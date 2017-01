José Alberto Alfaro, futuro presidente legislativo, se dice cercano a Solís, anti-impuestos e independiente de Otto Guevara

El libertario José Alberto Alfaro ya piensa en la posibilidad de colgar su fotografía en el salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, luego de que este martes, Antonio Álvarez Desanti decidiera separarse temporalmente del cargo para disputar la convención en la que el PLN elegirá a su próximo candidato presidencial.

Tiene en su escritorio una pequeña estatua de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, y otra del extinto presidente de esa nación, Abraham Lincoln. Alfaro es abogado, tiene 50 años y hasta julio del 2014, tuvo taxis de porteo con placas del Estado. Es oriundo de Naranjo, saprissista y católico practicante. Llamó a eliminar la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, apoya la igualdad derechos para homosexuales, pero rechaza el matrimonio gay.

Hoy, asegura sentirse cómodo con la posibilidad de ser el presidente en ejercicio del Congreso desde el 22 de enero hasta el 3 de abril. “Si yo presido el Congreso, no hace falta que renuncie Antonio para colgar mi foto también”, dice Alfaro.

¿Cómo toma usted su llegada a la presidencia de la Asamblea bajo estas circunstancias?

Es un reto importante, desde el momento en que asumimos la vicepresidencia y quise ayudarle a Antonio en el grupo que se eligió el 1.° de mayo. Creo que en el Directorio debe haber hombres y mujeres comprometidos con construir puentes y consensos. Antes de someterme a pleitos y discusiones, siempre he creído que un buen diálogo conduce a efectos positivos. He demostrado ser una persona con buenas relaciones entre todas las fracciones. Creo que no tengo mayor reparo, me siento a gusto. Por otra parte, con el presidente Solís he tenido una relación cercana.

¿Usted se siente cercano al presidente Luis Guillermo Solís?

No es que me siento cercano, pero, temas que hemos hablado… he estado en dos desayunos con él, lo he acompañado a dos viajes, a Cuba y Corea del Sur. Estuve muy cercano a él, hablamos de diferentes temas, creo que hay un acercamiento positivo como para lograr que alguna, que parte de la agenda legislativa pueda lograr consensuarse en las próximas nueve semanas que me toca presidir.

Sin embargo, su compañero del Movimiento Libertario, Otto Guevara, asegura que las cosas serán diferentes con usted en la presidencia, que habrá más recesos, que se hablará más por interrupciones, que se va a boicotear la agenda de extraordinarias del Ejecutivo.

No, básicamente, a lo que se refiere el diputado Guevara, es al tema de impuestos. En el tema de impuestos hemos tenido una vocación antiimpuestos, en esto no va a cambiar absolutamente nada. A ese tema es al que se refiere el diputado Guevara, y los diputados libertarios vamos a hacer lo que sea necesario para que ese tema (impuestos) no se toque y cuando yo hablo de tener un acercamiento con el señor presidente, es porque hay temas que no están siendo cercados.

¿Qué tipo de temas?

Mirá, no los tengo presentes, el diputado Álvarez Desanti los tiene más claros, pero hay comisiones plenas que están sin temas.

Entonces, ¿usted usará su cargo como presidente legislativo para frenar el avance de proyectos de impuestos?

Hay dos cosas que delimitar, en primer lugar, como diputado libertario me uniré a mis compañeros para que cualquier tema relacionado con impuestos se paralice o se dilate, pero como presidente del Congreso debo seguir los procedimientos. El presidente legislativo es un administrador del debate, y bueno, tendré que hacerlo de la forma más objetiva e imparcial que se deba hacer. No solo buscar consensos sino buscar un debate ordenado.

LEA: El PAC le disparó en el pie a su gobierno: el Libertario controlará la Asamblea

¿Se puede entender que usted es el operador político de Otto Guevara en la presidencia legislativa?

Mire, el perfil de Otto Guevara no es hablarle al oído al presidente legislativo para decirle como hacer las cosas, no es el perfil de Otto Guevara. Él es un compañero respetuoso como persona y político. Yo hasta la fecha no he sabido que Otto Guevara me haya influenciado.

¿Usted no será un títere de Guevara?

Usted puede revisar las votaciones y verá que en algunas cosas he votado en contra porque considero que no son línea de partido, salvo con los temas de la parte ideológica del Partido.

Hablando de ideología, don José Alberto, ¿cómo es que comulga un diputado libertario con el gobierno del Frente Sandinista y Daniel Ortega?

Eso es una falacia, yo no comulgo con el Frente Sandinista, nunca me he reunido con Daniel Ortega ni con la señora Rosario Murillo. Lo que se organizó aquí fue una reunión interparlamentaria a petición de Foprel, y he asistido a algunos foros en Centroamérica, y en una oportunidad me planteó el señor Santiago Rivas de Foprel, la posibilidad de la invitación de los diputados de Nicaragua.

Sin embargo, fueron a pesar de las advertencias del Gobierno de Luis Guillermo Solís, de que Nicaragua usaría esa visita en contra de Costa Rica.

En todo caso, fue una reunión interparlamentaria, nunca se arrimó ahí ningún político del Ejecutivo, fueron reuniones y visitas a sitios históricos y culturales de Nicaragua y, en ese sentido, ni el presidente de la República ni el Canciller nos puede impedir reunirnos con diputados de Nicaragua ni de Cuba. Fue un encuentro estrictamente parlamentario.

Pero esos parlamentarios son sandinistas y esos sandinistas responden a Daniel Ortega.

Pues vieras que no, vieras que había diputados de oposición y diputados del sandinismo y, en todo momento, existieron diputados de ambas fracciones. Yo no tengo cercanía con Daniel Ortega. Las únicas dos veces que he ido a Nicaragua fue a petición de Foprel, y la otra ocasión fue a propósito de la muerte del señor presidente del parlamento.

LEA: Así defiende el diputado José Alberto Alfaro el viaje de 12 diputados a Nicaragua

¿Apoyará el proyecto de empleo público que puso en discusión el Poder Ejecutivo?

Bueno, nosotros estamos muy casados con el proyecto de doña Sandra (Piszk, en discusión, expediente 19.506), habría que hacerle algunas reformas, pero es el que está más avanzado. Mi respuesta es positiva en ese sentido.

¿Cómo recibió este tema de asumir la presidencia de Antonio Álvarez?

(Alfaro describe la discusión entre Antonio Álvarez y el PAC que llevó al diputado liberacionista a dejar temporalmente la presidencia legislativa). “Fue como decirle, 'mirá, ya no te ocupamos aquí, largate'. Considero que fue un error, don Antonio había demostrado ser un aliado positivo del Gobierno. Tendió muchos puentes con el señor presidente de la República, por ejemplo, el proyecto de (impuesto a) las sociedades anónimas.

La Constitución Política y el Reglamento legislativo obligan a los diputados a estar presentes en el salón de sesiones. ¿Usted, como presidente legislativo, llamaría a don Antonio Álvarez a sesionar?

Bueno, sí, como presidente, bueno, aquí hay muchos diputados que faltan un mes, y más tiempo. Hay otros que faltan 15 días, y en ese sentido, como… el presidente, el presidente es un administrador del debate, yo no puedo involucrarme en las acciones de los demás diputados.

Pero usted como presidente, estaría obligado a llamar al orden a los demás diputados, y a conminarlos a que hagan cuórum.

Sí, pero si el diputado Álvarez Desanti decide no asistir, ya estando separado del cargo de la presidencia, y pierde su dieta, aunque ya haya renunciado a la dieta, yo no puedo llamarlo por teléfono y decirle 'por qué no viniste'. No estaría en la obligación de entrometerme. Si un diputado estuviera pidiendo permiso…

Pero no está pidiendo permiso.

Es muy prematuro, aún no sabemos qué hará el diputado Álvarez Desanti.

¿No han conversado de eso?

No, no hemos conversado de eso, no sé si vendrá un día o dos días.

LEA: Antonio Álvarez: La fracción de gobierno debió analizar bien mi salida

No, él dice que no llegará desde el 22 (de enero) y hasta que termine la convención del PLN (la elección está prevista para el 2 de abril).

Ah, él dice que no llegará. Entonces, en ese sentido conversaré con el diputado en los próximos días.

Pero, usted sabe que si el diputado Antonio Álvarez entra al plenario, no puede renunciar a su investidura de presidente. Es decir, en el momento en que entra, es presidente. De hecho, es un cargo irrenunciable.

Bueno, el tema, el tema, es árido, realmente, le soy sincero, ni en los corrillos de la Asamblea hemos hablado de esto. Pues sí, no podría llegar (Antonio Álvarez al plenario), por estar separado.

No llegaría, pero tampoco tiene permiso.

En ese sentido, creo que esa respuesta mejor se la da don Antonio. En ese sentido, yo esperaría que el diputado no llegue en esas nueve semanas. Pero bueno, hay que esperar qué va a hacer y será responsabilidad de él lo que vaya a hacer.

¿A usted lo han asesorado sobre el manejo de esto, del retiro temporal del presidente legislativo?

No, es que eso fue ayer, tendré que hacer una consulta a Servicios Técnicos. Realmente no lo manejo bien.

¿Cuándo tiene planeado reunirse con don Antonio? ¿Se va a pasar de oficina? ¿Qué van a hacer con la investidura de diputado? Él no se la puede quitar, y si se asume diputado, es presidente legislativo, afuera y adentro… Hay mucha tela que cortar en este tema.

Ayer hablamos un poquito, el me pide que al asumir yo la presidencia del Congreso, que use yo esa oficina, él sacaría sus cosas. Aún hace falta conversar.

LEA: Procuraduría pide a diputado José Alberto Alfaro inhibirse en leyes sobre porteo

A usted se le liga con el sector de porteadores, en vista de las concesiones que tenía en una empresa familiar. ¿Cuál es su situación actualmente en este tema?

Yo ya no tengo ninguna relación con eso. Solo quedan, y puede hacer la consulta, solo quedan como 12 en el país, y se eliminan en julio de este año. En julio muere el porteo. Para que sepás, con el Estado no me liga absolutamente nada. Nada, ni concesión ni permisos ni nada.











