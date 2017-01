Natalia Díaz, la rival de Otto Guevara en el Libertario: 'En algún momento perdimos el horizonte'

Lucha por candidatura del partido para el 2018

Natalia Díaz Quintana tiene 32 años. Antes de las elecciones del 2014, en las que ganó en una curul por la provincia de San José, aparecía sonriendo junto a su madre, la exdiputada Damaris Quintana, en las fotografías políticas en las que el centro de la atención era el entonces candidato del Movimiento Libertario, Otto Guevara. Tres años después, Díaz asegura tener el apoyo necesario para retar al líder histórico del partido y convertirse en la primera candidata libertaria a la Presidencia

Esta publicista y administradora sostiene que la agrupación ha perdido el horizonte y que, pese a los problemas legales y financieros, puede ayudar a renovarla más allá de lo que considera una figura desgastada: la de su compañero Guevara. De seguido, un extracto de la entrevista que concedió a este diario:

Cuando usted dice que el país requiere a alguien que actúe, más que hablar, ¿se refiere a la clase política en general, a Otto Guevara en particular o al Gobierno de Luis Guillermo Solís?

Es a la clase gobernante de los últimos años. Hemos escuchado promesas que no se han cumplido. Eso es algo que definitivamente yo no haré. Yo no voy a prometer lo que no voy a cumplir. Por eso hay que enfocarse en acciones que realmente sean viables.

¿Hay congruencia entre la ideología liberal y el accionar del Libertario?

Yo siempre he sido congruente con los principios del Partido, pero debo decirle que me parece que en algún momento perdimos el horizonte y es parte de lo que quiero retomar y fortalecer.

¿En qué puntos?

En algunos puntos de la campaña pasada, donde se nos había dicho que algunas de las ideas se habían cambiado, que ya no éramos como en 1998. También creo que el Partido debe irse ajustándose con el paso del tiempo. No es lo mismo ahora que hace 20 años. Aun así, creo que uno debe ser consistente entre lo que dice y lo que hace, y que son importantes las raíces.

El Movimiento Libertario ha entrado en contradicciones con la ideología liberal, y es un reclamo de muchos partidarios. Por ejemplo, en el tema religioso, se ha vuelto más bien un partido conservador, al punto de que hace mancuerna con los diputados evangélicos.¿Qué piensa sobre esta faceta?

Me parece que uno como individuo tiene derecho a elegir lo que más le conviene como persona, siempre y cuando no afecte a un tercero. No podemos renunciar a esa libertad y es parte de lo que defiendo desde mis inicios en el Partido, y hasta la fecha.

Sin embargo, hay grupos liberales que incluso han generado un nuevo partido político, y critican ese espíritu conservador del Movimiento Libertario.

Nosotros como Movimiento Libertario somos un partido que cree en la libertad, en el derecho a la vida, a la propiedad, en un Estado más pequeño y eficiente que deje a los ciudadanos elegir lo mejor para ellos. Ese es el resumen de nuestra ideología tanto en los temas sociales como en los temas económicos.

Algunas posiciones de diputados libertarios se mostraron en contra de los proyectos de ley para permitir la FIV.

El planteamiento mío es que la FIV debe implementarse en el país, hay una sentencia de la Corte que debe respetarse y esa es la visión que siempre ha mantenido el Partido.

¿En qué otros aspectos considera que el Libertario debe enderezar el rumbo para ser congruente con sus postulados?

Me parece que lo más importante es el tema de abrir espacios a las personas. En el caso del Partido Liberal Progresista, me parece que si ellos pensaban que el Movimiento Libertario debía mejorarse, ellos podían participar a lo interno, y hacer crecer al Partido. Yo sí le aseguro que yo, como candidata a la Presidencia que espero ser por el Movimiento Libertario, y como diputada, me he mantenido fiel a los principios liberales, lo seguiré haciendo y es parte de lo que creo.

Hace pocos meses Otto Guevara hizo un relanzamiento de Movimiento Libertario, sin embargo, por razones que aún no quedan claras, usted no estaba allí, no fue invitada. ¿Por qué?

El relanzamiento del proyecto político liberal nos compete a todos los que estamos en una situación donde se tiene que definir el candidato, pero al fin de cuentas debemos trabajar por un partido más fuerte y más unido, y que abra espacios a nuevos liderazgos, que crezca y que tenga más representación legislativa en el 2018.

¿Por qué cree que quedó fuera de ese relanzamiento?

Porque creo que no se enfocó de la manera correcta. Me parece que era un relanzamiento en el que debía participar todo el partido en pleno, y no gente que sea afín a alguna tendencia determinada, o en este caso, a Otto Guevara. Me parece que debíamos hacer esto como partido, y esa fue mi observación en su momento.

¿Conversaron Otto Guevara y usted sobre esa situación?

De momento estamos trabajando en busca de los apoyos para ganar la candidattura a la Presidencia.

¿Se renueva el Movimiento Libertario relanzándose con figuras como los exdiputados Federico Malavassi y Danilo Cubero?

Me parece que todos tienen derecho a aspirar de nuevo a una diputación, pero lo más importante es renovar las figuras y abrir espacios de participación a personas que han sido relegadas.

¿Se añejó el Movimiento Libertario?

No, me parece que es una etapa de renovación. Todos los partidos han tenido sus altibajos electorales y sus crisis, y por eso, como creo que las ideas nunca mueren, y es parte de lo que quiero impulsar con el nuevo Movimiento Libertario, la renovación es un reto para crecer.

¿Qué tiene usted que no tiene Otto Guevara para ganar la candidatura a la presidencia para el 2018?

Más que establecer diferencias con Otto Guevara, quiero enfatizar en la vinculación con las bases del Partido, quiero hacer crecer al Movimiento Libertario, y hacer de él un partido unido, que crezca y con una visión clara.

¿Se desgató Otto Guevara?

Tiene un desgaste natural. Son varias las campañas en las que ha participado.

El Partido tuvo una cuota importante en el periodo legislativo el 2010 al 2014, sin embargo, cayó a cuatro (y ahora son tres, tras la salida de Carmen Quesada). Eso también refleja un desgaste. ¿Considera que luego de esta gestión legislativa tengan oportunidad de aumentar el número de diputados?

Claro que sí. Si no, no estaría participando. Creo que tengo la capacidad de generar mayor cantidad de diputados. Me parece que sin el Movimiento Libertario, la Asamblea Legislativa aprobaría muchos proyectos de ley que son nefastos para Costa Rica, y gracias al contrapeso que tenemos como fracción, el país está mejor.

"Otto Guevara es el líder histórico del Partido, es el fundador. Pero es importante abrir espacios a las nuevas generaciones. Las personas no son eternas"

¿Qué le dice de sus aspiraciones Otto Guevara?

Otto Guevara es el líder histórico del Partido, es el fundador. Pero es importante abrir espacios a las nuevas generaciones. Las personas no son eternas. Si bien ha tenido un rol importante, como fundador y líder, es importante que el Partido se renueve, porque necesitamos que el Partido dure más de 20 años.

¿Quién la apoya?

Muchos líderes del Partido, personas nuevas que se han acercado, mi familia, ms padres. Ese apoyo para mí es muy valioso.

Económicamente es un partido con altibajos. Las deudas del Partido pusieron en peligro propiedades del mismo Guevara. ¿Qué tan conveniente es para usted, joven, diputada, y profesional, meterse en un enredo de ese tamaño?

Bueno, eso es algo que le compete al Comité Ejecutivo del Partido. Esos dinero pendientes... aun tenemos una sentencia que no está en firme, que está en casación, y debemos esperar el resultado de esa sentencia. Mientras tanto trabajo muy duro, trabajo con recursos propios, de familiares y de personas que quieran apoyar este proyecto.

¿Por qué no irse al Liberal Progresista?

Porque nosotros tenemos 20 años de demostrarle al país que luchamos por la clase trabajadora, que no queremos más impuestos, que no queremos regulaciones innecesarias para producir, porque queremos eliminar los monopolios, y sobre todo porque tenemos una experiencia legislativa y de defensa real de los costarricenses.

Pero es un partido condenado por estafa, que tiene una imagen difícil en muchas ocasiones, ¿cómo impulsar una marca así?

Con la reforma al Código Electoral del 2009, lo que antes no era delito, hoy lo es. Por cosas que antes se veían normales, hoy las personas terminan en la cárcel. Eso es producto de la reforma al Código Electoral, y lo vemos no solo en el caso del Libertario, sino en partidos como Liberación Nacional. También lo vemos en el Partido Acción Ciudadana donde el mismo extesorero está en problemas. Porque ahora se convirtieron en delito cosas que antes no lo eran. Esto es parte de una reforma integral que afecta a todos, y además de esa situación, no quiere decir que el Partido no pueda renovarse ni relanzarce. La apuesta que yo hago es que, con mi figura y con el relanzamiento, pueda hacer que la imagen del Partido ya no sea una imagen mala.

Esa reforma fue aprobada por diputados de todos los partidos, incluso del Movimiento Libertario.

Nosotros no estábamos a favor de esa reforma. Los problemas en este país no se arregla solo con enviar a las personas a la cárcel. No es solo este tema, también está el tema de relaciones impropias, de bienestar animal y de muchos otros proyectos, y esa no es la visión correcta. No es el enfoque correcto. Las cárceles no dan abasto.

¿Está preparada para entrar a una lucha de tendencias contra Otto Guevara?

Sí, me siento preparada, mi experiencia política ha sido de alrededor de 10 años, comencé en la juventud del Partido. Ahora que soy diputada lo veo como una experiencia muy importante. No veo una lucha de tendencias, lo veo más bien como un reto de Partido para crecer, para ser más unidos, un partido con visión y con más espacios para la participación.

Usted anda en 32 años. ¿Esa juventud hasta qué punto suma o resta en una aspiración como la que plantea, que es pelear la candidatura a Otto Guevara?

Bueno, las ideas no tienen edad, me parece que o que la gente busca es alguien que tome decisiones. No queremos más palabras, sino hechos.

En el campo político predominan los abogados, ¿Hasta qué punto sus conocimeintos sobre comunicación, publicidad y mercadeo, puede ser un remo más para empujar su candidatura?

La experiencia laboral siempre suma, independientemente de si es política o no. En el caso mío, mi especialidad me hace una persona más sensible a algunos temas, pero también siento que la política debe tomarse desde un punto de vista gerencial, donde usted debe tener claro el horizonte y, con base en eso, elegir a las personas más aptas para integrar un gabinete.

A usted se le reconocía más por ser la hija de la diputada Quintana. ¿Hasta qué punto trata de desmarcarse de la cercanía de su mamá con Otto Guevara y de la cercanía suya con el mismo Guevara?

Como lo dije en un inicio, tengo más de diez años de exeriencia dentro del Partido. A mí nadie me ha regalado nada. Esta diputación la he ganado con esfuerzo. Yo gané mi puesto en la papeleta de diputados por un voto. Esto no ha sido sencillo. La carrera por la candidatura se logra con trabajo.

¿Percibe apoyo de las bases del Partido? ¿Siente que conseguiría apoyo?

Sí, porque mi visión precisamente es fortalecer a las bases del Partido. Apostar por una agrupación más unida y más fuerta. Crecer desde las bases hacia arriba, no desde la cúpula hacia abajo.

¿Se ha acercado a esas bases, está en giras y recorridos por los diferentes cantones del país?

Sí, desde el año pasado estoy recorriendo los diferentes cantones y ahorita vamos a iniciar los procesos de reestructuración del Partido.











