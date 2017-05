Padres cierran escuela de Limón por mal estado de instalaciones

Los papás de los estudiantes de la Escuela Barrio Limoncito, cerraron este lunes los portones de la institución, por el mal estado de las instalaciones.

El Ministerio de Salud había ordenado el cierre definitivo de ese centro educativo para este 29 de mayo, sin embargo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) pidió una nueva prórroga a Salud para que la escuela siguiera abierta.

"A mí, el jueves me habían pedido que solicitara la prórroga, pero yo les dije que no porque ya he solicitado varias prórrogas creyendo en el Gobierno, entonces la solicitaron de allá (desde el MEP)", confirmó la directora Jeannette Navarro Guzmán.

Pese a que se otorgó el plazo, esta mañana fueron los padres de los alumnos quienes impidieron que la escuela abriera sus puertas.

"Los papás están firmes en que ellos (los estudiantes) así no van a entrar", añadió la directora.

Riesgo

El mayor peligro que enfrentan los 70 funcionarios y los 689 estudiantes de la escuela está en el techo, que según indicó semanas atrás la directora está a punto de desplomarse, pues los soportes están herrumbrados y las maderas fueron devoradas por el comején.

En esa ocasión Navarro también denunció que tuvieron que dejar cables expuestos para poder cambiar la instalación eléctrica.

Además hay problemas en la captación, almacenamiento y desecho de las aguas negras.

Asimismo, la población estudiantil y personal solo cuenta con dos servicios sanitarios para mujeres y dos para hombres.

También hay deficiencias de ventilación y hacinamiento.

En total, la escuela ha recibido 13 órdenes sanitarias del Ministerio de Salud, desde el 2005.

La directora aseguró que los padres mantendrán la protesta hasta que las autoridades se comprometan a construir un nuevo centro y además se les indique dónde recibirán lecciones sus niños, mientras se hacen las obras.

Una de las opciones es utilizar dos iglesias cercanas y ajustar horarios.

En el Ministerio de Educación, aseguraron que las autoridades se dirigían esta mañana hasta Limón para atender las inquietudes de los padres.

La mayor complicación, según el MEP, es la ausencia de terrenos cercanos.