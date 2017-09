Antonio Álvarez Desanti: 'No conozco que la fracción le haya pedido a Maureen Clarke que votara en contra'

El candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, dijo desconocer que en el seno de la fracción de su partido se girara una directriz o un acuerdo para pedirle a la diputada Maureen Clarke que votara en contra de las mociones para llamar a comparecer a cinco diputados y al magistrado de la Sala Tercera Celso Gamboa.

LEA: Maureen Clarke revela que en PLN le pidieron no asistir a comisión del BCR por apoyar interrogatorios a diputados y Celso Gamboa

Asegura que, más bien, él le dijo a Clarke y a tres legisladores más de Liberación Nacional (PLN) que apoyaba la comparecencia de más personas a la Comisión investigadora de los créditos del Banco de Costa Rica (BCR), siempre y cuando "la comisión no perdiera el objetivo central que es investigar el tema de tráfico de influencias".

Dijo que no se mencionó ningún nombre es específico y que las convocatorias las dejó a criterio de los legisladores de PLN.

Álvarez dice que exterorizó su posición en una conversación telefónica que sustuvo el martes en la tarde con los diputados verdiblancos: Ronny Monge, Maureen Clarke, Sandra Piszk y Karla Prendas. Los tres primeros en calidad de miembros de la comisión y Prendas como jefa de fracción.

-¿Doña Maureen Clarke reveló que en el PLN se le pidió no asistir a la comisión del BCR por apoyar interrogatorios a varios diputados y al magistrado Celso Gamboa en la comisión del cemento? ¿Aprueba esa decisión?

Yo debo decir que no conozco ninguna directriz de la fracción diciéndole a ella que no votara. Yo conversé con ella, con Sandra Piszk y Ronny Monge (integrantes del PLN de la comisión) en horas de la tarde, en una conversación en la que también estuvo presente Karla Prendas, la jefa de fracción. Ellos me manifestaron su criterio de que era conveniente aprobar la moción y que era importante que la investigación continuara en esa ruta. Y mi posición fue de que respaldaba el criterio de ellos y que votaran la moción, tan es así que don Ronny Monge votó.Desde ese punto de vista, yo no conozco una directriz ni que la fracción le haya pedido a doña Maureen que votara en contra.

-¿De dónde habrá sacado eso doña Maureen?

Yo lo que puedo decir es que en la conversación que tuvo conmigo ella, Sandra, Ronny y Karla Prendas, mi posición fue que yo respetaba el criterio que ellos habían expuesto y que se procediera a votar la moción. No sé si la fracción le dio una directriz en ese sentido, pero don Ronny votó la moción.

-¿Usted les dijo que votaran la moción de don Celso y también la de los diputados que estaban llamados a comparecer?

Nosotros cuando estuvimos hablando de las comparecencias, no entramos en detalle, ni entramos en nombres. Yo sí tengo que reconocer que yo estoy muy, muy contento con el trabajo que ha hecho la comisión, me parece que ha sido una comisión muy bien dirigida, yo felicito a Ronny, como presidente, por el esfuerzo que ha hecho junto con el resto de diputados. Hay que entender que esta es una comisión que tiene un trabajo muy deliciado y cuando hay investigaciones tan delicadas donde está ni más ni menos, la discusión del tráfico de influencias en Casa Presidencial, se viven situaciones de mucha tensión, difíciles.

-Es un tema que ya tocó a los tres Poderes de la República, no solo a Casa Presidencial.

Es un tema muy grueso, es un tema que tiene que continuar y llegar hasta las últimas consecuencias y desde esa perspectiva, la comisión debe seguir su trabajo. Y en el PLN si algo tenemos es que respetamos el criterio de cada diputado y la conciencia de cada diputado, y doña Maureen sabe que tiene mi total y absoluto respaldo según su criterio, como le dije el día de ayer, donde le dije que se debía votar la moción favorablemente cuando me lo consultaron.

-¿A qué hora se reunieron?

Tuvimos una llamada telefónica con altavoz, yo estaba en mi oficina y ellos cuatro estaban en la sala de la fracción. El criterio fue unánime en el sentido de respaldar y respetar la decisión que ellos tomaron en ese momento, de votar afirmativamente las mociones de las comparecencias. Los nombres de las personas yo no se las puedo decir, porque no entramos a leer las mociones, pero yo respaldaba la propuesta de ellos de que se continuara con las citaciones de las personas que ellos consideraban conveniente.

-¿Se mencionó algún nombre que no debía ser llamado?

Lo que se habló fue que si teníamos que mantener a la comisión en la convocatoria de personas y de casos importantes y que no debía simplemente invitarse a todo el mundo, sino que había que priorizar que la comisión no perdiera el objetivo central que es investigar el tema de tráfico de influencias.

-¿Se mencionó algún nombre en específico?

No, no, no, solo que se priorizara y que hay que investigar lo que es realmente importante.

-¿A qué hora fue la conversación?

Antes de que iniciara la sesión del plenario de ayer, 2 de la tarde, 1:45 p. m.

-¿Y la conversación fue excluiva para las mociones de comparecencia?

Es correcto. A mí me llamó doña Sandra Piszk de que ella tenía el criterio de que había que convocar a otras personas, que había que votar la convocatoria de otras personas y entonces, convinimos que conversaramos cuando estuvieran reunidos en la fracción y ahí fue cuando hablamos.

-¿Siempre lo llaman a usted los diputados del PLN para pedirle un criterio, un visto bueno, sobre una decisión?

Bueno, es usual que mi relación con la fracción sea una relación fluida, no hablamos todos los días, ni de todos los temas porque ya yo no soy diputado, pero sí es usual que en muchas oportunidades se me consulte y yo considero que es parte de mi condición de líder del partido y candidato presidencial darles siempre mi punto de vista.

-¿Sobre este tema usted ha tenido una participación activa, son constantes las llamadas?

No, realmente yo no he estado en una participación día a día con la comisión, don Ronny Monge ha tenido la gentileza de informarme y ponerme al tanto de las discusiones más importantes que han tenido.

-El PUSC está promoniendo una moción para llamar a todo el bufete Zurcher, Odio y Raven (Sobre el crédito del BCR a Coopelesca). ¿Usted apoyaría una moción en ese sentido, le diría a los diputados del PLN que la apoyen?

No tengo ningún problema si quieren llamar a todo el bufete Odio y Raven. Ningún inconveniente, si la Unidad quiere hacerlo yo no tengo ningún problema con que lo hagan, me imagino que ahora mandarán a llamar también a don Pedro Muñoz que hoy nos enteramos que ha estado viajando con don Juan Carlos Bolaños, pero yo no tengo ningún problema con que se llama al Bufete Odio y Raven, evidentemente lo quieren es que mi jefe de campaña comparezca. Estoy seguro que don Francisco (Chacón, miembro del bufete) gustoso comparecera en la comisión si lo llaman.

-¿No le preocupa que entre su campaña en este tema directamente?

En lo más mínimo. No le puedo aceptar la pregunta en la forma en que me la plantea, mi campaña no entra porque entra el Bufete Odio y Raven.

-Lo digo en el sentido de que don Francisco sea llamado a comparecer.

Eso no tiene nada que ver con mi campaña.

-Pero es su jefe de campaña.

Sí, pero las labores privadas de don Francisco no tienen nada que ver con mi campaña, pero además, don Francisco no está siendo investigado, ni ha tenido relación con el caso. No tengo ningún problema en que él vaya, pero hago además la aclaración de que don Francisco no está citado en ninguna relación directa de participación personal con el caso de Sinocem o Copelesca.

-¿No le genera ningún tipo de preocupación?

No, creo que la gente va a entender que citar a don Francisco es un acto con fines electorales.