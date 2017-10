Registro Civil no halla evidencia de que indigente en Bolivia sea tico

Tras revisar su base de datos de huellas dactilares, el Registro Civil no encontró ninguna evidencia de que un indigente que deambula desde hace varios meses en Bolivia sea costarricense.

La semana pasada, la Cancillería pidió ayuda al público para identificar al hombre, quien dice llamarse John y, al menos en una ocasión, dijo ser costarricense. Al mismo tiempo, la entidad gestionó que una muestra de sus huellas se trajera al país para ser analizadas por segunda vez, pero el examen no indicó que sea nacional.

El Registro Civil aún no puede descartar que el hombre sea tico, pues existe la posibilidad de que haya nacido en el país pero nunca haya gestionado sus documentos de identidad. No obstante, tal opción solo se podría verificar con el nombre completo del sujeto, quien dice no recordar nada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó de que hasta el momento tampoco se sabe de personas que lo conozcan.

John, quien aparenta tener entre 30 y 40 años, deambula desde hace varios meses en Bolivia. En las últimas semanas se le ha visto en la ciudad de El Alto, ubicada a 80 kilómetros de La Paz, capital boliviana. Vecinos de esa localidad aseguran que John llegó al país como mochilero y que perdió la memoria luego de ser víctima de asalto.

La Cancillería comunicó que pese a no tener ningún indicio de que el hombre sea tico, continuará los esfuerzos para intentar identificarlo.

"La Cancillería decidió recurrir a las bases de datos de la Dirección General de Migración y Extranjería y de Interpol Costa Rica, entidad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el fin de tener más elementos para la identificación. Ambas instituciones realizarán las gestiones propias a su ámbito de acción, con base en las huellas dactilares con que se cuenta", infomó la entidad.

El personal diplomático de Costa Rica incluso gestionó que el hombre fuera admitido por tercera vez en un albergue para migrantes, pero el hombre abandonó el lugar.

Las informaciones sobre la identidad del sujeto se pueden comunicar al Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores al teléfono 2539-5515 o al correo jsanchez@rree.go.cr , o a la Embajada de Costa Rica en Bolivia, al teléfono (591) 2214-5404 y al correo embcr-bo@rree.go.cr.