Indígenas llegan a San José para conocer propuesta de mecanismo de consulta

Provenientes de ocho pueblos autóctonos del país, 92 delegados de los pueblos indígenas se dieron cita esta mañana en el Estadio Nacional para un encuentro, de dos días, en el que conocerán y discutirán el borrador del mecanismo de consulta que les presentará el Gobierno.

La actividad de inauguración del Encuentro Nacional de Consulta a Pueblos Indígenas comenzó con una invocación espiritual, en idioma bribrí, del índígena Awá Lisandro, quien dio un discurso en el que recordó a los presentes el olvido en el que los gobiernos han sumido a las comunidades autóctonas.

En el acto inaugural participaron representantes del Gobierno y en el público estaban los delegados, muchos de los cuales no conocían el idioma Español, solo su lengua nativa, a ellos se les facilitaron traductores.

Algunas de las mujeres indígenas llegaron con sus hijos. Para que pudieran estar atentas a la actividad, a ellas se les ofreció un servicio de guardería. Los niños estaban dibujando y comiendo bocadillos mientras en la sala donde se encontraban sus madres se discutía la importancia de este mecanismo de consulta, el cual está pendiente desde hace unas dos décadas.

En estos dos días, los delegados participarán en grupos de trabajo y sesiones plenarias en el Estadio Nacional. Este proceso pretende definir un mecanismo general que se pueda aplicar para consultas por recursos naturales, límites territoriales, vivienda y cualquier derecho cultural o humano que se pueda ver afectado en un territorio.

Por ejemplo, uno de los temas que espera para ser consultado es el plan para construir la planta hidroeléctrica El Diquís, en la cuenca del río Grande de Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas. Justamente, la falta de un mecanismo de consulta indígena ha hecho que este proyecto lleve 20 años de atraso.

"Vinimos con el fin de escuchar la propuesta del Gobierno y poder expresar lo que sentimos. También vinimos a proponer cosas que no se contemplan en la consulta. El pueblo debe conocer al 100% lo que se va a hacer en este encuentro.

"Por ejemplo, vamos a pedir que las asociaciones de las comunidades sean las que coordinen y lleven el proceso y lo transmitan a las comunidades cuando regresemos. Las asociaciones son la representación del pueblo", manifestó Agustin Jackson, presidente del territorio Bribrí.

Para Ana Helena Chacón, presidenta en ejercicio de la República, la consulta se va a hacer con líderes tradicionales, informales y nuevas generaciones.

"No se trata de un ejecicio de poder, si no de democracia, hay representantes de todas las comundades. Hemos hecho 120 actividades en los pueblos indígenas y en el borrador tenemos una buena base con respecto a las visitas que se hicieron. Es un proceso de consulta, no es un proceso de imposición, basado en lo recopilado se construyeron las mesas de negociación", dijo Chacón.

Benjamín Soto, del territorio Tayni Cabécar, dijo que va a estar muy atento a lo que proponga el Gobierno y se opondrá si así lo considera.

"No vamos a permitir que todo lo que se haga sea lo que diga el Gobierno, si lo que proponen no es justo, nos opondremos y buscaremos una solución a esa propuesta. Si nos perjudica, nos opondremos", dijo Soto.

Los delegados son mujeres y hombres, jóvenes y adultos mayores provenientes de las delegaciones de Térraba, Maleku, Kéköldi, Quitirrisí, Matambú, Abrojos Montezuma, Coto Brus, Conte Burica, Ujarrás, Salitre, Cabagra, Tayní, Telire, Talamanca Cabécar, Talamanca Bribri, Zapatón, Osa, Nairi-Awari, Osa, Bajo Chirripó, Alto Chirripó, Curré, Boruca, China Kichá, Altos de San Antonio.

La inauguración de la actividad se cerró con un "brindis", con un vaso de chocolate caliente.

