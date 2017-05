Saprissa extenderá contrato a Carlos Watson por 'al menos dos años'

Fútbol nacional

En octubre del 2015, el hoy técnico de Saprissa, Carlos Watson, recibió una llamada telefónica de Juan Carlos Rojas, presidente del club. Watson creyó que la invitación sería para hablar de sus nuevas funciones en la liga menor del club, pero se topó con tremenda sorpresa: el jerarca le ofreció el primer equipo.

Desde esa conversación ha pasado un año y medio. Saprissa ha ganado dos títulos y fue semifinalista en otro torneo; además, disputó los cuartos de final en Concacaf.

Esos atestados, así como tener garantizada la final del Verano 2017, hicieron que la S le quiera renovar a Watson su contrato por al menos dos años.

LEA: Carlos Watson tiene al fútbol como su mejor aliado ante la adversidad

En entrevista con La Nación, Juan Carlos Rojas reveló que el anuncio se dará en los próximos días, pero espera una larga estancia de Watson al frente del banquillo del equipo.

"La renovación se va anunciar en los próximos días y será a un plazo de más de un año, queremos estabilidad total, estamos muy satisfechos con don Carlos. Va a estar por mucho tiempo en Saprissa", expresó Rojas.

Al ser consultado sobre si la firma se dará la próxima semana, respondió: "En los próximos días, de aquí a una semana tal vez de manera oficial podría estarse anunciando. Definitivamente, será de mínimo dos años".

Por su parte, Watson recuerda entre risas y sorpresa cómo fue su primer contacto para convertirse en el jefe del banquillo del Monstruo.

"Un día el presidente me llamó y me habló sobre la posibilidad de asumir la liga menor, luego me convocaron a una reunión y yo fui pensando que iba a ser nombrado en la liga menor. En eso Juan Carlos Rojas me dijo que necesitaba que lo ayudara en el primer equipo. Yo dije, 'a la pucha, que duro'", narró el estratega en una entrevista con este medioluego de que lograra la estrella 32 del club.

Los números respaldan al entrenador con un rendimiento del 67% al frente del equipo en esta última instancia.

Ha dirigido 90 partidos desde el 28 de octubre. De ellos, 56 triunfos, 14 empates y 20 derrotas.











