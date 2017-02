Hernán Medford: ‘Perdimos por errores individuales’

Fútbol Nacional

Valle de El General

El técnico de Herediano, Hernán Medford, argumentó que a partir de ahora todos los partidos serán finales si quieren sellar la clasificación a la cuadrangular final lo antes posible.

1 ¿Qué tanto condicionó la expulsión de José Mena el partido ante Pérez?

–Estamos de visita, nos meten un gol de penal y a los dos minutos nos expulsan un jugador, obviamente que te complica, pero al final es culpa de nosotros mismos. Fueron errores individuales que te cuestan un partido, porque tanto el penal como la expulsión fueron errores individuales nuestros ante un Pérez Zeledón que jugó bien, hizo un buen partido y tuvo los méritos suficientes para ganarnos el compromiso con toda justicia.

2 ¿Cómo serán el resto de los compromisos de esta segunda vuelta?

–Todos serán finales. Les dije que esto será así hasta el cierre del torneo porque hay equipos que están luchando por clasificar y otros por salvarse.

3 ¿Que tanto le condicionó hoy el partido el tener que cambiar su defensa por los seis lesionados?

–Lo condiciona porque no puedes mantener un equipo base, caen jugadores lesionados y no se puede mantener el equipo. Hay ocasiones que la gente no lee y pregunta por qué no está uno u otro jugador, pero no saben que estamos llenos de lesiones, pero tampoco es excusa.

4 ¿Le preocupa el nivel que mostraron algunos de sus futbolistas en el partido?

– Hay que analizar el partido. El problema es que se dieron errores individuales, como un penal que no tenemos que hacer, después llegó la expulsión que no es justificable y esos yerros, más allá de todo, nos costó el partido y eso lo aprovechó bien Pérez, al que debo felicitar y darle méritos por el trabajo que hicieron sus futbolistas y que les dio el triunfo con todo merecimiento.











