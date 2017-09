Kurt Frederick quiere seguir en Alajuelense, su contrato vence en diciembre

El santalucense Kurt Frederick se siente muy a gusto en Alajuelense y aunque el futuro no lo inquieta, confiesa que le gustaría continuar con la Liga después de diciembre, cuando se acaba su contrato con los rojinegros.

Frederick pertenece al W Connection de Trinidad y Tobago, club que lo cedió a los erizos en condición de préstamo.

El carrilero debutó con la Liga el 13 de agosto, en el partido contra Herediano, pues Cristopher Meneses sufrió un esguince de rodilla y él lo sustituyó.

Desde entonces, es el dueño de la banda izquierda.

En los primeros juegos, mientras se adaptaba, él no subía.

Kurt prefería quedarse atrás, pero poco a poco se fue soltando, tiene velocidad y también saca remates potentes de media distancia.

-- ¿Cómo ha sido la adaptación a Costa Rica?

Me siento muy bien, especialmente porque los jugadores me han tratado bien.

-- ¿Qué le ha parecido el fútbol tico?

En Costa Rica me han tratado muy bien y el fútbol de aquí tiene un buen nivel.

-- ¿Cuál es su principal virtud, porque le pega bien al balón y tiene buen remate de media distancia?

Cuando estaba en Trinidad y Tobago me gustaba rematar de media distancia e inclusive hice muchos goles así, pero esa no es mi mejor cualidad. Mi principal virtud es hacer buenos centros de larga distancia, eso es lo que más me caracteriza.

-- ¿Qué piensa de Wílmer López?

Excelente, ha hecho un muy buen trabajo y es un muy buen líder.

-- Sus compañeros están estudiando inglés en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, pero usted está recibiendo clases de español. ¿Cómo ha sido esa barrera del idioma?

Yo entiendo un poquito ya, no hablo español, pero un amigo me está enseñando a hablar español.

-- ¿Cómo se dio el primer contacto para llegar a Costa Rica?

A mí me llamó mi agente y solo me dijo que un equipo de Costa Rica estaba interesado en mis servicios y no lo dudé, al saber que el equipo era Alajuelense.

-- En principio vino por seis meses, ¿quiere continuar?

Efectivamente, es un préstamo de seis meses, pero yo quiero extender mi contrato con Alajuelense, aún no se ha firmado, tengo que hablar con mi familia y ver qué pasa con el club, si quieren seguir con mis servicios.

-- ¿Qué piensa de que los aficionados están contentos con usted y dicen en redes sociales que debería de jugar siempre?

Estoy encantado con la afición, siempre que juego trato de dar lo mejor y para eso estoy, para complacer a los aficionados y espero que nos sigan apoyando.

-- ¿Qué le ha llamado la atención del país?

Simplemente acá me he concentrado en el fútbol y eso es todo.