había hecho con honestidad, como se comprueba muchos años después, y creo que pasaremos a la historia por ser uno de los gabinetes en donde no tuvimos ni siquiera un ministro que llegara a ser acusado por una acto irregular. Sí denunciados, todos los que usted quiera, pero no nos acusaron y mucho menos, llegamos a un juicio.

"Yo me sentía aliviada por esas consideraciones, pero lo quisieron presentar como 'ah, la pobre mujer que tanto sufrió y que se pasó llorando, y que los hombres tuvieron que estar manipulando para que saliera adelante, pues finalmente se libera de esa carga'. Entonces, le digo, yo hago planes a futuro, no es simplemente porque le tenga miedo a volver a enfrentar nuevamente una experiencia con esa, en absoluto, es porque simplemente tengo además, el derecho como mujer, a escoger lo que quiero hacer adelante, como siempre lo hice, y dentro de mis escogencias las prioridades son en este momento mi familia y mi futuro profesional que lo estoy disfrutando ahora".

-¿Cómo la trata la gente ahora?

La gente siempre me trató bien, algo que para mí también es todavía difícil de comprender es por qué en la antesala de muchos eventos públicos, algún medio en particular televisivo, iba creando un clima tan espantoso. Por supuesto, que basado en gente que no me quería, los sindicatos y los partidos de izquierda, que eran los que se movilizaban a hacerme escándalo y, entonces, querían dar a entender que era todo el pueblo, pero eran esos grupos los que se movilizaban. Yo salía con muy poca escolta, con muy poca protección y la gente me recibía bien.

"Lo que ha sucedido ya en estos últimos años es que la gente me ve con más normalidad, al principio, me iba a hacer compras, donde antes iba mi esposo y, entonces, la gente me paraba más de la cuenta, de manera que, al hacer las compras en lugar de durar media hora, me tomaba una hora o más, porque alguna gente me preguntaba de mi experiencia en gobierno, alguna gente se tomaba algunas fotos, algunos querían hacerme ver algo que me hubiese servido y que no hice, darme algunas lecciones con muy buena intención. Ya la gente me ve con mucha normalidad, ya me he convertido en una más y creo que eso es algo hermoso en nuestro país, la gente nos vuelve a ver con normalidad a los expresidentes".

-¿Cómo cambió su vida la Presidencia, ¿cuán diferente es ahora?

En el ser humano que soy, esencialmente, yo sigo siendo la misma Laura que conocieron cuando tuvo su primer cargo en la función pública, que fue un puestico bastante modesto en el Ministerio de Planificación hasta la presidenta que fui.

"Sin ninguna dificultad de regresar a la llanura —porque me habían tildado mucho en eso—, sin haberme mareado por las cimas del poder, sintiendo muy a gusto con quien yo soy, con mis propias circunstancias y con una conciencia muy tranquila, lo que es claro, es que he acumulado mucho más conocimiento.

"Cuando me preguntan que en qué consiste eso de la política, digo que es la mayor escuela de Antropología que uno pueda tener, el conocimiento del ser humano se da de la manera más descarnada, vemos todo tipo de actitudes, desde las más nobles hasta las más mezquinas y creo que, ese conocimiento me hace hoy un ser humano mucho más completo, pero además, toda esa experiencia que acumulé la pude incorporar en mi ser para que más bien me alimentara con energías más positivas, si algo no guardo en mí, es ni amargura, ni rencor. Nunca me tomé las cosas a título personal y siempre creí que detrás de cada experiencia, por más difícil que fuese, había una oportunidad de aprendizaje".

-Pero digo, ¿cómo amoldarse, ya no tener a tanta gente encima, a la prensa?

A mí lo que me costó fue frenar mi ritmo de trabajo. Yo puedo decir que tres años después, hasta ahora, estoy empezando a aprender de que si de pronto me despierto en la noche, no es porque hay algo que me esté sobresaltando, de que si de pronto me puede quedar durmiendo un poquito más no es porque le estoy quitando responsabilidades a mis obligaciones, o disminuyendo mis responsabilidades, de que perfectamente tengo derecho a quedarme un rato más haciendo sobremesa con amigos o con la familia, o que puedo pensar en gastar de pronto en un viaje sin preocuparme por cómo esos recursos se vayan a ver, si me llevo a mi esposo, que casi nunca viaja conmigo, en fin, no es sino hasta ahora, me costó mucho bajar el ritmo y estar casi que a la defensiva por la forma como pudieran interpretarse las cosas que estaba haciendo. Vivo con mucha mayor tranquilidad.











Comparta este artículo Nacional Laura Chinchilla: 'Mi gobierno dejó mucho sembrado, gracias a lo cual, hoy se recogen frutos' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Laura Chinchilla: 'Mi gobierno dejó mucho sembrado, gracias a lo cual, hoy se recogen frutos' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.