Vendedores de autos de Costa Rica con optimismo moderado ante el futuro de los vehículos híbridos

Empresas reportan bajas ventas durante los últimos dos años

San José.

Las agencias de autos muestran un optimismo moderado sobre el futuro de los modelos híbridos en el mercado costarricense, aunque se promueven cambios en la legislación para disminuir el precio de algunos de ellos.

Este sentir es resultado de que las ventas actuales son pocas debido en buena parte a que el costo de estos vehículos es elevado y a que no se vislumbra una baja significativa en el precio de la mayoría de los modelos que se comercializan aquí, pese al trámite de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.

Este proyecto beneficiaría solo a los híbridos enchufables y eléctricos, mientras que en Costa Rica la mayoría de los autos que se distribuyen son híbridos puros.

Sumado a esto, los híbridos son considerados por algunos solamente como vehículos de "transición" hacia los eléctricos.

Las unidades híbridas se comercializan en el país bajo dos modalidades: híbrido puro o híbrido enchufable.

El primer tipo combina dos sistemas de propulsión: uno que consume gasolina o diésel (motor de combustión) y otro compuesto por una batería y motogeneradores.

Por su parte, los híbridos enchufables tienen ambos sistemas, pero la batería se recarga conectándola al sistema eléctrico, como ocurre con los autos eléctricos.

Miguel Gorrías, gerente de Mercadeo de Grupo Automotriz –distribuidor de Ford y Volkswagen-, destacó que, pese que a los consumidores actuales tienen un mayor grado de consciencia sobre lo que consumen, en el caso de los vehículos híbridos el tema de oferta y demanda se complica.

"Actualmente, por más que nosotros ofrezcamos este tipo de vehículos, no contamos con acciones que incentiven la compra, como por ejemplo, la ley de exoneración", agregó el gerente.

Desde el 2015, Grupo Automotriz vende el modelo Ford Fusion Hybrid no enchufable a $47.900. Durante el 2015 y 2016 colocó aproximadamente 10 unidades de este tipo por año, lo que significó menos de un 2% de sus ventas totales en el país.

Mientras, Grupo Q –distribuidor de Hyundai, Chevrolet e Isuzu– posee dos modelos híbridos no enchufables: el Hyundai Sonata, con un precio inicial de $36.500, y el Hyundai Ioniq, de $28.500.

"Creo que los híbridos han sido una transición tecnológica hacia los eléctricos y esa transición continuará por unos años más. Las ventas se han concentrado más en vehículos de lujo, pues entre más alto el costo de los mismos, más ventaja sacan de la exoneración. Para mí, debería existir un tope en la exoneración para no exonerar el lujo", mencionó Mario Lachner, vicepresidente regional de Grupo Q.

Lachner destacó que, conforme evolucione la tecnología de almacenamiento eléctrico y el costo de producción, los vehículos eléctricos ganarán terreno.

Para Roberto Álvarez, director comercial de Veinsa Motors –distribuidor de Mitsubishi, Ssang Yong, Citröen, Geely, Maserati, Fuso y Jac–, la disminución de costos también beneficiará a los vehículos híbridos enchufables.

"Las ventas de eléctricos híbridos enchufables son más limpias, ya que permiten el uso 100% eléctrico y este será el futuro. Las ventas crecen lentamente por el costo de las baterías pero poco a poco ese costo va bajando", indicó Álvarez.

Veinsa Motors vende desde el 2015 su único modelo híbrido enchufable, el Mitsubishi PHEV 4X4, con un precio promocional de $41.900. Además dispone de un modelo eléctrico: el I miev.

En los últimos dos años la empresa ha colocado 50 unidades de estos tipos; lo que significa aproximadamente un 2% de las ventas de autos de pasajeros.

Purdy Motor –distribuidor de Toyota, Lexus e Hino– también comercializa vehículos híbridos no enchufables, entre ellos, el Toyota Camry y recientemente el RAV4.

La Nación intentó conocer el criterio de la agencia; sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

Agencias sin híbridos. Grupo Danissa (distribuidor de Nissan y Audi) y Distrito Automotriz (Suzuki, Kubota, JAC y Changan) no cuentan con vehículos híbridos en su portafolio y no consideran realizar cambios a futuro.

Ana Lucrecia Vargas, gerente de Mercadeo de Grupo Danissa, mencionó que el mundo tiene que adaptarse a nuevas tecnologías, entre ellas los vehículos eléctricos e híbridos, pero que estos últimos no garantizan la no utilización de combustibles fósiles y la no contaminación del ambiente.

"Lo importante en el uso de las nuevas tecnologías es la no emanación de dióxido de carbono y el único vehículo que podemos llamar limpio es el eléctrico. Por ejemplo, Nissan distribuye uno de los vehículos más vendidos en el mundo: Nissan Leaf que es 100% eléctrico", destacó la representante.

Por su parte, Allan Altamirano, gerente de mercadeo de Distrito Automotriz, explicó que los carros híbridos o eléctricos tienen costos elevados, por lo que la empresa está enfocada en mantener otro tipo de tecnologías más amigables con el ambiente.

"Nuestro negocio ofrece soluciones en el mercado costarricense de vehículos con tecnologías limpias a precios que van desde los $9.900 como una opción de transporte de bajas emisiones, ajustada a las condiciones actuales del país", indicó Altamirano.