Refuerzos de Saprissa son los más regulares entre los clubes grandes

Al inicio de un campeonato de fútbol, los fichajes de los equipos llamados grandes son vistos con lupa e inmediatamente asumen la responsabilidad de ser protagonistas.

Como mínimo se les exige regularidad, pues fueron llamados para cubrir zonas vulnerables dentro del funcionamiento del club.

Luego de la primera vuelta, el rendimiento de los refuerzos es poco variable de un conjunto a otro, pero Saprissa destaca por la participacion más alta de sus nuevas incorporaciones.

La Nación analizó quiénes han actuado la mitad o más del total de minutos posibles, tomando eso como parámetro para deducir si ha sido regular.

De los siete fichajes morados, el 57% (4) cumplió esa norma en la primera vuelta del Apertura, que consistió en 11 partidos, o sea, un total de 990 minutos.

Esos futbolistas son Luis Stwart Pérez, Juan Bustos Golobio, David Ramírez y Henrique Moura, este último con el mayor porcentaje, al actuar en el 81%.

El brasileño llegó para ser indiscutible en el once del técnico Carlos Watson, quien anteriormente definió al zaguero como un líder dentro de la cancha.

Aunque el porcentaje de Bengtson no entra dentro de ese rango, el hondureño ha estado en 445 minutos de 990, para un 45%, sin llegar a ser despreciable, sobre todo tomando en cuenta que estuvo suspendido seis cotejos.

Pero el delantero sabe que su función principal es aportar anotaciones y hasta ahora tiene dos, algo que debe mejorar para cumplir a cabalidad las expectativas que recaen sobre él.

"Sé que no me he mostrado al máximo, le debo mucho al equipo, pero vamos a confiar en Dios que las cosas saldrán", externó el catracho.

Los tibaseños que jugaron menos fueron Lemark Hernández (12% de los minutos posibles) y Jonathan Moya (19%).

Más abajo está Cartaginés, pues de sus cinco refuerzos solo dos (Gustavo Díaz y Javier Loaiza) estuvieron en la mitad o más de los minutos, es decir, el 40% de las contrataciones para este Apertura. En este club se incorporó tarde Dylan Flores, quien ya ha actuado 119 minutos de 270 posibles.

Después siguen Alajuelense y Herediano, pese a que fueron los que más contrataron de estos cuatros conjuntos; los manudos incorporaron diez fichas y Herediano 12.

En el club rojinegro solo tres refuerzos (30%) han estado en la mitad de los minutos del torneo. Incluso, algunos empezaron a ser tomados en cuenta hasta que Wílmer López asumió el banquillo, como el caso de Álvaro Aguilar y Jacke Beckford.

Kurt Frederick, quien llegó desde Santa Lucía, es el más regular, tras 754 minutos en cancha (76%). Dejando de lado su dificultad para comunicarse, el lateral izquierdo se adueñó de la banda desde el 13 de agosto, cuando entró de cambio por Cristopher Meneses.

El jugador reconoció a La Nación, en una entrevista, que se ha acoplado al equipo y eso le permite ser constante en las alineaciones.

"Me siento muy bien, especialmente porque los jugadores me han tratado bien", dijo el futbolista.

Contrario a la continuidad de Frederick son los casos del foráneo Jamille Boatswain y del tico Michael Barrantes. El primero suma 52 minutos en cancha y el segundo 57.

En el caso de Herediano, queda claro que el peso lo sigue llevando la base del equipo. Apenas tres de 12 futbolistas nuevos juegan el 50% de los minutos y hay seis que no llegan ni siquiera al 25%, hasta ahora.

Gustavo Jiménez no ha debutado, al igual que Júnior Díaz, aunque su situación es diferente por haber llegado a las filas florenses hace 15 días. Tampoco han tenido suficiente oportunidad los delanteros Jonathan Hansen y Julio Cruz, así como Esteban Espinoza, Roony Mora y Allan Cruz.

La "rivalidad" interna en el Team es alta y el buen momento que vive en el torneo hace difícil cambios drásticos en la alineación.

Para Jhamir Ordain, el fichaje florense con más minutos en cancha (630), el buen nivel de cada jugador, nuevo o no, hace que la competencia sea alta.

"Es un equipo que tiene muchas figuras (...). Hasta ahora todos estamos demostrando lo mejor dentro de la cancha", comentó el defensor.

Colaboraron: Daniel Jiménez, Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver

Refuerzos con más minutos en la primera vuelta del Apertura

Mike Campaz UCR 990 Erick Marín Guadalupe 990 Luis Hernández Grecia 990 Darío Bustos UCR 883 Rónald M. Montero Guadalupe 858 Álvaro Sánchez Pérez Zeledón 847 Miguel Marín Guadalupe 840 Michael Barrantes R. Grecia 838 Henrique Moura Saprissa 807 Kurt Frederick Alajuelense 754

Refuerzos con menos minutos en la primera vuelta del Apertura