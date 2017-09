Conflicto en el PLN bloqueó interrogatorios sobre nexos con importador de cemento chino

Un conflicto desatado el martes en la fracción del PLN bloqueó los interrogatorios que la comisión investigadora de los créditos del BCR le haría a cinco diputados de cuatro partidos y a un magistrado penal, sobre sus presuntos vínculos con el cuestionado importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

La tarde de ese día, durante la reunión de bancada de Liberación Nacional (PLN), la mayoría de liberacionistas se plantó en contra de llevar a comparecer a los legisladores Víctor Hugo Morales Zapata (ahora independiente, antes del PAC), Rolando González (PLN), Otto Guevara (Movimiento Libertario), Luis Vásquez y Johnny Leiva (PUSC).

A final, dos de los tres votos liberacionistas en la comisión fueron claves para dar al traste con esos interrogatorios, así como el del juez de la Sala III, Celso Gamboa.

Una parte de la comisión investigadora tenía preguntas sobre las reuniones o encuentros que todos ellos tuvieron con Bolaños, a quien se le investiga por los créditos por $30 millones que obtuvo en el Banco de Costa Rica (BCR) para importar cemento chino, así como las gestiones que hizo para que el Gobierno permitiera el uso de ese producto y para agilizar sus contrataciones en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

No obstante, por la noche, votaron en contra de estos interrogatorios los diputados Julio Rojas y Aracelli Segura, del PLN; William Alvarado, del PUSC, y el libertario José Alberto Alfaro.

A favor lo hicieron Ottón Solís y Nidia Jiménez, del PAC; Ronny Monge, del PLN, y Patricia Mora, del Frente Amplio.

Al mediodía de este miércoles, la diputada liberacionista Maureen Clarke, quien integraba la comisión investigadora, reveló que en la fracción del PLN le pidieron no ir a la sesión en que se discutirían las comparecencias, pues ella sí estaba de acuerdo con llamar a los diputados.

"En este caso, yo no estaba de acuerdo en que se rechazaran las mociones. Yo las hubiera aprobado, por eso fue que se me dijo que no fuera. Entonces, si yo no puedo ir para tomar una decisión como esta, que era trascendental, mi presencia ya no tiene sentido", dijo la legisladora, quien esa noche fue sustituida por su compañera de bancada Aracelli Segura.

Tal fue la molestia de Clarke que renunció a la comisión, aunque se negó a decir nombres de quienes le pidieron no asistir: "No es una persona, estoy hablando de que esto se puso a discusión, el tema, y conforme iban a hablando los compañeros le iban haciendo a uno creer que es que uno está demente, que era falta de solidaridad con el compañero (Rolando González). Yo lo veo muy transparentemente y yo no desconfío de que el compañero tenga algo que ver, yo lo conozco desde hace años, a lo mejor no tuvo nada que ver, pero qué tiene de malo que vaya y diga".

Al verdiblanco Rolando González se le pretendía interrogar por tres encuentros con Juan Carlos Bolaños, dos de ellos centrados en conversar sobre las normas reglamentarias que frenaban la comercialización de ese producto.

El presidente de la Comisión, el liberacionista Ronny Monge, confirmó que una mayoría de los liberacionistas estuvo en contra de que se convocara a "sus pares" para ser interrogados, a pesar de que ya la comisión había realizado una comparecencia con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

Monge asegura que no había una línea de fracción sobre el tema y, aunque Clarke dice haberse sentido presionada, él afirma que nadie le pidió que no asistiera al foro investigador. Aún asi, el legislador añadió: "Mi apreciación es que sí había una mayoría que prefería que no se interrogaran (los diputados)".

Ronny Monge y Clarke coinciden en que el tema del magistrado Gamboa no se discutió en la reunión, pero en la carta de renuncia ella afirma que los aparentes vínculos del alto juez con Bolaños deben quedar claros y que sus principios y valores están por encima de cualquier otra consideración.

Julio Rojas, quien también representa al PLN en el grupo investigador, rechazó que hubiese presiones: "Lo que sí sucedió fue lo siguiente: como toda fracción, discutimos temas para que todos estemos enterados, pero no hubo acuerdo de dirigir nuestra posición para nada, ni para un lado, ni para el otro.

Sobre interrogar a diputados, Rojas alega que estos no son los responsables del caso ni los "actores-gestores". Para él, interrogarlos sería "lapidar a compañeros por anónimos que se consignan en la prensa".

Es más, Rojas opina que en la comisión se ha formado "un circo" que genera que "los verdaderos responsables" se estén frotando las manos" y quieran que los legisladores "sigan perdiendo el tiempo".

Consultado sobre ese tema, el candidato del PLN, Antonio Álvarez, aseguró que él no tiene conocimiento sobre ninguna directriz girada a Clarke para que ella no votara a favor de los interrogatorios y apuntó que, en una conversación con Ronny Monge, Sandra Piskz, Clarke y la jefa de la fracción, Karla Prendas, él respaldó que se siguiera adelante con la investigación, incluso para que comparecieran los legisladores.

LEA: Álvarez Desanti: 'No conozco que la fracción le haya pedido a Maureen Clarke que votara en contra'

Jefe del PUSC: 'Perdiendo el norte'

El jefe del PUSC, William Alvarado, también comparte el criterio de Julio Rojas de que la comisión está perdiendo el norte y alega que, por eso, votó en contra de que se convocara a sus compañeros de partido y a otros legisladores.

En la comisión, el lunes, y en el plenario, el martes, Alvarado aseguró que el panel investigador se debe centrar en los créditos dados a Bolaños, para importar cemento chino; a la Cooperativa de Electrificación de San Carlos (Coopelesca), para comprarle una hidroeléctrica a la cementera Holcim, e incluso los de la empresa de plástico Yanber y la Hidroelétrica Tárcoles.

Según el socialcristiano, interrogar a los parlamentarios no tiene nada que ver con los créditos y solo desviaría el objetivo original.

Con esa opinión coincide al diputado Víctor Morales Zapata, quien acusa al liberacionista Ronny Monge de dirigir el foro investigador con objetivos político electorales y, además, señala como responsable real de las actuaciones del verdiblanco al fundador del partido que él tuvo que dejar recientemente: Ottón Solís.

En un comunicado difundido la tarde de este martes, el jefe de fracción del PAC, Javier Cambronero, anunció que su fracción insistirá en que se convoque a los legisladores y al magistrado Gamboa, para que explique los supuestos nexos con Bolaños y las gestiones que los congresistas podrían haber hecho para facilitarle el negocio al importador del cemento chino.

Cambronero asegura que la comisión perdería credibilidad, si se niega a investigar a todas las personas y los detalles implicados en las operaciones bancarias que se le otorgaron a Bolaños.