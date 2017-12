“Tengo que levantarme a las 3:40 a.m. para lograr lavar porque a las 5 a.m. ya no queda una gota, si me quedo durmiendo no lavo. El faltante es todos los días, no es humano las horas en la que nos dan el agua, a esa hora tengo que recoger para lavar los platos y todo lo demás, pero aún así el recibo nos llegó en ¢35.595”, relató María Sánchez.