Ministro de Turismo cobró ¢25 millones por prohibición sin cumplir requisito

El ministro de Turismo, Mauricio Ventura, cobró unos ¢25 millones por el incentivo de prohibición que se le paga a los altos jerarcas del Estado, a pesar de que no cumplía con todos los requisitos para disfrutarlo.

Si bien Ventura ostenta un máster en Administración de Empresas, él incumple el requisito de estar adscrito al colegio profesional respectivo, lo cual es indispensable para ejercer libremente su profesión. Por ende, no podía cobrar el plus salarial de poco más de ¢1 millón mensuales, equivalente al 65% de su sueldo.

La obligatoridad de estar colegiado la dejó en claro la Procuraduría General de la República en un pronunciamiento emitido el 7 de abril, ante una consulta del Ministerio de la Presidencia.

Alberto López, gerente general del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) —entidad que dirige Ventura—, alegó que el pago erróneo recibido por el ministro obedeció una "omisión" por parte del departamento de Recursos Humanos de la institución, que no verificó que el ministro estuviera incorporado al Colegio de Ciencias Económicas.

"El departamento de Recursos Humanos omitió solicitar la documentación relacionada con la incorporación al colegio profesional respectivo, situación que provocó el error descrito", dijo López en un correo ante una consulta de La Nación.

Agregó que el "error" ya había sido detactado y que, desde la segunda quincena de abril, se les comenzó a pagar un salario diferente.

Un plus por otro, le piden devolver ¢3,6 millones

No obstante, el gerente afirmó que Ventura no tiene que devolver los ¢25 millones que ya se le pagaron por prohibición entre mayo del 2015 y abril del 2017, sino que solo se le ordenó devolver ¢3,6 millones. ¿Por qué? Según el funcionario, el ICT considera que, si bien el ministro no podía cobrar prohibición, sí se le podía pagar el incentivo de dedicación exclusiva y este se le reconocerá de manera retroactiva.

Entonces, a la vez que se le pide devolver la prohibición que equivaría a un 65% del salario base, se le reconoce un 55% de dedicación exclusiva. La diferencia es de ¢3,6 millones.

Además del porcentaje, la diferencia entre prohibición y dedicación exclusiva es que la segunda no es inherente al cargo; es decir, no es obligatoria, sino que queda a consideración de la institución y del empleado.

Esta tarde, en una llamada telefónica, el gerente López aseguró que para pagar la dedicación no se requiere de la colegiatura.

En el caso del régimen del Servicio Civil, sí es requisito estar incorporado al colegio profesional respectivo para los profesionales que deseen cobrar la dedicación exclusiva. Así consta en la resolución DG-254 del 2009.

López también aseguró que el caso del ministro Ventura no es el único, pues también se detectó un pago irregular del incentivo al subgerente de Mercadeo, Alejandro Castro Alfaro.

A él también se le ordenó solo devolver la diferencia entre la prohibición y la dedicación exclusiva, es decir, ¢3,8 millones.

"El departamento de Recursos Humanos determinó que, a partir de la segunda quincena de abril 2017, los señores Castro y Ventura se ubicarán salarialmente en el nivel de pago correspondiente a la categoría que no exige título académico y, por ende, tampoco la incorporación al colegio profesional respectivo. La información señalada fue comunicada al señor Castro y al señor Ventura el 7 de abril y hasta hoy (28 de abril) se les notificó la suma a devolver", declaró Alberto López.

Sin embargo, el gerente del ICT declaró que, una vez que los funcionarios cumplan con el requisito de la colegiatura, se les volverá a asignar el 65% por prohibición.

Alberto López también dijo que los dos casos se detectaron ante una solicitud de investigación que hizo el presidente la República, Luis Guillermo Solís.

Libró de responsabilidades a Ventura y Castro e informó que se decidió abrir una "investigación para sentar las responsabilidades que correspondan a los funcionarios que cometieron estos errores" y se ordenó crear "los procedimientos para que esta situación no vuelva a ocurrir".

La semana pasada, la Procuraduría aclaró los alcances del artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, donde se tutela el pago de prohibición para los altos jerarcas públicos, entre ellos, los ministro.

"Para tener derecho a la compensación económica derivada de esa prohibición —que consiste en un 65% calculado sobre el salario base— es indispensable ocupar uno de los puestos afectados por la restricción (en este caso ministro), ostentar una profesión liberal, y estar en posibilidad efectiva de ejercerla, lo que implica estar incorporado al colegio profesional respectivo, en los casos en que así se requiera para el ejercicio liberal de la profesión", señaló el abogado del Estado en la conclusión N.° 2 del oficio C-075-2017.

Mientras la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas establece en su artículo 15: "Solamente los miembros activos, los temporales, los asociados y los honorarios del Colegio podrán ejercer la profesión en los campos de competencia de las ciencias económicas, tanto en el sector público como en el sector privado".

Otros casos

Con Ventura, ya son cinco los casos de altos jerarcas de la actual administración que recibieron el pago por prohibición de manera irregular.

El primer caso fue de la viceministra de Gobernación, Carmen Múñoz, quien hasta mediados del 2015, cobró ¢11 millones de más. Después, le siguieron los casos de sus homólogas de Vivienda y la Presidencia, Ana Cristina Trejos y Ana Gabriel Zúñiga, respectivamente, así como el viceministro de Paz, Víctor Barrantes.

Zúñiga recibió ¢30 millones de más y Trejos ¢8 millones a diciembre del año pasado.

Múñoz y Zúñiga debieron llegar a un acuerdo con la administración para devolver esas sumas al erario. La primeralo hizo en tractos y la segunda sacó un préstamo para cancelar la deuda.

Víctor Barrantes está en el proceso administrativo respectivo, mientras que Zúñiga informó este viernes, que devolverá el 20% de los casi ¢30 millones pagados de más.

Ella llegó a un acuerdo para devolver ¢8 millones, informó la Casa Presidencial en comunicado de prensa, sin dar mayores detalles.

Presidencia concluyó que ella sí puede cobrar un 45% por prohibición, pues la Procuraduría en su pronunciamiento, estableció que, los egresados de la licenciatura en Derecho, como es el caso Zúñiga, no los cobija la Ley contra la Corrupción, pero sí las leyes de Compensación por Pago de Prohibición y la Orgánica del Poder Judicial.

