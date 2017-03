El arbitraje incidió en el pase del FC Barcelona a cuartos de final de la Champions

Opina Ramón Luis Méndez

Para el analista arbitral, Ramón Luis Méndez, el trabajo del cuerpo arbitral encabezado por el alemán Deniz Aytekin fue clave para que el FC Barcelona gestara su histórica remontada ante el PSG de Francia.

Méndez señala que el penal que marca el árbitro en el minuto 50 por una supuesta falta de Thomas Meunier sobre Neymar nunca existió.

"Que un árbitro alemán no tenga la capacidad, el temperamento y el valor para mantener su decisión de no pitar en el penal sobre Neymar, y que el quinto árbitro sin ninguna autoridad le diga que es penal, eso es una barbaridad", explicó el analista.

LEA: Barcelona consigue histórica clasificación al golear 6-1 al PSG

Aytekin en primera instancia no marca el penal sobre Neymar, pero después uno de los asistentes que están detrás del marco lo hace incurrir en el error.

"Para nada era penal y para él (Deniz Aytekin) no fue penal, él no lo marca, le decía a Neymar que no fue penal, que se levantara", añadió Méndez.

Otro de los errores que cometió el silbatero teutón fue en el minuto 89, cuando marca una falta dentro del área de Marquinhos sobre Luis Suárez.

Para Méndez nunca toca al jugador uruguayo del FC Barcelona. "Si lo que marca es que lo sujetan, totalmente perdido, pues nunca lo agarran".

Uno de los pocos aciertos del silbatero central fue no pitar penal a favor del PSG en una jugada del primer tiempo, cuando Julian Draxler enfrentó a Javier Mascherano y al tirar el centro pegó en la mano del argentino.

"Por dicha que el quinto árbitro no la consideró como penal, si no lo hubiera hecho incurrir en un grave error. Nunca fue penal y el hecho de que a un jugador le pegue un balón en la mano no es sancionable, él no puede desaparecer su mano y el balón le pega accidentalmente", dijo Méndez.

En términos generales, según Ramón Luis Méndez, considera que el árbitro influyó en el resultado final del partido.

"Con lágrimas lo definiría porque es lamentable lo que vive el arbitraje a nivel mundial. El quinto árbitro fue el mayor aliado del Barcelona", finalizó.

El director técnico del PSG, Unay Emery, considera que las decisiones arbitrales tuvieron incidencia en el partido en contra de su equipo.

"Eso nos indicaba que había una mejora con resultado, la posibilidad del 3-2 también la teníamos ahí, hemos tenido ocasiones, y luego las decisiones arbitrales, no sé si acertadas o no acertadas, nos han perjudicado", consideró Unay Emery, técnico del PSG.











