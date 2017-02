Fútbol Nacional

San Isidro de El General.

Din John Arias no puede evitar que las lágrimas se asomen al contar todo lo que vivió por cumplir su anhelo de jugar en la Primera División.

El volante del Pérez Zeledón, con una asistencia y un golazo, fue determinante en la victoria 3-1 ante el Herediano.

Es vecino de Hatillo y tuvo una gran actuación ante el conjunto rojiamarillo.

LEA: Hernán Medford: 'Perdimos por errores individuales'

“Fue duro para nosotros, estamos urgidos de los puntos y gracias a Dios se dio el resultado. Yo pude dar lo mejor de mí, aportarle al grupo, que es lo más importante”, comentó Arias, quien contó que el nombre de Din John proviene de un actor de cine.

El joven de 24 años, quien tiene año y un mes con los Guerreros del Sur, confesó que su deseo de abrirse camino en el fútbol lo llevó hasta San Isidro de El General, donde a pesar de las adversidades, no claudicó en su afán de jugar en la máxima categoría.

LEA: Pérez Zeledón hace fiesta ante un errático Herediano

“Se me quieren salir las lágrimas cuando recuerdo las condiciones en que viví al llegar al equipo. Había problemas económicos, estaba sin goce de salario, sin tener qué comer, ni para los pases para ir a San José a ver a mi familia, pero aún así me mantuve firme a pesar que varias veces pensé en dejarlo todo”, recordó Arias.

El volante no olvida la ayuda que le brindó su amiga Cristina Sánchez, quien incluso le prestó dinero para que pudiera salir adelante.

“Ella solo me dice limón porque dice que soy un amargado, es mi mejor amiga y siempre estuvo pendiente, me preguntaba qué necesitaba, y me prestó dinero para comer y otras cosas. También me ayudaron Erick Marín y Dave Myrie; por ellos es que estoy aquí, ya que me motivaron a seguir adelante en el fútbol”, reveló Arias.











Comparta este artículo Deportes Din John Arias, el verdugo del Herediano que pasó hambre y pensó en el retiro Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Din John Arias, el verdugo del Herediano que pasó hambre y pensó en el retiro Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.