Wálter Centeno, técnico de Grecia: 'Los jugadores saben que si pelotean, tienen un problema conmigo'

El timonel griego, Wálter Centeno, asegura que a su equipo le han metido muchos goles porque toma demasiados riesgos al ir a la ofensiva. Recibió seis ante Saprissa y tres frente a Limón este domingo, pero insiste en que no va a cambiar la propuesta y por el contrario, está cerca de encontrar el equilibrio que está buscando.

¿Cuál es su análisis de este empate a tres ante Limón?

No me voy a cansar de decirle a mis jugadores que deben jugar bien. No es que yo me desespero, sino que tuvimos muchas pérdidas de balón y en nuestro sistema eso es casi un gol. En el juego aéreo solo tengo un jugador alto, que es Johnny Woodly, y por ahí jugamos contra uno de los equipos más altos del torneo. Tenemos un perfil muy bajo, pero con el balón en los pies son muchachos que saben jugar. Es como una guerra, tengo una cosa, pero no otra. Hay que tratar de evitar los centros y los tiros de esquina.

De todos los partidos en este es en el que ha jugado más directo. ¿Por qué razón?

Sigue siendo prohibido. Los equipos nos presionan y estamos buscando una alternativa para no hacer un juego tan directo. A veces, por las circunstancias y el nerviosismo de perder la pelota los muchachos lanzan, pero ellos saben que si tiran el balón, tienen un problema conmigo.

¿Cómo analiza la profundidad en el banquillo?

Empecé con Alberth Villalobos, que juega bien a los espacios, que da más vértigo que Woodly que es un poco más posicional, entonces decimos variar un poco. Si hay algo que tenemos, es gente en el banco. Es parte de la competencia del equipo, estamos tratando aumentar la competencia.

Toma riesgos, pero le anotan mucho.

Es el riesgo que tomamos, son pocos los equipos que lo toman. Nos pueden hacer muchos goles pero también nosotros creamos muchas ocasiones de gol. Sí nosotros minimizamos las pérdidas de balón y logramos tener más claridad, podemos manejar el partido a nuestro antojo, cuando eso suceda yo se los voy a decir porque aún no lo hemos logrado. Creo que el equipo ha ido bien, porque no es fácil levantarse después de que te meten seis goles.

Los rivales lo estudian bien. ¿Cómo hará para contrarrestar esto?

Es un arma de doble filo porque ahora todo mundo nos estudia y es parte del juego. Hay equipos que no elaboran, que son directos y otros que decidimos elaborar. En ambos casos los técnicos estudian la propuesta. Es parte de la vida diaria del técnico. Vamos a luchar por la clasificación, perdimos dos puntos, pero tenemos que recuperarlos en Liberia. Por la propuesta nuestra, a veces podemos empatar aquí, pero ir a ganar fuera de casa.

Don Horacio Esquivel le dijo antes de que empezara la conferencia de prensa que esta vez se había bailado vals, como dando a entender que el juego había sido de tú a tú.

(Risas) La verdad esos comentarios son para el Facebook, por dicha no tengo ese defecto. No me gusta eso del Facebook que a veces es para el choteo, de nada hace un boom. Yo en su momento dije algo (que le pegó un 'baile' a Herediano) y lo han tomado para eso. Como buen tico la gente empieza a chotear, pero no pasa nada.