Contraloría critica falta de pruebas en informe de Presidencia sobre pagos a exjerarcas

La Contraloría General de la República criticó la falta de pruebas en el informe que Casa Presidencial le envió, hace una semana, sobre supuestos pagos irregulares a 39 jerarcas de los últimos cuatro gobiernos, por el incentivo de prohibición para ejercer profesiones de manera liberal.

Según la Contraloría, el documento contiene inconsistencias y carece de análisis.

Lo que Zapote remitió fue un listado de exministros y exviceministros en cuyos expedientes no constaban el título universitario o la constancia de la colegiatura, requisitos necesarios para cobrar un 65% más sobre el salario base por prohibición. La afiliación a los colegios profesionales es necesaria cuando la profesión así lo exige.

La respuesta de la Contraloría fue dirigida este martes al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, cuyo despacho se encargó de preparar el informe a solicitud del presidente Luis Guillermo Solís. La firmaron Luis Diego Ramírez, gerente de la división Jurídica, y Amelia Jiménez, gerente de la división de Fiscalización Operativa.

En su contestación, ambos funcionarios informaron que detectaron inconsistencias entre las dos listas de nombres que Casa Presidencial remitió, en las que figuran todos los exministros y exviceministros que sirvieron entre el 2002 y hasta hoy.

Con base en información de las oficinas de Recursos Humanos de los ministerios, la Presidencia colocó a la par de cada nombre si en su expediente constaba copia del título profesional y de la colegiatura al momento de recibir el plus de prohibición.

Este documento lo envió luego de conocerse que cobraron el incentivo, sin cumplir alguno de los dos requisitos, ocho funcionarios de la actual administración, de los cuales siete fueron incluidos en el documento.

"Como se aprecia (en el informe de la Presidencia), se trata, entonces, de meros listados que –por sí mismos– no sugieren alguna irregularidad, toda vez que la ausencia de información en el expediente personal no es sinónimo de ello y los casos donde se confrontan fechas de incorporación y de pago, o se dice que la persona no está incorporada a un Colegio determinado, carece de cualquier análisis", remarcó la Contraloría.

La institución contralora añadió que, incluso, la Presidencia le pasó casos de exjerarcas que entraron a laborar antes de que se creara el incentivo por prohibición, el 29 de octubre de 2004, con la promulgación de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; y que no se preocupó por detallar si las personas mencionadas todavía están en la función pública o no.

"(...) Se trata de situaciones presentadas durante los últimos quince años, sin que se mencione si las personas continúan o no al servicio de la Administración Pública, si existió el dictado de actos concretos favorables a ellos, si es posible jurídicamente la recuperación de sumas visto el tiempo transcurrido, entre otras cosas, es decir, sin que se acompañe de ningún estudio como corresponde", se lee en el oficio DFOE-0074, del cual La Nación tiene una copia.

Al hacer públicas ambas listas, hace ocho días, la Presidencia recibió una lluvia de críticas y reclamos de parte de las personas que allí figuraban, pues muchas consideraron que cumplían con todos los requisitos para recibir el plus de prohibición mientras fungieron en la Administración Pública.

Una verificación de este diario detectó que Casa Presidencial incluyó a 14 exjerarcas que sí cumplían con los requisitos, a 5 que entraron a laborar antes del 2004, a 7 que al parecer sí incumplían requisitos y a 4 educadores, materia en la que hay una nebulosa sobre si pueden cobrar o no prohibición.

Otros 8 casos son de esta administración. En un caso, este medio no pudo verificar los requisitos, la semana pasada.

7 exjerarcas cobraron prohibición sin estar colegiados

Investigación le compete al Gobierno

De igual forma, la Contraloría concluye en su respuesta, al informe de la Presidencia, que es a la Administración activa, es decir, al propio Gobierno Central, al que le compete hacer la investigación sobre los casos.

"Un aspecto a destacar es que el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el pago de la prohibición es también un tema de control interno en el cual la Administración es la primera responsable de verificar lo actuado y tomar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad", contestó.

La Contraloría consideró la información que le trasladó la Presidencia como preliminar, y le indicó que no iniciará ninguna investigación, como se lo solicitó Zapote, hasta que el Gobierno no la ponga en conocimiento sobre el resultado final de las investigaciones y de las medidas adoptadas por cada ministerio.

"(...) Por la relevancia e impacto del tema quedamos a la espera del resultado final de tales investigaciones, así como de las medidas adoptadas; sin perjuicio que ciertos casos –por su complejidad– puedan llegar a ser investigados por esta Contraloría o por las Auditorías Internas de las Entidades", concluyó el órgano contralor.

La semana pasada el presidente Luis Guillermo Solís aceptó en una conferencia de prensa que él no revisó el informe que su ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, le trasladó a la Contraloría para el análisis de los casos de presuntos pagos irregulares del plus de prohibición desde el 2002 a la fecha.

Este martes, el ministro Alfaro dijo que Solís no tenía porqué conocer los pormenores del informe pues "es un aspecto que cae en la responsabilidad de los ministros y de la mía, especialmente".

Y recalcó: "no tenía el presidente que estar informado de los detalles de lo que se estaba haciendo".

Con respecto a las críticas de aquellos que se sintieron afectados por el informe, Alfaro agregó que la Presidencia contestará a cada una de esas personas.

"Yo prefiero esperar a que estén esas respuestas antes de dar más reacciones a la prensa, una vez que estén esas respuestas se harán públicas como se hizo también público lo otro (el informe)", dijo este martes, después del Consejo de Gobierno.

Colaboró la periodista Rebeca Madrigal