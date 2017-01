Los juegos de guerra en el este de Europa

¿Qué es una guerra híbrida? Es un conflicto amorfo, una fusión de soldados con y sin uniforme, tácticas terroristas, ciberdefensa, narcoconexiones, insurgencia urbana. “Es una combinación de medios e instrumentos, de lo previsible y lo imprevisible. No hay fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre la violencia y la no violencia. No hay una distinción real entre guerra y paz. (Definición de Félix Arteaga, Real Instituto Elcano).