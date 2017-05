Informe presidencial suma más críticas que halagos entre diputados

Echan en falta mención al caso de cobro de pluses por viceministras

Como suele suceder todos los años, el informe del presidente Luis Guillermo Solís sobre el estado de las cosas del Gobierno sumó más críticas que halagos entre los diputados, principalmente de la oposición, desde el PLN hasta el PUSC y los minoritarios.

Las opiniones positivas estuvieron alojadas, principalmente, en los criterios de algunos oficialistas, frenteamplistas, algún socialcristiano y, particularmente, el nuevo presidente de la Asamblea, el evangélico Gonzalo Ramírez.

En el caso de los liberacionistas, su resentimiento se centra en que Solís no haga referencia a que muchos de los proyectos de infraestructura que está llevando a cabo fueron gestionados, en sus niveles más básicos, en el gobierno de Laura Chinchilla.

Ese fue el criterio de la jefa de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Karla Prendas, y de Rolando González.

"No se cuenta la verdad completa, sino con la medida exacta, en el tiempo perfecto y acomodado a los tiempos de él. Falta información, no es preciso, solo habla de lo bueno, no de las debilidades, ni la propuesta para seguir sosteniendo, no se presenta nada diferente de lo que ya conocemos desde hace años, porque no hay una propuesta de infraestructura, qué se va a hacer y cómo", comentó Prendas.

Según González, "hay una absoluta omisión de que todos los proyectos de infraestructura que se están realizando son originados en la administración de Laura Chinchilla".

Este legislador apuntó que tampoco vio por ningún lado referencias a temas de relaciones exteriores, como el capítulo de la salida de la Asamblea General de la ONU cuando hablaba el presidente de Brasil, Michel Temer, y todo lo que ello originó.

Prendas apuntó, como también lo hizo Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, que no hubo referencias explícitas a cómo se van a solucionar los cobros indebidos de pluses por parte de varios viceministros y, recientemente, hasta de un ministro, el de Turismo.

"En casi todos los temas hay contradicciones. En gasto público hay temas de convenciones colectivas relacionadas con el ICE, pero a la vez ha habido un mal ejemplo de los jerarcas que recibieron dinero de más por incentivos que no les correspondían", apuntó Alvarado.

A criterio de Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), "el cambio prometido no se ha cumplido" y, más bien, alega que Solís empieza justificándose y termina igual.

"Es inaceptable que un partido que ofreció en campaña tener el mejor equipo, termine hablando de la curva de aprendizaje, me parece irracional", argumentó Redondo.

El jefe de los socialcristianos, William Alvarado, se sumó a las críticas por las deudas del Gobierno en materia de infraestructura, pero también hizo halagos por temas que consideró positivos en el informe.

Ante las críticas lanzadas, el presidente Solís aseguró que el cambio está ahí, que es comprobable en los datos que presentó y que "el informe ha sido contundente, sustantivo" y agregó que todo lo que dijo se puede constatar.

En cuanto a las críticas específicas por el caso de las viceministras, el mandatario rechazó que su Gobierno haya sido opaco en sus explicaciones y acciones.

"La administración ha sido absolutamente transparente. Hay un debido proceso que se está siguiendo, todas las personas mencionadas como receptoras de pluses indebidamente han resarcido esos recursos o lo van a hacer. Hay una investigación en curso en la Contraloría o la hubo, la hizo la Procuraduría, también está en la Fiscalía. Todo lo estamos poniendo sobre la mesa, no hay opacidad", argumentó el gobernante.

Y añadió: "Si el cambio no lo perciben, con todo lo que he dicho, que revisen más profundamente".

LEA: Presidente acierta en cifras económicas y posterga avance de obras viales

Lo positivo, según legisladores

A pesar de haber críticas entre los parlamentarios, no dejaron de señalar aspectos positivos, mencionados entre el informe presidencial.

El primero que lo hizo fue el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado evangélico Gonzalo Ramírez, quien le pidió al mandatario, en su réplica al informe, que siguiera adelante con un programa de combate contra la corrupción.

"No debe claudicar en esa lucha, debe mantenerla firme. Escuché anuencia a estrechar lazos con la Asamblea Legislativa, para que el último año sea producitvo. Para nosotros es importante, por ser el último año, es la única forma de que podamos sacar proyectos productivos para el país", explicó Ramírez a La Nación.

Según el liberacionista Michael Arce, hay muchos logros, que para él son cosa de esfuerzo común entre poderes Ejecutivo y Legislativo.

"Hoy vimos a un presidente haciendo referencia a importantes proyectos, que avanzaron y han permitido avanzar en grandes desafíos. Se demuestra que todos necesitamos de todos, la Asamblea ha puesto de su parte, pese a ser pluralista, hemos tenido la madurez política para trabajar en lo que necesita el país", apuntó Arce.

El tono del oficialista Franklin Corella fue, por ser del partido de gobierno, de puro halago hacia el informe, así como de respaldo a las críticas que hizo Solís al "charral" que dice haber recibido de la anterior presidenta, Laura Chinchilla.

"Un discurso bastante claro, con datos, muy amplio. Expone una visión de la realidad del país, de los aciertos, consciente de cómo se ha construido con los diferentes actores. Reconoce o identifica datos contundentes del avance del país, es claro al resaltar el cambio y crítico ante las realidades que encuentra al inicio de la administración, puntualizando en áreas en las que hubo cambio", sintetizó el legislador.

Lo positivo que William Alvarado, del PUSC, vio en el informe se refiere, sobre todo, a la Ley de Transferencias a las municipalidades, para la construcción de vías cantonales, porque considera que es positivo "despojarse del poder del Estado y trasladarlo a lo local, destinado a infraestructura".

"Parece que es un programa interesante para disminuir la pobreza, quizá no haya resultado, pero es positivo entrarle a la pobreza", comentó el rojiazul.

Mientras Rolando González dijo que hay aspectos destacables en política social, económica y fiscal; el frenteamplista Francisco Camacho reconoció también lo social y los números de reducción de la pobreza. "Me parece que ahí están los mayores aciertos", dijo el frenteamplista.

