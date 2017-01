Nacionalismo en discurso de Donald Trump y protestas en la calle

Mandatario promete blindar fronteras

Washington

El outsider multimillonario Donald Trump prestó juramento este viernes con la promesa de poner siempre al país "en primer lugar" y blindar las fronteras contra inmigrantes y el libre comercio, en un discurso cargado de populismo.

Además, Trump firmó su primer decreto, colocando un límite al pesado costo de la ley de cobertura de salud conocida como Obamacare, la reforma más emblemática de la administración del exmandatario, una promesa de su campaña. recuadro aparte

"Dos reglas simples: compre estadounidense y contrate estadounidenses", dijo el novel gobernante en su discurso y fue aplaudido a rabiar por miles de simpatizantes de todo el país.

No obstante, otros miles de manifestantes se encargaron de aguarle la fiesta. Basureros, coches incendiados, vitrinas rotas, gases lacrimógenos: las calles habitualmente asépticas de Washington fueron escenario de disturbios este viernes.

Detenidos

La Policía del Distrito de Columbia informó de que 217 personas fueron arrestadas y acusadas de amotinamiento, y que seis agentes sufrieron heridas menores durante las protestas contra Trump.

En tanto, manifestantes que se encontraban en el centro de Washington entrelazaron brazos para enfrentar a la Policía mientras gritaban "No a Trump, no al KKK (Ku Klux Klan, organización de supremacía blanca del siglo XIX), no a un Estados Unidos fascista".

Otro hecho singular del día fue la menor asistencia de ciudadanos a la investidura de Trump, comparada con la cantidad que fue a la de su antecesor, Barack Obama.

"Estamos transfiriendo el poder de Washington DC y devolviéndoselo a ustedes, la gente", dijo Trump, de 70 años, quien fijó como prioridad "erradicar el terrorismo islámico".

“Reforzaremos viejas alianzas y formaremos otras nuevas, y uniremos el mundo civilizado contra el terrorismo islámico radical, que erradicaremos completamente de la faz de la Tierra". Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Lamentó que Estados Unidos "enriquezca industrias extranjeras" y "subsidie ejércitos extranjeros".

"Hemos defendido las fronteras de otros países mientras nos hemos negado a defender las nuestras. Debemos proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países que fabrican nuestros productos, roban a nuestras empresas y destruyen nuestros empleos", sostuvo.

Nada nuevo

Desde Costa Rica, el analista internacional Carlos Murillo comentó que el discurso no aportó nada nuevo.

"Lo mostró como un presidente populista, nacionalista y, sobre todo, antisistema, porque anuncia una devolución del poder al pueblo. La élite política en Washington sin duda esperaba un cambio entre el candidato y el presidente, y no lo hubo", dijo Murillo.

La victoria de Trump está anclada en los votos de una clase trabajadora blanca que desconfía de los políticos tradicionales y que siente que la globalización le perjudica, al trasladar empleos a México o a China.

En un documento puesto en la página web de la Casa Blanca, el presidente Trump anunció que se retirará de la Alianza Transpacífica (TPP por sus siglas en inglés, integrada por 12 países que cubren 40% de la economía mundial) y que fue firmado en febrero, pero aún no ha sido ratificado.

También amenazó con abandonar el acuerdo de libre comercio con México y Canadá (TLCAN). "Si nuestros socios rehúsan una renegociación que ofrezca a los estadounidenses un trato justo, entonces el presidente comunicará la decisión de Estados Unidos de retirarse del TLCAN", dice el texto.

“No estamos meramente transfiriendo el poder de una administración a otra, o de un partido a otro, sino que estamos transfiriendo el poder de Washington DC y se lo estamos dando a ustedes, el pueblo estadounidense”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

México observa al magnate inmobiliario neoyorquino con inquietud. Sus políticas ya le han costado millones en inversiones empresariales no materializadas (en la industria automovilística) y podrían arrastrar al país a una recesión en el 2017.

Blanco y rico

El gabinete de Trump es el más blanco y el más rico en décadas. Incluye un solo negro y, por primera vez en casi 30 años, a ningún hispano, lo cual le ha valido fuertes críticas de la primera minoría del país, con más de 55 millones de personas (17% de la población).

La ausencia de hispanos en el gabinete no es sorprendente para un presidente que promete deportar a entre dos y tres millones de inmigrantes sin papeles, construir un muro frente a México y cobrárselo a los mexicanos, quizá a través de impuestos a remesas de inmigrantes.

Trump también podría dar marcha atrás en el acercamiento con La Habana impulsado por Obama y todo indica que será más agresivo con Venezuela.

En las escalinatas del Congreso, el mandatario prestó juramento sobre dos biblias sostenidas por su tercera esposa, Melania: una que le regaló su madre en 1955, y la de Abraham Lincoln, que luchó por la abolición de la esclavitud, también usada por Obama hace 4 años.

La agencia de noticias AP concluyó: "Estados Unidos está recibiendo lo que pidió el día de las elecciones. Si alguien esperaba un cambio entre Trump candidato y Trump presidente, ya no importa.