Horacio Esquivel, técnico de Limón: 'Hoy no bailó tanto Paté'

El timonel de Limón, Horacio Esquivel, resaltó el desempeño de su equipo en su visita a Grecia. Asegura que fue un juego de ida y vuelta, en el que pudieron salir con su primera victoria como visitantes en el torneo.

Esquivel explicó cómo hace para reclutar a tantos futbolistas talentosos, a la vez que le sugirió a los entrenadores de las selecciones menores visitar Sixaola y Bribrí, donde asegura hay excelentes valores.

¿Qué análisis hace de este empate a tres goles en su visita a Grecia?

Habíamos analizado bien a Grecia, sabíamos que era un equipo al que le gustaba elaborar bastante, entonces trabajamos para taparle la salida y obligarlos a lanzar el balón. Ustedes vieron que hoy no bailó tanto Paté, porque sabíamos que su equipo tiene buenos jugadores para ese tipo de juego. Ya al final un jugador nuestro se dejó expulsar (Méndez), me parece que hay que controlarse en la parte emocional. Estábamos ganando el juego y no podía entrar como lo hizo, jamás apruebo eso. Creo que eso nos afectó, pues por ahí vino el tercer gol de Grecia. Me voy satisfecho por llevarme algo, no contento porque pudimos ganar los tres puntos.

Se dice que Grecia tiene una propuesta novedosa, pero Limón también ha sido un equipo ofensivo y con buena tenencia de balón desde su llegada, ¿cómo analiza esto?

Creo que desde que yo estoy hemos sido un equipo que elabora, lógico que también tenemos características de jugadores veloces, que es parte de lo que hay que emplear. Ustedes vieron que en el cierre saqué un delantero y metí un volante, cualquier otro entrenador saca el delantero y mete un defensa. Yo creo que el fútbol debe ser de elaboración, yo apruebo como juega Grecia, pues nosotros lo venimos haciendo.

¿Qué fue lo que más le gustó de su equipo?

Lo que me gusta es que es muy disciplinado en lo táctico. Es normal que algún jugador a veces se equivoque. Nos pasó en Santos que perdimos en el último minuto, pero hoy ante Grecia me parece que fue un error de un jugador al dejarse expulsar en el cierre, cuando necesitábamos estar con el equipo completo. Grecia vivía un estado emocional importante y nosotros teníamos que controlar el juego, pero nos quedamos con uno menos. Alguien de Unafut me decía que ojalá que el partido no hubiera terminado, pero yo ya estaba deseando que terminara para llevarme algo de aquí (risas).

En inicio del torneo se pensó que como le desarmaron el equipo, se le iba a caer, ¿cómo logró sostenerlo y ser protagonista?

Yo creo que en Limón tenemos una ventaja, y es que hay muchos valores. Además yo me formé desde escuelitas de fútbol, entonces nadie me va a engañar. Y les comento que si continúo el otro torneo aquí, ya tengo seis muchachos que estoy preparando para el siguiente torneo.

¿Cómo consigue proyectar a tantos muchachos jóvenes?

Soy un técnico que conozco desde Guápiles hasta Sixaola, conozco todas las bananeras. Entonces cuando necesito a un jugador llamo a un entrenador que conozco y le pido futbolistas con ciertas características para observarlos, o también voy yo a verlos porque en ocasiones se asustan por la ciudad, entonces hay que tratarlos con buen tiempo. Entonces voy y los visito y me los empiezo a llevar. Por ejemplo, el portero es un novato y ustedes vieron que liderazgo. Yo recorro toda la zona y buscamos jugadores. Ojalá que los entrenadores de selecciones menores vayan a Sixaola, a Bribrí, algunos no tienen el dinero para ir a hacer pruebas y hay excelentes jugadores.